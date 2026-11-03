Matchs
NBA
Matchs
NBA

Domantas Sabonis aurait perdu patience chez les Kings

Publié le 3/11/2026 à 16:57 Twitter Facebook

NBA – Alors que les Kings vivent un début de saison des plus compliqués, Domantas Sabonis perdrait patience en coulisses et souhaiterait quitter Sacramento.

Domantas SabonisToujours aussi productif quand il obtient du temps de jeu, avec un gros « double-double » de moyenne et un statut de meilleur rebondeur de la ligue, Domantas Sabonis voudrait quitter le marasme des Kings.

C’est en tout cas ce qu’affirme Tim MacMahon, d’ESPN, dans le podcast « The Hoop Collective » : « Il veut partir de là-bas et, s’ils pouvaient le transférer, ils le feraient. Il n’est pas heureux. »

Cela fait déjà plusieurs mois que Domantas Sabonis est annoncé sur le départ de Sacramento. Sauf qu’il ne trouve pas preneur sur le marché et ses dirigeants ont, comme avec Zach LaVine, fini par se résoudre à le conserver. D’autant que son attachement à la franchise est réel et que son professionnalisme n’a jamais été remis en question.

Le problème, c’est que le Lituanien commencerait à perdre patience. En plus d’enchaîner les défaites, il voit le rookie Darius Acuff Jr. monopoliser le ballon, au détriment de son propre rôle offensif. Une répartition qui interroge, même si aucune tension entre les deux joueurs n’est officiellement établie.

« J’ai le sentiment qu’on est meilleurs quand on varie : le meneur tente un tir, le meneur trouve le joueur dans le corner, ou le meneur me sert pour que je puisse faire la lecture du jeu. Car c’est là que je suis le meilleur », déclarait-il en tout cas dès le soir d’ouverture chez les Clippers.

Reste à savoir si Sacramento parviendra à lui trouver une porte de sortie. Car Domantas Sabonis, présent chez les Kings depuis 2022, touche tout de même 45,5 millions de dollars cette saison et touchera encore 48,6 millions de dollars la saison prochaine. Un contrat qui complique forcément les discussions avec d’autres franchises.

Domantas SabonisPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2016-17OKC8120.139.932.165.70.63.03.61.02.50.51.00.45.9
2017-18IND7424.551.435.175.02.25.57.72.03.00.51.90.411.6
2018-19IND7424.859.052.971.52.56.89.32.93.20.62.20.414.1
2019-20IND6234.854.025.472.33.09.412.45.03.10.82.70.518.5
2020-21IND6236.053.532.173.22.49.512.06.73.31.23.40.520.3
2021-22IND/SAC6234.457.331.274.13.28.912.15.23.31.03.10.418.9
2022-23SAC7934.661.537.374.23.29.112.37.33.50.82.90.519.1
2023-24SAC8235.759.437.970.43.610.113.78.23.00.93.30.619.4
2024-25SAC7034.759.041.775.43.810.113.96.03.30.72.90.419.1
2025-26SAC1929.754.318.572.73.48.011.44.13.50.92.70.215.8
2026-27SAC736.171.250.080.04.410.114.66.93.71.03.70.115.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes