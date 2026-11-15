Utah Jazz – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Dans le cadre de ce pronostic NBA entre le Utah Jazz et les San Antonio Spurs, le Delta Center de Salt Lake City sera le théâtre de la rencontre ce dimanche 15 novembre 2026, à 23h00, heure française, entre le finaliste de la saison dernière et la lanterne rouge de la Conférence Ouest, avec deux dynamiques radicalement opposées : onze victoires consécutives pour San Antonio contre onze défaites de rang pour Utah.
Finalistes en juin dernier, les Spurs avaient été battus 4-1 par les Knicks, mais ont déjà pris le dessus à deux reprises sur le Jazz cette saison. De son côté, Utah ne compte qu’une seule victoire depuis le début de l’exercice. Cette analyse passe en revue les absences, la forme du moment, les paris sur les joueurs ainsi que nos pronostics NBA.
Forme et perspectives : Utah Jazz et San Antonio Spurs, deux séries inverses
Quatre des cinq derniers succès des Spurs ont été remportés avec une marge d’au moins 15 points. Seule exception à cette domination : la victoire 124-119 obtenue sur le parquet des Bulls.
Le large succès 123-85 face aux Golden State Warriors constitue l’écart le plus important de cette série. Cette démonstration a eu lieu deux jours seulement avant le déplacement de San Antonio à Salt Lake City.
À l’extérieur, les Spurs affichent une moyenne de 122,3 points inscrits pour 107,3 concédés par rencontre. Ils ont remporté leurs six déplacements depuis le début de la saison. À l’inverse, le Jazz présente un bilan de 1-6 au Delta Center, avec 109,4 points marqués et 118,3 encaissés en moyenne.
Actuellement 15e de la Conférence Ouest, Utah reste sur onze défaites consécutives. Huit de ces revers ont été concédés alors que l’équipe n’avait pas réussi à atteindre les 110 points.
119,3
108,3
47,7
12,4
46,5 %
La différence d’efficacité offensive entre les deux formations est particulièrement marquée : San Antonio inscrit 14,3 points de plus qu’Utah pour 100 possessions.
Le contraste est tout aussi évident sur le plan défensif. Le Jazz concède 118,6 points par match, contre seulement 106,2 pour les Spurs. Avec 16,7 pertes de balle par rencontre, Utah offre également davantage de possessions à ses adversaires.
Les deux équipes affichent des statistiques presque identiques derrière l’arc, avec 12,3 tirs à trois points réussis en moyenne pour San Antonio et 12,1 pour Utah. L’écart de 3 points de pourcentage en faveur des Spurs sur l’adresse globale au tir constitue donc un facteur de différenciation plus important.
San Antonio peut par ailleurs s’appuyer sur quatre joueurs qui inscrivent au moins 14 points par match, avec Victor Wembanyama en tête de file. Côté Jazz, Keyonte George est le seul joueur à dépasser la barre des 20 points de moyenne.
Infos équipes : qui manque côté Jazz et côté Spurs ?
Le Utah Jazz devra faire sans Lauri Markkanen, touché par une fracture de la main droite. L’ailier finlandais devrait rester éloigné des parquets pendant au moins un mois.
Jaren Jackson Jr., victime d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit, Jusuf Nurkic (pied droit) et Trey Alexander (cheville droite) sont également forfaits. Jaxson Hayes, dont la participation reste incertaine en raison d’un problème au genou gauche, pourrait ainsi être le principal pivot disponible. Mo Bamba, Kyle Filipowski et Tony Bradley constituent les autres solutions dans la raquette.
Du côté de San Antonio, l’infirmerie est nettement moins remplie. Seuls Tobias Harris, gêné au mollet gauche, et Jayden Quaintance, touché au genou droit, sont indisponibles. Aucun des deux joueurs n’a toutefois disputé la moindre rencontre cette saison.
Les cinq de départ n’ont pas encore été officialisés. San Antonio pourrait néanmoins débuter avec De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama. Pour Utah, les premières tendances placent Keyonte George, Darryn Peterson, Ace Bailey, Josh Okogie et Jaxson Hayes dans le cinq majeur.
Les duels du Jazz face aux Spurs qui peuvent faire basculer le match
Jaxson Hayes est très adroit près du cercle, mais il affronte le meilleur rebondeur des Spurs et contreur de la NBA.
Dylan Harper se montre efficace, mais sa moyenne de points au scoring recule sur les cinq derniers matchs alors que celui de Darryn Peterson progresse.
Avec les absences de Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, auxquelles s’ajoute l’incertitude autour de Jaxson Hayes, le secteur intérieur d’Utah apparaît particulièrement affaibli. Le pivot qui sera chargé de défendre dans la raquette devra notamment trouver des solutions pour contenir Victor Wembanyama, aussi dangereux en attaque qu’en défense.
Sur les lignes arrières, le duel entre Dylan Harper et Darryn Peterson offre également un angle intéressant. Les deux joueurs partagent un parcours similaire, puisqu’ils ont tous les deux été sélectionnés avec le deuxième choix de la draft, à un an d’intervalle.
Paris joueurs sur Utah Jazz – San Antonio Spurs : les lignes à suivre
Privé de deux de ses quatre meilleurs scoreurs, Utah doit s’appuyer principalement sur Darryn Peterson et Keyonte George pour organiser son jeu et alimenter l’attaque. Les deux arrières représentent donc les options les plus naturelles pour les paris axés sur le volume statistique.
Les lignes proposées sur les performances individuelles peuvent sensiblement différer selon les opérateurs, notamment sur un nouveau site de paris sportif. Il est donc préférable de confronter plusieurs offres avant de faire son choix.
Darryn Peterson présente l’avantage d’avoir participé à toutes les rencontres d’Utah cette saison, ce qui offre un échantillon plus représentatif pour évaluer ses statistiques. De son côté, Dylan Harper bénéficie d’un temps de jeu moyen de 31,8 minutes, un élément favorable pour envisager une ligne de passes décisives plus accessible.
Il passe ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, face à un secteur intérieur adverse privé de deux pivots.
Deux des quatre meilleurs marqueurs du Jazz sont absents, ce qui lui laisse un gros volume de tirs.
Sa distribution progresse depuis cinq matchs, ce qui laisse une marge sous ses deux moyennes.
Que disent les confrontations entre Spurs et Jazz ?
VS
San Antonio a remporté les deux premières confrontations de la saison. Les Spurs se sont d’abord imposés 117-111 après prolongation au Delta Center, le 28 octobre, avant de confirmer leur supériorité avec un succès 119-97 à domicile le 2 novembre.
Lors de la saison précédente, Utah avait remporté le premier des trois duels, avec une victoire 127-114 à San Antonio le 27 décembre 2025. Les Texans avaient toutefois réagi en remportant les deux confrontations suivantes, à chaque fois avec plus de dix points d’avance.
Pronostic Utah Jazz – San Antonio Spurs : nos paris et notre score
Nos pronostics s’appuient sur les statistiques accumulées depuis le début de la saison et sur la dynamique récente des deux équipes. Les offres de bienvenue, à l’image du code promo Unibet sans dépôt, sont susceptibles d’évoluer régulièrement. Il est donc important de vérifier les conditions propres à chaque opérateur avant de placer un pari.
Utah concède en moyenne 118,3 points par match à domicile, tandis que San Antonio en inscrit 122,3 à l’extérieur. Cette opposition entre une défense en difficulté et une attaque particulièrement productive laisse présager un écart qui pourrait se creuser des deux côtés du terrain.
Les statistiques récentes renforcent l’hypothèse d’une rencontre prolifique : cinq des sept matchs disputés par le Jazz à domicile et cinq des six déplacements des Spurs ont dépassé les 220 points. Le principal danger pour ce scénario serait toutefois une domination trop nette de San Antonio, susceptible de réduire le temps de jeu des titulaires en fin de rencontre.
Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.