Phoenix Suns – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA Suns – Lakers se concentre sur la rencontre de dimanche 15 novembre 2026, à 22 h 00, heure française. Les Lakers, leaders de la Conférence Ouest avec un bilan de 11 victoires pour 2 défaites, se rendent au Mortgage Matchup Center de Phoenix pour le dernier match d’une série de sept rencontres disputées à domicile par les Suns.

Phoenix a entamé son exercice avec un bilan de 1-5, avant de remporter quatre de ses cinq dernières sorties. Les Lakers, eux, restent sur sept victoires consécutives, mais ont vu Luka Doncic, Austin Reaves et Collin Sexton quitter le terrain blessés lors du dernier match à Milwaukee.

Forme et perspectives : où en sont les Suns et les Lakers ?

Forme : 5 derniers matchs Phoenix Suns 5-6 · 11e de l’Ouest · à domicile V V D V V 109,8 Pts/match 106,2 Pts encaissés +3,6 Différentiel 2j Repos Los Angeles Lakers 11-2 · 1er de l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 121,6 Pts/match 112,6 Pts encaissés +9,0 Différentiel 3j Repos

Les Lakers trônent en tête de la Conférence Ouest, avec une marge moyenne de neuf points sur leurs cinq dernières sorties, dont quatre disputées à l’extérieur. Cette dynamique nourrit nos pronostics nba du jour.

Austin Reaves a signé 43 points, son meilleur total de la saison, face à Detroit en l’absence de Luka Doncic. Une performance qui confirme que l’attaque des Lakers dispose d’un second créateur.

Les Suns ont, de leur côté, laissé filer une avance de 17 points jeudi face à Charlotte avant de finalement l’emporter 101-96. Leur unique défaite sur les cinq derniers matchs reste un 96-122 concédé à domicile contre San Antonio.

Devin Booker a inscrit 30 points dans ce succès, tandis que Phoenix a provoqué 27 pertes de balle. Mais les Suns ont perdu la bataille des rebonds 64-43, une faiblesse que Walker Kessler pourrait exploiter.

Comparatif des équipes : saison Suns Lakers Lakers +7,8 113,8



121,6 Efficacité offensive Lakers -4,0 117,6



113,6 Efficacité défensive Lakers +1,9 38,9



40,8 Rebonds par match Suns -3,0 13,9



16,9 Ballons perdus Suns +2,5 27,2



24,7 Passes décisives

Sur l’ensemble de la saison, les Lakers affichent une efficacité offensive de 121,6, contre 113,8 pour les Suns, tout en présentant également un meilleur pourcentage de réussite aux tirs.

Phoenix peut toutefois s’appuyer sur sa circulation de balle. Les Suns perdent trois ballons de moins par rencontre et délivrent 27,2 passes décisives, contre 24,7 pour les Lakers.

L’écart se réduit en défense, où les Lakers ne devancent les Suns que de quatre points pour 100 possessions, 113,6 contre 117,6.

Dans le contexte précis de cette rencontre, les Lakers dominent leurs adversaires de 6,7 points par match à l’extérieur, tandis que les Suns, 5-3 à domicile, ne présentent qu’un différentiel de +0,9 chez eux.

Infos équipes et absences : l’infirmerie des Lakers face à des Suns plus complets

Absences Phoenix Suns Mark Williams, épaule Absent Los Angeles Lakers Luka Doncic, cheville droite Décision de dernière minute Austin Reaves, talon gauche Décision de dernière minute Collin Sexton, tête Décision de dernière minute Quentin Grimes, doigt Décision de dernière minute

Quatre arrières des Lakers sont annoncés en décision de dernière minute : Luka Doncic (cheville droite), Austin Reaves (talon gauche), Collin Sexton (tête) et Quentin Grimes (doigt). Luka Doncic se serait toutefois réveillé sans douleur après sa torsion de cheville, tandis que les radios du talon d’Austin Reaves se sont révélées négatives, avec une imagerie complémentaire programmée jeudi.

Le cinq majeur probable des Lakers devrait réunir Luka Doncic, Austin Reaves, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler. Ziaire Williams pourrait être titularisé si Austin Reaves ne prend pas part à la rencontre.

Phoenix aborde ce match avec un effectif quasi au complet, avec Mark Williams comme seul absent jusqu’en février. Les Suns devraient aligner Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Miles Bridges et Oso Ighodaro.

Les Suns se déplaceront à Denver dès le lendemain, dans le cadre d’un back-to-back, et Jordan Ott a indiqué jeudi qu’il gérerait les minutes de Devin Booker et de Dillon Brooks.

Les duels clés entre Suns et Lakers, de Devin Booker-Luka Doncic à la bataille des rebonds

Devin Booker face à Luka Doncic Devin Booker PHX VS Luka Doncic LAL 25,5 Pts/match 5,0 Passes/match 38,6 Pts/match 7,6 Passes/match Les deux attaques s’articulent autour d’un créateur principal, mais celle des Lakers dépend davantage de son meneur. Miles Bridges face à Walker Kessler Miles Bridges PHX VS Walker Kessler LAL 7,3 Reb/match 44,4 % Tirs 10,8 Reb/match 67,5 % Tirs Walker Kessler est le meilleur rebondeur des Lakers, Miles Bridges celui des Suns.

Le duel entre Devin Booker et Luka Doncic met aux prises les meilleurs scoreurs de leurs formations respectives. Luka Doncic délivre toutefois 2,6 passes de plus par rencontre, ce qui souligne la place centrale qu’il occupe dans la création offensive des Lakers. Devin Booker, lui, a également délivré sept passes et réalisé trois interceptions face à Charlotte.

Dans la raquette, Walker Kessler convertit 67,5% de ses tirs et apporte aux Lakers une présence importante autour du cercle. Miles Bridges, meilleur rebondeur des Suns, devra batailler pour s’imposer dans la raquette. Les deux hommes, arrivés cet été, proviennent respectivement d’Utah et de Charlotte.

Paris joueurs sur Suns – Lakers, trois performances individuelles à cibler

Paris sur les performances individuelles Devin Booker PHX Points marqués Plus de 24,5 25,5 Saison pts 26,6 5 derniers 11/11 Matchs joués Devin Booker joue 34,0 minutes par match et a inscrit 30 points à 12 sur 20 aux tirs contre Charlotte. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 9,5 10,8 Saison reb 11,4 5 derniers 13/13 Matchs joués Walker Kessler tourne à 30,8 minutes et a pris 11 rebonds à Milwaukee, face à des Suns dominés 64-43 aux rebonds jeudi par les Hornets. Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 35,5 38,6 Saison pts 39,3 5 derniers 11/13 Matchs joués Luka Doncic joue 35,9 minutes, marque 5,5 tirs à 3 points par match et affronte une défense qui encaisse 116,1 points.

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Confrontations directes : les Suns ont pris la série 3-2 face aux Lakers

Confrontations directes Phoenix Suns VS Los Angeles Lakers Lakers 101-73 Suns Los Angeles Suns 113-110 Lakers Phoenix Suns 132-108 Lakers Phoenix Lakers 116-114 Suns Phoenix Suns 125-108 Lakers Los Angeles

Les Suns ont dominé la série 3-2 lors de la saison régulière 2025-26, en s’imposant dans deux des trois rencontres disputées à Phoenix.

La dernière confrontation, un succès 101-73 des Lakers en avril, pèse peu dans l’analyse. Luka Doncic et Austin Reaves étaient absents côté Lakers, tandis que Devin Booker et Jordan Goodwin manquaient à l’appel pour les Suns.

Luka Doncic avait inscrit 38 points lors de la victoire 125-108 des Suns le 1er décembre, tandis que Dillon Brooks avait marqué 25 points lors du 132-108 du 23 décembre, une rencontre disputée sans Luka Doncic. La seule victoire des Lakers à Phoenix remonte au 14 décembre, sur le score de 116-114.

Notre pronostic NBA Suns – Lakers

Pronostics Écart Los Angeles Lakers vainqueurs Les Lakers allient un différentiel de +8,0 points pour 100 possessions et un bilan de 6-1 à l’extérieur, contre une équipe de Phoenix au différentiel négatif. Total Plus de 225,5 points Les matchs des Lakers à l’extérieur donnent en moyenne 225,9 points cumulés et ceux des Suns à domicile 228,9, avec une majorité de rencontres au-dessus de 220 points pour les deux équipes. Perf. joueur Devin Booker plus de 24,5 points Devin Booker tire à 49,5 % et l’attaque des Suns passe par lui, ce qui place ce pari un point sous sa moyenne de saison. Perf. joueur Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Walker Kessler domine le classement des rebondeurs de son équipe, avec plus de trois prises d’avance sur son premier poursuivant. Il retrouve des Suns qui ont montré de sérieuses lacunes au rebond jeudi. Combiné Lakers vainqueurs + Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Les deux paris relèvent de marchés différents, l’avantage au rebond de Walker Kessler et une équipe des Lakers performante cette saison.

Pronostic sur le score du match Lakers 118-112 Suns Écart de points : 6 · Total de points : 230

Les Lakers abordent cette rencontre avec plusieurs arguments en leur faveur : de meilleures statistiques offensives et défensives, une série de sept victoires consécutives et davantage de repos. Autant d’éléments qui placent Los Angeles en position favorable face à Phoenix, malgré les incertitudes persistantes autour de la rotation des arrières.

Phoenix peut néanmoins espérer rivaliser en s’appuyant sur la qualité de sa circulation de balle et sur la dynamique retrouvée avec 4 succès sur les 5 derniers matchs. La supériorité physique et l’efficacité collective des Lakers pourraient toutefois faire la différence dans les dernières minutes. Avant de miser sur cette affiche, retrouvez également les conditions du code promo Unibet sans dépôt.