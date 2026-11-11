Jordan Goodwin, un retour en fanfare face aux Clippers

Sèchement balayés par les Spurs 24 heures plus tôt, les Suns ont rapidement retrouvé le sourire. Mardi, ils recevaient ainsi les Clippers qui font partie des pires équipes de la conférence Ouest.

Devant son public, Phoenix a déroulé (133-110), notamment grâce à une adresse exceptionnelle à longue distance (22/43, soit 51,2%). Une réussite personnifiée par Jordan Goodwin, qui a complètement pris feu en sortie de banc. De retour après une blessure au mollet qui lui avait fait manquer trois rencontres, l’arrière a parfaitement réussi ses retrouvailles avec les parquets, inscrivant 18 points en seulement 14 minutes, à 6/7 derrière l’arc.

C’est notamment grâce à son coup de chaud dans le deuxième quart-temps (12 points à 4/4 au tir) que la franchise de l’Arizona a creusé l’écart. En feu sur le parquet, il a toutefois préféré ne pas s’enflammer en après-match, soulignant surtout la qualité du travail de ses coéquipiers pour lui offrir des tirs ouverts.

« Vu la tournure que prenait le match, je me retrouvais constamment avec des tirs complètement ouverts », a-t-il expliqué. « Mes coéquipiers arrivaient à me trouver dans de très bonnes conditions, surtout après que j’ai rentré mes deux premiers tirs. Le ballon arrivait tout simplement naturellement jusqu’à moi. »

Une adresse qui impressionne Jordan Ott

Plutôt reconnu pour son énergie et ses qualités défensives, le natif de l’Illinois a signé sa meilleure marque de la saison. De quoi réjouir son entraîneur Jordan Ott, qui a souligné les progrès réalisés par Goodwin en attaque.

« C’est comme ça qu’il est tous les soirs », a déclaré le technicien. « On parle souvent de son énergie et de son enthousiasme débordant, aussi bien dans la vie que sur un terrain de basket. Il affiche toujours un état d’esprit exceptionnel. Et ce soir, en plus de tout ça, il a réussi à rentrer ses tirs. Il a clairement progressé dans ce domaine. On a presque l’impression que, dès qu’il arme un tir, le ballon va forcément finir dans le panier. »

Grâce à l’adresse de Jordan Goodwin et aux 81 points inscrits par les remplaçants de Phoenix, Devin Booker n’a pas eu à s’employer, inscrivant 17 points en moins de 30 minutes. Le quintuple All-Star a savouré cette prestation collective aboutie, en insistant sur la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire des Suns.

« L’énergie générale, l’ambiance au sein du groupe, tout cela joue énormément. On se nourrit de l’énergie des uns et des autres, mais aussi de celle du banc », a déclaré Devin Booker. « Lors de la séance vidéo d’avant-match, tout le monde était concentré. En général, on sent assez facilement quand une équipe est prête à en découdre et quand elle ne l’est pas. Nous devons donc continuer à maintenir ce niveau d’intensité et d’engagement. »