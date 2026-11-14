Jimmy Butler veut absolument jouer… en G-League !

À Golden State, la dernière étape de Jimmy Butler avant son retour sur le parquet devrait passer par… la G-League. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en janvier, il n’a pas encore de date de retour précise, mais il a déjà une idée de la manière dont il souhaite reprendre la compétition : avec les Santa Cruz Warriors, donc.

« Je vais clairement jouer là-bas », a-t-il annoncé cette semaine. « Vous n’aurez sans doute pas beaucoup de minutes de ma part, mais j’irai, c’est certain. J’ai envie de jouer au basket. […] Je vais aller à Santa Cruz pour jouer. Ça ne durera peut-être pas longtemps, mais je vais le faire et disputer un putain de match. »

Une démarche peu commune pour un joueur de son statut. Car, même si Stephen Curry s’est entraîné avec Santa Cruz en 2020 et que Serge Ibaka a disputé quatre matchs en G-League en 2021, aucun joueur de l’envergure de Jimmy Butler n’a encore participé à une rencontre à l’échelon inférieur.

Steve Kerr sera aux premières loges

Du côté de Steve Kerr, on se dit en tout cas séduit par cette initiative et il y dresse d’ailleurs un parallèle avec le baseball.

« J’adore l’idée. C’est Jimmy qui vous a dit ça ? Parce que j’adore », a réagi l’entraîneur des Warriors. « C’est drôle, parce que j’y ai toujours pensé en tant que fan de baseball. Là-bas, on voit tout le temps des joueurs aller dans les ligues mineures pour se remettre en jambes après une blessure et y disputer quelques matchs. Ça sait sens, mais je n’ai jamais vraiment vu une star NBA passer par la G-League. Est-ce que c’est déjà arrivé ? »

Et d’ajouter : « Je trouve que ça fait tellement sens, mais la plupart des gars de cette ligue qui ont le statut de Jimmy sont trop orgueilleux pour le faire. Jimmy est tout l’inverse et je pense qu’il adorerait offrir une belle surprise à ses fans là-bas. C’est génial, j’adore ça. »

Steve Kerr compte même faire le déplacement pour assister à cette rencontre : « Je serai là. Si nous n’avons pas de match au programme, je ferai le déplacement. C’est certain », a-t-il ainsi promis.

Il est déjà prêt à se frotter à Mike Dunleavy

Jimmy Butler a ensuite expliqué que l’idée de reprendre en G-League lui était venue après un passage sur… Instagram.

« J’ai vu passer un truc sur Instagram la dernière fois, qui disait qu’il y avait environ 275 joueurs NBA avec une expérience en G-League. Eh bien, ce chiffre va bientôt passer à 276 ! », a confié celui qui s’est récemment glissé dans la peau d’un assistant de Steve Kerr.

Ne restera plus qu’à convaincre Mike Dunleavy, le GM de Golden State, qui n’est autre que son ancien coéquipier à Chicago. Mais il n’est visiblement pas plus inquiet à ce sujet…

« Je n’ai à demander la permission à personne. J’irai et on en viendra aux mains avec Mike [Dunleavy] s’il le faut », a prévenu le sextuple All-Star, sur le ton de l’humour. « Il me dira : ‘Jimmy, non.’ et je lui répondrai : ‘Si, Mike. Je vais en G League !’ »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 8.5 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26.0 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 38.7 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 38.7 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 36.9 45.4 31.2 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37.0 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 36.7 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 MIN/PHI 65 33.6 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2019-20 MIA 58 33.8 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 33.6 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 33.9 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33.4 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34.0 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA/GSW 55 31.7 50.4 30.8 84.2 2.3 3.1 5.4 5.4 0.9 1.4 1.3 0.3 17.5 2025-26 GSW 38 31.1 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.2 1.4 1.6 0.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.