Utah Jazz – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Dans le cadre de ce pronostic NBA entre le Utah Jazz et les San Antonio Spurs, le Delta Center de Salt Lake City sera le théâtre de la rencontre ce dimanche 15 novembre 2026, à 23h00, heure française, entre le finaliste de la saison dernière et la lanterne rouge de la Conférence Ouest, avec deux dynamiques radicalement opposées : onze victoires consécutives pour San Antonio contre onze défaites de rang pour Utah.

Finalistes en juin dernier, les Spurs avaient été battus 4-1 par les Knicks, mais ont déjà pris le dessus à deux reprises sur le Jazz cette saison. De son côté, Utah ne compte qu’une seule victoire depuis le début de l’exercice. Cette analyse passe en revue les absences, la forme du moment, les paris sur les joueurs ainsi que nos pronostics NBA.

Forme et perspectives : Utah Jazz et San Antonio Spurs, deux séries inverses

Forme : 5 derniers matchs Utah Jazz 1-12 · 15e de l’Ouest · à domicile D D D D D 107,0 Pts/match 118,0 Pts encaissés -11,0 Différentiel 1j Repos San Antonio Spurs 11-2 · 1er de l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 123,6 Pts/match 102,4 Pts encaissés +21,2 Différentiel 1j Repos

Quatre des cinq derniers succès des Spurs ont été remportés avec une marge d’au moins 15 points. Seule exception à cette domination : la victoire 124-119 obtenue sur le parquet des Bulls.

Le large succès 123-85 face aux Golden State Warriors constitue l’écart le plus important de cette série. Cette démonstration a eu lieu deux jours seulement avant le déplacement de San Antonio à Salt Lake City.

À l’extérieur, les Spurs affichent une moyenne de 122,3 points inscrits pour 107,3 concédés par rencontre. Ils ont remporté leurs six déplacements depuis le début de la saison. À l’inverse, le Jazz présente un bilan de 1-6 au Delta Center, avec 109,4 points marqués et 118,3 encaissés en moyenne.

Actuellement 15e de la Conférence Ouest, Utah reste sur onze défaites consécutives. Huit de ces revers ont été concédés alors que l’équipe n’avait pas réussi à atteindre les 110 points.

Comparatif des équipes : saison Utah Jazz San Antonio Spurs Spurs +14,3 105,0



119,3 Efficacité offensive Spurs -8,1 116,4



108,3 Efficacité défensive Spurs +3,2 44,5



47,7 Rebonds par match Spurs -4,3 16,7



12,4 Ballons perdus Spurs +3,0 % 43,5 %



46,5 % Réussite aux tirs

La différence d’efficacité offensive entre les deux formations est particulièrement marquée : San Antonio inscrit 14,3 points de plus qu’Utah pour 100 possessions.

Le contraste est tout aussi évident sur le plan défensif. Le Jazz concède 118,6 points par match, contre seulement 106,2 pour les Spurs. Avec 16,7 pertes de balle par rencontre, Utah offre également davantage de possessions à ses adversaires.

Les deux équipes affichent des statistiques presque identiques derrière l’arc, avec 12,3 tirs à trois points réussis en moyenne pour San Antonio et 12,1 pour Utah. L’écart de 3 points de pourcentage en faveur des Spurs sur l’adresse globale au tir constitue donc un facteur de différenciation plus important.

San Antonio peut par ailleurs s’appuyer sur quatre joueurs qui inscrivent au moins 14 points par match, avec Victor Wembanyama en tête de file. Côté Jazz, Keyonte George est le seul joueur à dépasser la barre des 20 points de moyenne.

Infos équipes : qui manque côté Jazz et côté Spurs ?

Absences Utah Jazz Lauri Markkanen, fracture à la main droite Absent Jaren Jackson Jr., déchirure du ligament collatéral médial, genou droit Absent Jusuf Nurkic, pied droit Absent Trey Alexander, entorse à la cheville droite Absent Jaxson Hayes, genou gauche Décision de dernière minute San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet gauche Absent Jayden Quaintance, genou droit, opération Absent

Le Utah Jazz devra faire sans Lauri Markkanen, touché par une fracture de la main droite. L’ailier finlandais devrait rester éloigné des parquets pendant au moins un mois.

Jaren Jackson Jr., victime d’une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit, Jusuf Nurkic (pied droit) et Trey Alexander (cheville droite) sont également forfaits. Jaxson Hayes, dont la participation reste incertaine en raison d’un problème au genou gauche, pourrait ainsi être le principal pivot disponible. Mo Bamba, Kyle Filipowski et Tony Bradley constituent les autres solutions dans la raquette.

Du côté de San Antonio, l’infirmerie est nettement moins remplie. Seuls Tobias Harris, gêné au mollet gauche, et Jayden Quaintance, touché au genou droit, sont indisponibles. Aucun des deux joueurs n’a toutefois disputé la moindre rencontre cette saison.

Les cinq de départ n’ont pas encore été officialisés. San Antonio pourrait néanmoins débuter avec De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama. Pour Utah, les premières tendances placent Keyonte George, Darryn Peterson, Ace Bailey, Josh Okogie et Jaxson Hayes dans le cinq majeur.

Les duels du Jazz face aux Spurs qui peuvent faire basculer le match

Jaxson Hayes face à Victor Wembanyama Jaxson Hayes UTA VS Victor Wembanyama SAS 6,0 Reb/match 64,1 % Réussite tirs 11,7 Reb/match 54,3 % Réussite tirs Jaxson Hayes est très adroit près du cercle, mais il affronte le meilleur rebondeur des Spurs et contreur de la NBA. Darryn Peterson face à Dylan Harper Darryn Peterson UTA VS Dylan Harper SAS 17,2 Pts/match 41,1 % Réussite tirs 18,0 Pts/match 49,7 % Réussite tirs Dylan Harper se montre efficace, mais sa moyenne de points au scoring recule sur les cinq derniers matchs alors que celui de Darryn Peterson progresse.

Avec les absences de Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, auxquelles s’ajoute l’incertitude autour de Jaxson Hayes, le secteur intérieur d’Utah apparaît particulièrement affaibli. Le pivot qui sera chargé de défendre dans la raquette devra notamment trouver des solutions pour contenir Victor Wembanyama, aussi dangereux en attaque qu’en défense.

Sur les lignes arrières, le duel entre Dylan Harper et Darryn Peterson offre également un angle intéressant. Les deux joueurs partagent un parcours similaire, puisqu’ils ont tous les deux été sélectionnés avec le deuxième choix de la draft, à un an d’intervalle.

Paris joueurs sur Utah Jazz – San Antonio Spurs : les lignes à suivre

Privé de deux de ses quatre meilleurs scoreurs, Utah doit s’appuyer principalement sur Darryn Peterson et Keyonte George pour organiser son jeu et alimenter l’attaque. Les deux arrières représentent donc les options les plus naturelles pour les paris axés sur le volume statistique.

Les lignes proposées sur les performances individuelles peuvent sensiblement différer selon les opérateurs, notamment sur un nouveau site de paris sportif. Il est donc préférable de confronter plusieurs offres avant de faire son choix.

Darryn Peterson présente l’avantage d’avoir participé à toutes les rencontres d’Utah cette saison, ce qui offre un échantillon plus représentatif pour évaluer ses statistiques. De son côté, Dylan Harper bénéficie d’un temps de jeu moyen de 31,8 minutes, un élément favorable pour envisager une ligne de passes décisives plus accessible.

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 25,5 30,3 Saison pts 28,6 5 derniers 12/13 Matchs joués Il passe ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, face à un secteur intérieur adverse privé de deux pivots. Darryn Peterson UTA Points marqués Plus de 16,5 17,2 Saison pts 24,4 5 derniers 13/13 Matchs joués Deux des quatre meilleurs marqueurs du Jazz sont absents, ce qui lui laisse un gros volume de tirs. Dylan Harper SAS Passes décisives Plus de 3,5 4,8 Saison passes 5,0 5 derniers 12/13 Matchs joués Sa distribution progresse depuis cinq matchs, ce qui laisse une marge sous ses deux moyennes.

Que disent les confrontations entre Spurs et Jazz ?

Confrontations directes Utah Jazz VS San Antonio Spurs Spurs 119-97 Jazz San Antonio Jazz 111-117 Spurs (a.p.) Salt Lake City Jazz 109-126 Spurs Salt Lake City Spurs 123-110 Jazz San Antonio Spurs 114-127 Jazz San Antonio

San Antonio a remporté les deux premières confrontations de la saison. Les Spurs se sont d’abord imposés 117-111 après prolongation au Delta Center, le 28 octobre, avant de confirmer leur supériorité avec un succès 119-97 à domicile le 2 novembre.

Lors de la saison précédente, Utah avait remporté le premier des trois duels, avec une victoire 127-114 à San Antonio le 27 décembre 2025. Les Texans avaient toutefois réagi en remportant les deux confrontations suivantes, à chaque fois avec plus de dix points d’avance.

Pronostic Utah Jazz – San Antonio Spurs : nos paris et notre score

Nos pronostics s’appuient sur les statistiques accumulées depuis le début de la saison et sur la dynamique récente des deux équipes. Les offres de bienvenue, à l’image du code promo Unibet sans dépôt, sont susceptibles d’évoluer régulièrement. Il est donc important de vérifier les conditions propres à chaque opérateur avant de placer un pari.

Pronostics Écart San Antonio Spurs vainqueurs avec 10 points d’écart ou plus San Antonio n’a perdu aucun match à l’extérieur et quatre de ses cinq dernières victoires ont été acquises avec 15 points d’écart ou plus. Total Plus de 220 points Cinq des six matchs des Spurs à l’extérieur et cinq des sept matchs d’Utah à domicile ont dépassé ce total. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 25,5 points Il dépasse ce pari sur sa moyenne de saison comme sur celle des cinq derniers matchs. Perf. joueur Darryn Peterson plus de 16,5 points Son scoring récent est nettement au-dessus de ce seuil, et le Jazz compte sur lui pour compenser les absences offensives. Combiné Victor Wembanyama plus de 25,5 points + Darryn Peterson plus de 16,5 points Les deux scoreurs jouent dans des camps opposés, donc ce combiné ne dépend pas du contrôle du match par une seule équipe.

Pronostic sur le score du match Utah Jazz 108-121 San Antonio Spurs Écart de points : 13 · Total de points : 229

Utah concède en moyenne 118,3 points par match à domicile, tandis que San Antonio en inscrit 122,3 à l’extérieur. Cette opposition entre une défense en difficulté et une attaque particulièrement productive laisse présager un écart qui pourrait se creuser des deux côtés du terrain.

Les statistiques récentes renforcent l’hypothèse d’une rencontre prolifique : cinq des sept matchs disputés par le Jazz à domicile et cinq des six déplacements des Spurs ont dépassé les 220 points. Le principal danger pour ce scénario serait toutefois une domination trop nette de San Antonio, susceptible de réduire le temps de jeu des titulaires en fin de rencontre.