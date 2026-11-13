Les Nets et les Kings prêts à céder (presque) tout le monde

Comme il y a pire que Brooklyn actuellement dans la conférence Est, avec Milwaukee et Chicago, les Nets n’occupent pas les deux dernières places. Néanmoins, avec un bilan de 3 victoires pour 8 défaites, il n’y a pas vraiment de raison de se réjouir. Le groupe reste très faible et pourrait bouger d’ici peu.

Car d’après les dernières informations de The Athletic, « si on appelle les Nets pour n’importe quel joueur, ils écouteront ». « C’est aussi simple que ça », ajoute même notre confrère Sam Amick.

Des équipes ambitieuses pourraient s’intéresser à Michael Porter Jr. et Julius Randle, qui sont logiquement les joueurs les plus ciblés. Notamment vu les contrats qu’ils possèdent. Le premier est en fin de contrat en 2027 et n’a pas prolongé durant l’intersaison. Quand le second possède une dernière année en « player option », à 35 millions de dollars, pour l’exercice 2026/27.

Il n’y a pas qu’à Brooklyn que l’opération portes ouvertes est activée. Sam Amick ajoute en effet qu’à Sacramento aussi, tous les joueurs sont disponibles. Tous sauf un, Darius Acuff Jr. Le rookie réalise un gros début de saison et de carrière avec 26.2 points et 7.3 passes de moyenne. Il représente l’avenir des Kings. Le reste de l’effectif, pas du tout, surtout quand on voit le bilan actuel : une victoire en onze matches…

Il serait donc intéressant de repartir de zéro, en lâchant les énormes contrats de Domantas Sabonis (45.4 millions à toucher cette année, 48.6 l’an prochain), Zach LaVine (48.9) voire de Malik Monk (41.6 millions jusqu’en 2028). Sans oublier Keegan Murray, qui a prolongé pour 140 millions de dollars durant l’été 2025 et n’a joué que 27 matchs depuis qu’il a signé ce nouveau contrat…

Sauf qu’évidemment, il sera compliqué de trouver preneur pour chacun de ces joueurs. Un exemple le montre bien : cela fait un moment que l’intérieur lituanien, qui aurait perdu patience face aux défaites des Kings, est dans les discussions. Mais malgré les rumeurs, il ne se passe rien. L’intérêt des autres équipes n’est visiblement pas si fort, en tout cas pas assez pour séduire la franchise californienne.