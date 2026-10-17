Sans jouer, Tacko Fall a convaincu les Sixers !

C’est une surprise, mais Tacko Fall a officiellement retrouvé une place en NBA puisque les Sixers lui ont proposé un « two-way contract », et le pivot de 2m29 effectuera des allers-retours vers la G-league comme Caleb Love et Rayan Rupert. Les trois pourront disputer jusqu’à 50 rencontres de saison régulière avec les Sixers.

Absent pendant la présaison en raison d’une élongation à la hanche, Tacko Fall a néanmoins convaincu pendant le camp d’entraînement, et selon The Athletic, le Sénégélais s’est montré à son avantage avant sa blessure et son influence a également été appréciée dans le vestiaire.

Un secteur intérieur décimé

Surtout, ce choix répond à un véritable besoin pour Philadelphie puisque Adem Bona est actuellement touché au pied, tandis qu’Ariel Hukporti, recruté durant l’intersaison, a subi une rupture du tendon d’Achille dès son premier match de présaison. L’ancien pivot des Knicks manquera l’intégralité de la saison.

Non drafté en 2019, Tacko Fall a disputé 37 rencontres de saison régulière sous les couleurs de Boston et Cleveland entre 2019 et 2022. En seulement 228 minutes cumulées, il a enregistré 90 rebonds et 30 contres, utilisant évidemment son immense envergure pour protéger le cercle.

Coupé par les Cavaliers en 2022, il a ensuite poursuivi sa carrière en Chine au sein de plusieurs clubs, avant de rejoindre les New Zealand Breakers dans le championnat australien.