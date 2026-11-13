Phoenix Suns – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA Suns – Lakers se concentre sur la rencontre de dimanche 15 novembre 2026, à 22 h 00, heure française. Les Lakers, leaders de la Conférence Ouest avec un bilan de 11 victoires pour 2 défaites, se rendent au Mortgage Matchup Center de Phoenix pour le dernier match d’une série de sept rencontres disputées à domicile par les Suns.
Phoenix a entamé son exercice avec un bilan de 1-5, avant de remporter quatre de ses cinq dernières sorties. Les Lakers, eux, restent sur sept victoires consécutives, mais ont vu Luka Doncic, Austin Reaves et Collin Sexton quitter le terrain blessés lors du dernier match à Milwaukee.
Forme et perspectives : où en sont les Suns et les Lakers ?
Les Lakers trônent en tête de la Conférence Ouest, avec une marge moyenne de neuf points sur leurs cinq dernières sorties, dont quatre disputées à l’extérieur. Cette dynamique nourrit nos pronostics nba du jour.
Austin Reaves a signé 43 points, son meilleur total de la saison, face à Detroit en l’absence de Luka Doncic. Une performance qui confirme que l’attaque des Lakers dispose d’un second créateur.
Les Suns ont, de leur côté, laissé filer une avance de 17 points jeudi face à Charlotte avant de finalement l’emporter 101-96. Leur unique défaite sur les cinq derniers matchs reste un 96-122 concédé à domicile contre San Antonio.
Devin Booker a inscrit 30 points dans ce succès, tandis que Phoenix a provoqué 27 pertes de balle. Mais les Suns ont perdu la bataille des rebonds 64-43, une faiblesse que Walker Kessler pourrait exploiter.
121,6
113,6
40,8
16,9
24,7
Sur l’ensemble de la saison, les Lakers affichent une efficacité offensive de 121,6, contre 113,8 pour les Suns, tout en présentant également un meilleur pourcentage de réussite aux tirs.
Phoenix peut toutefois s’appuyer sur sa circulation de balle. Les Suns perdent trois ballons de moins par rencontre et délivrent 27,2 passes décisives, contre 24,7 pour les Lakers.
L’écart se réduit en défense, où les Lakers ne devancent les Suns que de quatre points pour 100 possessions, 113,6 contre 117,6.
Dans le contexte précis de cette rencontre, les Lakers dominent leurs adversaires de 6,7 points par match à l’extérieur, tandis que les Suns, 5-3 à domicile, ne présentent qu’un différentiel de +0,9 chez eux.
Infos équipes et absences : l’infirmerie des Lakers face à des Suns plus complets
Quatre arrières des Lakers sont annoncés en décision de dernière minute : Luka Doncic (cheville droite), Austin Reaves (talon gauche), Collin Sexton (tête) et Quentin Grimes (doigt). Luka Doncic se serait toutefois réveillé sans douleur après sa torsion de cheville, tandis que les radios du talon d’Austin Reaves se sont révélées négatives, avec une imagerie complémentaire programmée jeudi.
Le cinq majeur probable des Lakers devrait réunir Luka Doncic, Austin Reaves, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler. Ziaire Williams pourrait être titularisé si Austin Reaves ne prend pas part à la rencontre.
Phoenix aborde ce match avec un effectif quasi au complet, avec Mark Williams comme seul absent jusqu’en février. Les Suns devraient aligner Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Miles Bridges et Oso Ighodaro.
Les Suns se déplaceront à Denver dès le lendemain, dans le cadre d’un back-to-back, et Jordan Ott a indiqué jeudi qu’il gérerait les minutes de Devin Booker et de Dillon Brooks.
Les duels clés entre Suns et Lakers, de Devin Booker-Luka Doncic à la bataille des rebonds
Les deux attaques s’articulent autour d’un créateur principal, mais celle des Lakers dépend davantage de son meneur.
Walker Kessler est le meilleur rebondeur des Lakers, Miles Bridges celui des Suns.
Le duel entre Devin Booker et Luka Doncic met aux prises les meilleurs scoreurs de leurs formations respectives. Luka Doncic délivre toutefois 2,6 passes de plus par rencontre, ce qui souligne la place centrale qu’il occupe dans la création offensive des Lakers. Devin Booker, lui, a également délivré sept passes et réalisé trois interceptions face à Charlotte.
Dans la raquette, Walker Kessler convertit 67,5% de ses tirs et apporte aux Lakers une présence importante autour du cercle. Miles Bridges, meilleur rebondeur des Suns, devra batailler pour s’imposer dans la raquette. Les deux hommes, arrivés cet été, proviennent respectivement d’Utah et de Charlotte.
Paris joueurs sur Suns – Lakers, trois performances individuelles à cibler
Devin Booker joue 34,0 minutes par match et a inscrit 30 points à 12 sur 20 aux tirs contre Charlotte.
Walker Kessler tourne à 30,8 minutes et a pris 11 rebonds à Milwaukee, face à des Suns dominés 64-43 aux rebonds jeudi par les Hornets.
Luka Doncic joue 35,9 minutes, marque 5,5 tirs à 3 points par match et affronte une défense qui encaisse 116,1 points.
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Confrontations directes : les Suns ont pris la série 3-2 face aux Lakers
VS
Les Suns ont dominé la série 3-2 lors de la saison régulière 2025-26, en s’imposant dans deux des trois rencontres disputées à Phoenix.
La dernière confrontation, un succès 101-73 des Lakers en avril, pèse peu dans l’analyse. Luka Doncic et Austin Reaves étaient absents côté Lakers, tandis que Devin Booker et Jordan Goodwin manquaient à l’appel pour les Suns.
Luka Doncic avait inscrit 38 points lors de la victoire 125-108 des Suns le 1er décembre, tandis que Dillon Brooks avait marqué 25 points lors du 132-108 du 23 décembre, une rencontre disputée sans Luka Doncic. La seule victoire des Lakers à Phoenix remonte au 14 décembre, sur le score de 116-114.
Notre pronostic NBA Suns – Lakers
Les Lakers abordent cette rencontre avec plusieurs arguments en leur faveur : de meilleures statistiques offensives et défensives, une série de sept victoires consécutives et davantage de repos. Autant d’éléments qui placent Los Angeles en position favorable face à Phoenix, malgré les incertitudes persistantes autour de la rotation des arrières.
Phoenix peut néanmoins espérer rivaliser en s’appuyant sur la qualité de sa circulation de balle et sur la dynamique retrouvée avec 4 succès sur les 5 derniers matchs. La supériorité physique et l’efficacité collective des Lakers pourraient toutefois faire la différence dans les dernières minutes. Avant de miser sur cette affiche, retrouvez également les conditions du code promo Unibet sans dépôt.
Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.