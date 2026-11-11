Phoenix Suns – Charlotte Hornets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Phoenix (4-6) reçoit Charlotte (4-7) au Mortgage Matchup Center dans la nuit de jeudi 12 à vendredi 13 novembre 2026, avec un coup d’envoi à 3 h 00, heure française. Ce pronostic NBA Suns – Hornets marque la première confrontation entre les deux équipes depuis l’échange ayant envoyé Miles Bridges en Arizona, en retour de Grayson Allen et Royce O’Neale.

Les Hornets viennent de mettre fin à une série de six défaites contre Cleveland alors que les Suns sortent d’un large succès face aux Clippers, et ce pronostic NBA cette nuit détaille ce que ces deux dynamiques changent, des absences aux paris joueurs.

Forme et perspectives : Phoenix Suns et Charlotte Hornets, deux dynamiques opposées

Forme : 5 derniers matchs Phoenix Suns 4-6 · 11e à l’Ouest · À domicile D V V D V 113,4 Pts/match 113,4 Pts encaissés 0,0 Différentiel 1j Repos Charlotte Hornets 4-7 · 9e à l’Est · À l’extérieur D D D D V 100,6 Pts/match 115,6 Pts encaissés -15,0 Différentiel 2j Repos

Charlotte occupe la neuvième place de la conférence Est. Sa victoire 124-112 contre Cleveland, lundi 9 novembre, constitue son premier succès depuis le 26 octobre.

Les Hornets ont réussi 23 tirs à 3 points sur 46 tentatives, alors qu’ils figuraient parmi les pires équipes de la ligue à cette distance. Cette performance ressemble davantage à une soirée exceptionnelle qu’à un nouveau niveau de référence.

Naz Reid en a été le moteur, avec 25 points et 13 rebonds. Il avait passé la seconde période de la défaite du 28 octobre contre Detroit sur le banc, un épisode que l’entraîneur Charles Lee a clos en le décrivant comme un joueur d’élite des deux côtés du terrain.

Phoenix, onzième de la conférence Ouest, s’est repris face aux Clippers (133-110) au lendemain d’une défaite 96-122 contre San Antonio. Son avance a atteint 32 points, comme le détaillent les stats et highlights de la nuit.

Comparatif des équipes : saison Phoenix Suns Charlotte Hornets Suns +12,7 114,6



101,9 Efficacité offensive Hornets -5,6 119,3



113,7 Efficacité défensive Hornets +6,4 39,7



46,1 Rebonds par match Suns -4,6 14,4



19,0 Ballons perdus Suns +7,2 % 47,2 %



40,0 % Réussite aux tirs

Sur la saison, les Suns dominent en attaque, avec une efficacité offensive supérieure de plus de 12 points pour 100 possessions. Leur défense reste toutefois la moins performante des deux, avec plus de cinq points d’écart en faveur de Charlotte.

Les Hornets compensent en partie au rebond, avec plus de six prises d’avance par match, mais perdent près de cinq ballons de plus que les Suns chaque soir. Le duel des possessions s’annonce donc plus serré que ne le suggèrent les ratings.

À l’extérieur, Charlotte n’a remporté qu’un seul de ses quatre déplacements, avec 95,5 points marqués pour 102,3 encaissés. Phoenix a quant à lui gagné quatre de ses sept matches à domicile.

Le calendrier ajoute un élément à prendre en compte : cette rencontre ouvre un déplacement de quatre matchs pour les Hornets, tandis que les Suns viennent d’enchaîner deux rencontres en deux jours à domicile, avec une journée de repos avant celle-ci.

Quelles absences chez les Suns et les Hornets ?

Absences Phoenix Suns Mark Williams, épaule gauche (opéré) Absent Charlotte Hornets Kon Knueppel, ischio-jambiers gauches Absent Dennis Schroder, ischio-jambiers gauches Absent Grant Williams, ischio-jambiers Absent Brandon Miller, aine Incertain Moussa Diabate, quadriceps Incertain

Charlotte présente une infirmerie fournie. Kon Knueppel et Dennis Schröder sont absents en raison de lésions aux ischio-jambiers gauches, deux joueurs ensemble à l’infirmerie depuis la défaite à Brooklyn. Grant Williams est également écarté, tandis que Brandon Miller (aine) et Moussa Diabaté (quadriceps) restent incertains après avoir manqué le match contre Cleveland.

Face aux Cavaliers, les Hornets avaient aligné Naz Reid, Ryan Kalkbrenner, Grayson Allen, Coby White et Sion James, avec Royce O’Neale et Tidjane Salaün dans la rotation. Ce cinq demeure la base la plus plausible tant que le retour de Miller ou de Diabaté n’a pas été confirmé par le rapport officiel.

Phoenix ne compte qu’un absent, Mark Williams, opéré de l’épaule gauche. Jordan Goodwin, revenu d’une blessure au mollet contre les Clippers, a inscrit 18 points en sortie de banc.

Le cinq composé de Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Miles Bridges et Oso Ighodaro a été titularisé lors des quatre derniers matchs. La question porte désormais sur les minutes du banc, que l’entraîneur Jordan Ott avait évoquées avant la victoire contre les Clippers, où Devin Booker n’a joué que 29 minutes.

Suns – Hornets, les duels qui peuvent faire basculer le match

Devin Booker face à Grayson Allen Devin Booker PHX VS Grayson Allen CHA 25,1 Pts/match 35,7 % 3 pts % 15,3 Pts/match 46,9 % 3 pts % Grayson Allen est le tireur le plus adroit des Hornets derrière l’arc, alors que Devin Booker porte une plus grande part de la création offensive de Phoenix. Miles Bridges face à Naz Reid Miles Bridges PHX VS Naz Reid CHA 7,4 Reb/match 15,0 Pts/match 8,5 Reb/match 17,4 Pts/match Naz Reid domine sur la saison aux rebonds comme aux points, mais Miles Bridges monte en puissance sur les derniers matchs.

Devin Booker contre Grayson Allen constitue l’affiche du backcourt : le scoreur de Phoenix affiche plus de 27 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs, tandis que l’arrière cédé par les Suns durant l’été tire à 46,9% à 3 points avec Charlotte.

Miles Bridges contre Naz Reid oppose l’ailier cédé par Charlotte à l’intérieur arrivé de Minnesota. Avec des Hornets à 40% de réussite sur la saison, les rebonds sur tirs manqués prendront une importance particulière dans ce duel.

Paris joueurs : nos choix pour Suns – Hornets

Les trois paris ci-dessous s’appuient sur la production récente de chaque joueur et sur le rôle attendu dans la rencontre. Ceux qui souhaitent comparer les offres avant de miser peuvent consulter notre sélection de nouveaux sites de paris sportifs.

Paris sur les performances individuelles Devin Booker PHX Points marqués Plus de 24,5 25,1 Saison pts 27,2 5 derniers 10/10 Matchs joués Charlotte aligne une arrière-garde diminuée, ce qui devrait permettre à Devin Booker d’être à son avantage. Miles Bridges PHX Rebonds Plus de 6,5 7,4 Saison reb 7,8 5 derniers 10/10 Matchs joués Miles Bridges est le principal rebondeur de Phoenix et sort de plusieurs matchs solides. Naz Reid CHA Points marqués Plus de 15,5 17,4 Saison pts 18,8 5 derniers 11/11 Matchs joués Naz Reid est l’intérieur le plus régulier de Charlotte et dépasse ce seuil dans les deux échantillons.

Que disent les confrontations directes entre Hornets et Suns ?

Confrontations directes Phoenix Suns VS Charlotte Hornets Suns 111-99 Hornets Devin Booker : 30 points, 10 passes Phoenix Hornets 127-107 Suns Miles Bridges : 25 points Charlotte

La série 2025-26 s’est soldée par une égalité parfaite. Phoenix avait gagné 111-99 chez lui le 8 mars, porté par les 30 points et 10 passes décisives de Devin Booker, auteur d’un sans-faute à 15 sur 15 aux lancers francs.

Charlotte avait ensuite pris sa revanche le 2 avril en Caroline du Nord, en s’imposant 127-107 grâce à 18 paniers à 3 points sur 39 tentatives, une domination de 47-31 aux rebonds et 25 points de Miles Bridges.

Les effectifs ont tellement changé que ces deux rencontres ne servent qu’à éclairer le contexte de la confrontation. Miles Bridges évoluait alors sous le maillot de Charlotte et Grayson Allen sous celui de Phoenix.

Pronostic Suns – Hornets : notre avis sur le match

Pronostics Écart Phoenix Suns vainqueurs avec six points d’écart ou plus L’attaque de Phoenix tourne mieux que celle de Charlotte sur la saison, et les Hornets n’ont gagné qu’un de leurs quatre déplacements. Total Plus de 215,5 points La défense des Suns est la plus perméable des deux et ils ont dépassé les 220 points dans cinq de leurs sept matchs à domicile. Perf. joueur Devin Booker plus de 24,5 points Devin Booker dépasse ce seuil sur la saison comme sur ses cinq derniers matchs, face à une défense qui encaisse beaucoup de points. Perf. joueur Naz Reid plus de 15,5 points Naz Reid dépasse ce seuil sur la saison et a dominé lors de la dernière victoire de Charlotte. Combiné Suns vainqueurs + Miles Bridges plus de 6,5 rebonds Miles Bridges tourne à plus de sept rebonds par match, et les Suns affichent de la solidité à domicile qui contraste avec les difficultés de Charlotte en déplacement.

Pronostic sur le score du match Phoenix Suns 114-105 Charlotte Hornets Écart de points : 9 · Total de points : 219

Nous voyons Phoenix s’imposer de neuf points, porté par Devin Booker et par une attaque prolifique, comme elle l’a démontré face aux Clippers. Les Hornets seront privés de Kon Knueppel, Dennis Schröder et Grant Williams, tout en entamant un déplacement de quatre matchs.

Le principal risque réside dans une nouvelle soirée de réussite à 3-points pour Charlotte, comme contre Cleveland, qui pourrait ramener l’écart sous la barre des six points. Il est préférable de comparer les offres d’accueil, par exemple avec ce code promo Unibet, puis de fixer à l’avance une mise que l’on peut se permettre de perdre.