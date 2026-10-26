LeBron James prévient qu’il n’est pas venu pour jouer pivot

À bientôt 42 ans, LeBron James continue de remplir toutes les missions. Face à Detroit, le « King » a été titularisé au poste de pivot pour la 15e fois en 24 saisons NBA, et la première depuis l’exercice 2021/22 avec les Lakers.

En l’absence de Joel Embiid, ménagé pour les back-to-backs, le quadruple MVP a principalement été opposé à Paul Reed. Il a terminé avec 18 points à 8/15 au tir, 5 passes et seulement 2 rebonds lors de la première défaite de Philadelphie cette saison (106-93). Une expérience qu’il accepte ponctuellement, mais qu’il ne veut pas prolonger.

« On a quand même un MVP dans cette équipe », rappelle-t-il. « Je ne suis pas venu pour avoir durablement un rôle au poste 5. Il y a Joel Embiid. Si je disais que j’ai signé ici pour jouer pivot sur la durée, je ne pense pas que quiconque le souhaiterait réellement. Je peux le faire, mais nous avons Joel. »

Nick Nurse n’avait guère d’autre choix. Outre Joel Embiid et Ariel Hukporti, les Sixers étaient privés de Jabari Walker, Dominick Barlow et Tacko Fall. VJ Edgecombe, leur meilleur rebondeur parmi les arrières, était également absent. Adem Bona représentait ainsi le seul véritable pivot disponible.

Une autre perspective en défense

Associé à Dean Wade dans la raquette à l’entre-deux initial, LeBron James a donc dû adapter son placement et ses responsabilités, notamment dans la pose d’écrans.

« On passe du rôle de joueur qui court sur l’aile à celui de point d’appui dans l’axe », explique-t-il. « En attaque, il faut poser beaucoup plus d’écrans et essayer de libérer les arrières. Il faut donc changer son approche. »

Le changement est également important de l’autre côté du terrain. LeBron James se retrouve en effet désormais en deuxième ligne de défense, directement derrière le défenseur du porteur de balle.

« Défensivement, on devient la deuxième ligne de défense au lieu de la troisième », poursuit-il. « Le joueur qui défend sur le ballon constitue évidemment la première. Quand on défend sur le pivot, il pose généralement beaucoup d’écrans et cherche à prendre position près du cercle. Quand je défends sur un ailier, je suis plutôt la troisième ligne et je peux voir tout ce qui se passe. Cela change un peu le point de vue. »

Face aux Pistons, cette formation inédite a logiquement manqué d’automatismes.

« C’était la première fois que ce cinq majeur jouait ensemble », rappelle LeBron James. « Nous aurons forcément des moments comme celui-ci au cours de la saison, avec différentes compositions. Plus nous accumulerons les minutes et les matchs, plus nous comprendrons ce qui fonctionne pour nous. »

L’attaque demandera davantage de temps

LeBron James estime que les ajustements défensifs peuvent être accélérés par la communication, l’impact physique et le contrôle du rebond. La construction offensive sera en revanche plus longue…

« L’attaque est généralement la chose la plus difficile et celle qui prend le plus de temps », souligne-t-il. « En défense, la communication, la dimension physique et le rebond permettent de compenser beaucoup de choses. En attaque, tout repose sur le rythme et sur le fait de savoir où vont se trouver ses coéquipiers, presque les yeux fermés. Cela demande des répétitions, pendant les matchs, à l’entraînement et à la vidéo. »

Les Sixers ont aussi (re)découvert la dureté défensive des Pistons, capables de changer sur les écrans et d’imposer leur agressivité sur chaque possession.

« Ils ont rapidement montré aux arbitres que cette dimension physique faisait partie de leur identité », analyse le « King » pour conclure. « Il faut réussir à jouer malgré les contacts et les saisies, sans attendre un coup de sifflet. Mais c’est du bon basket. C’est agréable de pouvoir jouer avec cette intensité physique. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 3 33.4 42.9 10.0 63.2 0.7 6.3 7.0 5.7 2.7 2.0 3.0 0.7 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.