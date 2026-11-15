LeBron James contraint de rejouer pivot malgré lui ?

LeBron James avait été parfaitement clair après avoir débuté au poste de pivot face aux Pistons : il peut dépanner dans ce rôle, mais il n’a aucune intention de s’y installer.

« On a quand même un MVP dans cette équipe », avait-il rappelé. « Je ne suis pas venu pour avoir durablement un rôle au poste 5. Il y a Joel Embiid. Si je disais que j’ai signé ici pour jouer pivot sur la durée, je ne pense pas que quiconque le souhaiterait réellement. Je peux le faire, mais nous avons Joel. »

Trois semaines plus tard, les blessures ne laissent pourtant quasiment aucun choix à Nick Nurse. Joel Embiid manquera la rencontre de dimanche face aux Pacers en raison de la gestion de sa fasciite plantaire au pied droit. Adem Bona souffre d’une entorse aux cervicales et Dominick Barlow reste indisponible à cause de son dos.

Tacko Fall, seul véritable pivot disponible

Tacko Fall, en «two-way contract», sera donc le seul pivot de métier en tenue. Mais son temps de jeu limité devrait contraindre les Sixers à utiliser LeBron James, Jabari Walker et Dean Wade au poste 5.

Déjà titulaire à ce poste lors de la défaite face à Detroit, James avait terminé avec 18 points, 5 passes et seulement 2 rebonds. Philadelphie avait alors perdu la bataille du rebond de 17 unités.

A bientôt 42 ans et alors qu’il vient de manquer la victoire contre Toronto pour gérer une sciatique et des douleurs lombaires, cette mission apparaît loin d’être idéale. LeBron James ne figure toutefois plus sur la liste des blessés et devrait retrouver les terrains face à Indiana.

La rencontre débute un « back-to-back », puisque les Sixers se déplaceront à Brooklyn lundi. Embiid et James n’ont encore disputé aucune double confrontation en deux jours cette saison. Le vétéran pourrait donc devoir absorber les minutes au poste 5 dimanche, avant d’être éventuellement ménagé le lendemain. A l’inverse, Embiid pourrait être présent lundi soir face aux Nets.