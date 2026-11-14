Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Kings – Thunder, OKC (8-5), vaincu lors de ses trois dernières sorties, se déplace au Golden 1 Center dimanche 15 novembre chez des Californiens (1-11) qui n’ont encore remporté aucun match à domicile cette saison. Le coup d’envoi est prévu à 3 h, heure française, dans la nuit de dimanche à lundi.

Oklahoma City a remporté les six dernières confrontations en saison régulière, et Nique Clifford, transféré de Sacramento au Thunder le 8 novembre, y retrouvera son ancien club.

Forme et perspectives : les Kings et le Thunder ont tous deux perdu vendredi

Forme : 5 derniers matchs Sacramento Kings 1-11 · 14e de l’Ouest · à domicile D D D D D 105,4 Pts/match 116,2 Pts encaissés -10,8 Différentiel 1j Repos Oklahoma City Thunder 8-5 · 8e de l’Ouest · à l’extérieur V V D D D 113,0 Pts/match 105,2 Pts encaissés +7,8 Différentiel 1j Repos

Les Kings traversent une période particulièrement difficile, avec cinq défaites consécutives, toutes concédées au Golden 1 Center. Sacramento a notamment chuté face à Portland (107-120) vendredi 13 novembre, après avoir déjà perdu contre Orlando (100-107) le 10 novembre.

Sur cette série, les Californiens n’ont jamais dépassé les 109 points inscrits et ont systématiquement encaissé au moins 107 unités. Ces statistiques illustrent les difficultés actuelles de l’équipe, aussi bien dans la production offensive que dans la solidité défensive.

Cette mauvaise dynamique relance également les interrogations autour de l’avenir de l’effectif. La direction des Kings serait désormais disposée à écouter les offres pour une grande partie de ses joueurs, avec Darius Acuff Jr. comme principale exception.

Le Thunder a connu une trajectoire plus contrastée. Après deux larges succès contre Memphis (128-97) et Washington (114-75), Oklahoma City a enchaîné deux revers à Portland, avant de s’incliner d’un petit point face aux Clippers (112-113). Le déplacement à Sacramento représente son quatrième match consécutif à l’extérieur, après deux passages dans l’Oregon et une rencontre à Los Angeles.

Comparatif des équipes : saison Sacramento Kings Oklahoma City Thunder Thunder +5,4 107,3



112,7 Efficacité offensive Thunder -10,5 119,5



109,0 Efficacité défensive Thunder +6,7 39,9



46,6 Rebonds par match Thunder -3,8 17,1



13,3 Ballons perdus par match Kings +2,2 25,0



22,8 Passes décisives par match

La principale différence entre les deux équipes se situe sur le plan défensif. Oklahoma City affiche une efficacité défensive de 109,0 points encaissés pour 100 possessions, contre 119,5 pour Sacramento. Un écart de plus de dix points qui illustre les difficultés des Kings à contenir leurs adversaires.

La gestion du ballon constitue un autre point faible pour les Californiens. Ils concèdent 17,1 pertes de balle par rencontre, contre seulement 13,3 pour le Thunder. Cette fragilité est d’autant plus pénalisante que Sacramento joue à un rythme élevé, avec 101,2 possessions par match, contre 98,8 pour Oklahoma City.

Les Kings conservent néanmoins un avantage dans la création, avec 25,0 passes décisives par rencontre contre 22,8 pour leur adversaire. Darius Acuff Jr. occupe le premier rôle dans ce domaine sans oublier pour autant de scorer.

Ces statistiques ne garantissent évidemment pas l’issue de la rencontre. Le Thunder en a d’ailleurs fait l’expérience vendredi en s’inclinant à Los Angeles alors qu’il abordait le match avec le statut de favori. Les différents indicateurs restent toutefois majoritairement favorables à Oklahoma City. Retrouvez également l’analyse des autres rencontres dans nos pronostics NBA.

Quelles absences pour les Kings et le Thunder avant le coup d’envoi ?

Absences Sacramento Kings Precious Achiuwa, cheville Absent Maxime Raynaud, genou Absent Ben Simmons, tendon d’Achille (saison terminée) Absent Oklahoma City Thunder Ajay Mitchell, cheville Absent Jalen Williams, péroné et cheville Absent Chet Holmgren, tendon rotulien Absent Cason Wallace, épaule Absent Thomas Sorber, genou Absent Jaylin Williams, dos Incertain

Oklahoma City doit toujours composer avec de nombreuses absences. Ajay Mitchell (cheville), Jalen Williams, Chet Holmgren, Cason Wallace et Thomas Sorber (genou) sont indisponibles, tandis que Jaylin Williams, touché au dos, reste incertain. Plusieurs cadres ont ainsi manqué une grande partie du début de saison : Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace n’ont chacun disputé que trois rencontres. Le pivot du Thunder est notamment annoncé absent pour au moins huit à dix semaines à compter du 30 octobre, en raison d’une déchirure du tendon rotulien.

La situation n’est pas idéale non plus pour Sacramento, privé de Precious Achiuwa (cheville) et de Maxime Raynaud (genou). Ben Simmons, victime d’une rupture du tendon d’Achille, ne rejouera pas cette saison. Keegan Murray a retrouvé une place dans le cinq de départ contre Portland vendredi, après n’avoir disputé que quatre matchs jusque-là. Il a terminé la rencontre avec 16 points.

Les deux formations devraient s’appuyer sur les mêmes titulaires que lors de leur dernière sortie. Sacramento pourrait ainsi aligner Keegan Murray, De’Andre Hunter, Domantas Sabonis, Zach LaVine et Darius Acuff Jr. En face, le Thunder devrait reconduire Kenrich Williams, Aday Mara, Isaiah Hartenstein, Jared McCain et Shai Gilgeous-Alexander.

Cette rencontre aura également une dimension particulière pour Nique Clifford. Transféré de Sacramento à Oklahoma City le 8 novembre contre deux choix de deuxième tour de draft, le joueur a déjà effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Il a disputé 11 minutes vendredi à Los Angeles, sans inscrire de point.

Les duels clés qui opposeront les Kings au Thunder

Darius Acuff Jr. face à Shai Gilgeous-Alexander Darius Acuff Jr. SAC VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 25,4 Pts/match 7,2 Passes/match 30,5 Pts/match 4,5 Passes/match Le Thunder compte sur son scoreur pour compenser les absences, les Kings sur leur rookie pour créer, si bien que chaque défense doit contenir un seul homme. Domantas Sabonis face à Isaiah Hartenstein Domantas Sabonis SAC VS Isaiah Hartenstein OKC 13,2 Reb/match 14,5 Pts/match 10,5 Reb/match 9,0 Pts/match Le pivot des Kings continue de noircir la feuille de stats, mais celui du Thunder évolue au sein d’une équipe qui domine la bataille du rebond.

Shai Gilgeous-Alexander a encore livré une grosse prestation offensive vendredi avec 40 points, sans parvenir à empêcher la défaite du Thunder face aux Clippers. Malgré cette performance individuelle, Oklahoma City a finalement cédé face à Los Angeles. Du côté de Sacramento, Darius Acuff Jr. a tenté 19 tirs pour inscrire 17 points, tout en concédant quatre pertes de balle. Le rookie bénéficie d’un temps de jeu particulièrement élevé, avec 37,2 minutes par rencontre en moyenne. Doug Christie avait d’ailleurs estimé que ses 42 minutes face aux Lakers, le 4 novembre, représentaient une charge excessive.

Dans la raquette, Isaiah Hartenstein a capté 16 rebonds contre les Clippers, tandis que Domantas Sabonis en a récupéré 12 face à Portland. Le bilan collectif reste néanmoins largement favorable au Thunder, qui domine ce secteur avec 46,6 rebonds par match contre 39,9 pour les Kings. L’absence de Precious Achiuwa, auteur de 6,4 prises en moyenne, réduit encore les solutions de Sacramento pour épauler Sabonis sous le cercle.

Paris joueurs sur Kings – Thunder, trois lignes à suivre

Les trois lignes retenues s’appuient sur des moyennes de saison et des cinq derniers matchs qui vont dans le même sens. Avant de miser, comparer les conditions de chaque nouveau site de paris sportif vaut mieux qu’un choix par défaut.

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 27,5 30,5 Saison PTS 31,0 5 derniers 13 Matchs joués Il a dépassé cette ligne lors de huit de ses treize matchs et de quatre des cinq derniers. Isaiah Hartenstein OKC Rebonds Plus de 9,5 10,5 Saison REB 11,2 5 derniers 13 Matchs joués Avec Chet Holmgren absent, il tient la raquette du Thunder et a pris 16 rebonds contre les Clippers vendredi. Darius Acuff Jr. SAC Passes décisives Plus de 6,5 7,2 Saison PD 8,4 5 derniers 12 Matchs joués Sans meneur de métier à ses côtés, il crée une grande partie du jeu des Kings et a distribué au moins huit passes lors de trois de ses cinq derniers matchs.

Confrontations directes : six victoires du Thunder en six matchs face aux Kings

Confrontations directes Sacramento Kings VS Oklahoma City Thunder Thunder 113-99 Kings Oklahoma City Thunder 132-101 Kings Sacramento Thunder 107-101 Kings Oklahoma City Thunder 121-105 Kings Sacramento Thunder 144-110 Kings Oklahoma City Thunder 130-109 Kings Sacramento

Oklahoma City domine largement les confrontations récentes entre les deux franchises. Le Thunder a remporté les six derniers duels de saison régulière depuis novembre 2024, avec des écarts compris entre 6 et 34 points.

Les déplacements à Sacramento ont particulièrement réussi aux joueurs d’Oklahoma City. Ils s’y sont imposés sur les trois dernières occasions, avec des scores de 130-109, 121-105 et 132-101. À chaque fois, l’écart final a donc atteint au moins 16 points.

La dernière opposition remonte au 19 novembre 2025, avec une victoire du Thunder 113-99 à domicile. Près d’un an plus tard, les deux effectifs ont toutefois connu plusieurs changements. Ce bilan historique constitue donc un élément de contexte intéressant, mais ne suffit pas à lui seul pour anticiper le scénario de cette nouvelle rencontre.

Notre pronostic NBA pour Kings – Thunder

Pronostics Écart Thunder, handicap -7,5 points Le Thunder possède la meilleure défense des deux équipes et Sacramento n’a pas gagné à domicile en sept matchs. Total Plus de 222,5 points En croisant les moyennes offensives et défensives des deux équipes selon leur statut de visiteur ou de receveur, la projection totale se situe autour de 225 points. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 27,5 points Il joue plus de 33 minutes de moyenne et porte l’attaque d’une équipe privée de plusieurs de ses autres scoreurs. Perf. joueur Isaiah Hartenstein plus de 9,5 rebonds Le Thunder défend sa raquette sans Chet Holmgren, et son pivot a dépassé cette ligne lors de trois des cinq derniers matchs. Perf. joueur Darius Acuff Jr. plus de 6,5 passes décisives Les Kings affichent un rythme de jeu plus soutenu que le Thunder, ce qui pourrait offrir davantage d’opportunités de passes à leur meneur.

Pronostic sur le score du match Kings 108-119 Thunder Écart de points : 11 · Total de points : 227

Le handicap de 7,5 points en faveur du Thunder s’appuie sur la différence de niveau défensif entre les deux équipes et sur la série de sept défaites consécutives des Kings à domicile. De son côté, le total de 222,5 points paraît cohérent au regard des moyennes croisées, qui aboutissent à une projection proche de 225 unités. Sacramento concède notamment 118,7 points par match sur son parquet, tandis qu’Oklahoma City en inscrit 109,8 en déplacement.

Notre pronostic table sur une victoire du Thunder avec onze points d’avance. Cet écart semble justifié par les difficultés offensives récentes des Kings, qui n’ont pas franchi la barre des 109 points lors de leurs cinq dernières sorties. Avant de vous inscrire, prenez le temps de consulter les conditions détaillées dans notre guide du code promo Unibet sans dépôt.