Devin Booker, le point de repère des Suns

Après cinq défaites lors des six premiers matchs, les Suns trouvent enfin leur rythme. Phoenix vient de remporter quatre de ses cinq dernières rencontres, porté par un Devin Booker qui a retrouvé son efficacité offensive.

L’arrière avait lui aussi bien mal démarré l’exercice, avec seulement 22.2% de réussite à longue distance lors de ses trois premières rencontres. Au point de signer l’une des pires performances offensives de sa carrière face au Thunder : 3 points à 1/7 au tir en 33 minutes.

Mais ce naufrage a finalement marqué le début de son réveil. Sur la bonne série des Suns, le All-Star affiche ainsi 26.6 points et 4.8 passes décisives de moyenne, à 41.7% de réussite derrière l’arc. À nouveau menaçant de loin, Devin Booker offre ainsi davantage de solutions à ses coéquipiers.

« Pouvoir prendre un tir à 3-points en sortie de dribble, ça ouvre énormément de possibilités offensives », a-t-il expliqué. « J’ai remarqué que même quand tu ne le rentres pas, cela oblige la défense à monter sur toi et à te considérer comme une menace. Je vais donc continuer à prendre ces tirs dès que j’aurai un peu d’espace, en espérant mettre les défenses adverses sous pression et créer davantage d’opportunités pour mes coéquipiers. »

Cette pression avait d’ailleurs payé contre les Clippers, permettant à Jordan Goodwin de prendre feu.

« Devin nous facilite énormément les choses »

Mais face aux Hornets jeudi, c’est bien le quintuple All-Star qui a pris les choses en main. Avec 30 points et quatre paniers primés, dont celui qui a scellé le sort de la rencontre, Devin Booker a guidé les siens vers un nouveau succès.

Car au-delà de son adresse retrouvée, l’arrière s’affirme aussi comme le point de repère d’un collectif qui cherche encore ses automatismes. Un rôle de leader, sur le terrain comme dans la communication, particulièrement apprécié par son entraîneur Jordan Ott.

« Ce sont les joueurs qui essayaient de trouver de nouvelles solutions en temps réel, au fil du match », a estimé le technicien. « Encore une fois, quand [Devin Booker] est sur le terrain et qu’il communique avec le reste du groupe, ça nous facilite énormément les choses. Et c’est positif, tout ça est très sain. Ça fait partie de cette phase d’adaptation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où nous essayons encore de trouver nos marques. »

Un constat partagé par Devin Booker, conscient que les Suns ont encore une belle marge de progression.

« C’est bien de repartir avec la victoire, mais pour être transparent, on est encore en apprentissage. On se cherche », a-t-il confié. « À certains moments, on a été très bons avec certaines line-ups, et avec d’autres, on n’a pas pu trouver notre rythme. Ça nous fait des échantillons à analyser. Donc forcément, on ne peut que se sentir bien après une victoire, mais il nous reste des choses à régler. »

Une lucidité bienvenue pour des Suns qui recommencent à gagner, sans prétendre avoir déjà trouvé la bonne formule. Et qui ne sont désormais plus qu’à une victoire de retrouver un bilan à l’équilibre…