Domantas Sabonis aurait perdu patience chez les Kings

Toujours aussi productif quand il obtient du temps de jeu, avec un gros « double-double » de moyenne et un statut de meilleur rebondeur de la ligue, Domantas Sabonis voudrait quitter le marasme des Kings.

C’est en tout cas ce qu’affirme Tim MacMahon, d’ESPN, dans le podcast « The Hoop Collective » : « Il veut partir de là-bas et, s’ils pouvaient le transférer, ils le feraient. Il n’est pas heureux. »

Cela fait déjà plusieurs mois que Domantas Sabonis est annoncé sur le départ de Sacramento. Sauf qu’il ne trouve pas preneur sur le marché et ses dirigeants ont, comme avec Zach LaVine, fini par se résoudre à le conserver. D’autant que son attachement à la franchise est réel et que son professionnalisme n’a jamais été remis en question.

Le problème, c’est que le Lituanien commencerait à perdre patience. En plus d’enchaîner les défaites, il voit le rookie Darius Acuff Jr. monopoliser le ballon, au détriment de son propre rôle offensif. Une répartition qui interroge, même si aucune tension entre les deux joueurs n’est officiellement établie.

« J’ai le sentiment qu’on est meilleurs quand on varie : le meneur tente un tir, le meneur trouve le joueur dans le corner, ou le meneur me sert pour que je puisse faire la lecture du jeu. Car c’est là que je suis le meilleur », déclarait-il en tout cas dès le soir d’ouverture chez les Clippers.

Reste à savoir si Sacramento parviendra à lui trouver une porte de sortie. Car Domantas Sabonis, présent chez les Kings depuis 2022, touche tout de même 45,5 millions de dollars cette saison et touchera encore 48,6 millions de dollars la saison prochaine. Un contrat qui complique forcément les discussions avec d’autres franchises.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20.1 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24.5 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24.8 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34.8 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36.0 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND/SAC 62 34.4 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2022-23 SAC 79 34.6 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35.7 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34.7 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 19 29.7 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 3.5 0.9 2.7 0.2 15.8 2026-27 SAC 7 36.1 71.2 50.0 80.0 4.4 10.1 14.6 6.9 3.7 1.0 3.7 0.1 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.