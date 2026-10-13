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Les Sixers contraints d’attendre décembre pour remplacer Ariel Hukporti

Publié le 13/10/2026 à 17:30 Twitter Facebook

NBA – Privés d’Ariel Hukporti pour toute la saison, les Sixers ne devraient pas recruter de remplaçant avant décembre. C’est que leur masse salariale ne leur laisse quasiment aucune marge de manœuvre.

Ariel HukportiLa saison n’a pas encore commencé que les Sixers doivent déjà composer avec une véritable pénurie de pivots. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du premier match de présaison face aux Knicks, Ariel Hukporti ne rejouera pas cette saison. Mais Philadelphie ne peut pas lui trouver un remplaçant dans l’immédiat…

Selon Marc Stein et Jake Fischer, les dirigeants envisagent en effet d’attendre début décembre avant de recruter un nouvel intérieur. Une décision dictée avant tout par les contraintes financières.

« Même avant la blessure d’Ariel Hukporti, Philadelphie savait que les restrictions liées au premier apron limitaient ses possibilités de modifier significativement son effectif, au-delà de l’attribution de son troisième contrat two-way », expliquent les deux journalistes.

Philadelphie paie ainsi les conséquences de son recrutement estival. En utilisant la « non-taxpayer mid-level exception » pour attirer Dean Wade mais également Anfernee Simons, les Sixers se sont automatiquement interdit de dépasser le premier « apron », fixé à 209 millions de dollars cette saison. Une restriction également déclenchée par l’utilisation de leur « bi-annual exception » pour recruter Ariel Hukporti.

Une marge de seulement 1,8 million de dollars

Avec seulement 1,8 million de dollars de marge sous ce plafond, les Sixers ne peuvent donc pas offrir immédiatement un contrat minimum classique à un vétéran sans réduire préalablement leur masse salariale.

« Les Sixers ne devraient pas recruter de pivot avant début décembre, lorsque le salaire minimum proratisé ne fera plus passer leur masse salariale au-dessus du premier apron », précisent Marc Stein et Jake Fischer, même si l’équipe a encore un « two-way contract » à sa disposition.

Pour accélérer les choses, Philadelphie pourrait procéder à un petit transfert. Mais aucune opération de ce type ne semble privilégiée pour le moment. Même une éventuelle « Disabled Player Exception », estimée à 1,7 million de dollars après la blessure d’Ariel Hukporti, ne permettrait pas de contourner ce plafond salarial.

Nick Nurse obligé de bricoler

En attendant, Nick Nurse va devoir trouver des solutions en interne. D’autant que Adem Bona et Tacko Fall sont eux aussi à l’infirmerie, réduisant encore les possibilités derrière Joel Embiid.

Le technicien pourrait ainsi miser sur des cinq plus petits, avec Dominick Barlow, Dean Wade ou encore Jabari Walker pour dépanner au poste de pivot. Même LeBron James pourrait ponctuellement être utilisé.

Une situation forcément délicate pour une équipe qui espère bien jouer les premiers rôles à l’Est, et dont la gestion du temps de jeu de Joel Embiid constitue déjà un enjeu majeur. Les Sixers vont donc devoir faire preuve de patience, en espérant absolument éviter de nouvelles blessures dans leur secteur intérieur.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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