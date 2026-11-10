« Coach Butler » fait le show sur le banc des Warriors

À défaut de pouvoir aider ses coéquipiers sur le parquet, Jimmy Butler a trouvé un autre moyen de participer à la huitième victoire d’affilée de Golden State. Face à La Nouvelle-Orléans, le vétéran s’est présenté sur le banc avec exactement la même tenue que les membres du staff de Steve Kerr.

Pull, pantalon et tablette à la main : rien ne manquait au « déguisement ». L’ancien joueur de Miami avait même préparé une consigne tactique d’une grande complexité : « PASS TO STEPH » (« Passez la balle à Steph »).

Une stratégie plutôt efficace puisque Stephen Curry a inscrit 25 points en seulement 20 minutes lors de l’écrasante victoire des Warriors (138-87).

« J’ai compris qu’il se moquait de nous »

Interrogé sur les perspectives de reconversion de son joueur, Steve Kerr s’est amusé de la situation.

« Je trouve qu’il avait fière allure. Il avait un très beau pull », a ainsi plaisanté l’entraîneur. « Il disait tout ce qu’il fallait. Il suivait notamment le nombre de fautes collectives. Il jouait vraiment le rôle. Mais j’ai aussi compris qu’il se moquait de nous, donc ça m’a fait un peu mal… »

Le plus étonnant reste que Steve Kerr avait imaginé cette mise en scène quelques minutes seulement avant le début de la rencontre…

« J’avais dit à Khalid (Robinson) environ cinq minutes avant le match : ‘Un jour, on devrait demander à Jimmy de s’habiller comme nous.’ Il porte toujours de superbes tenues, des choses très à la mode, alors que nous avons nos pulls et nos vestes zippées. Puis il est arrivé habillé comme nous ! »

Le technicien a immédiatement demandé à son collègue s’il avait vendu la mèche. Ce dernier lui a assuré que non. « C’était peut-être de la télépathie. Nous étions sur la même longueur d’onde. En tout cas, il s’est beaucoup amusé. »

Une blague révélatrice de l’ambiance

Yaxel Lendeborg, auteur de 23 points, n’a pas été totalement convaincu par les méthodes de « Coach Butler ».

« Je n’ai pas aimé ses conseils », a-t-il souri. « Il avait l’air très bizarre dans cette tenue. Il avait dit qu’il prendrait une faute technique pour nous, mais il ne l’a pas fait. Honte à lui ! Mais ce n’est pas grave. »

Derrière la plaisanterie, Steve Kerr voit surtout la confirmation de l’excellente dynamique collective qui accompagne cette série de huit victoires.

« Il y a vraiment une bonne ambiance dans cette équipe. Tout le monde prend du plaisir, tout le monde est heureux de venir à la salle et de travailler. Cela se voit sur le terrain, dans la manière dont les joueurs partagent le ballon. C’est difficile à quantifier, mais ça se ressent. Cette équipe dégage quelque chose de très positif. »

Et les Warriors ont remporté un huitième match de suite. Une première pour l’équipe depuis la saison 2021/22, celle du dernier titre de Stephen Curry et de ses coéquipiers…