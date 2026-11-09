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Dennis Schröder et Kon Knueppel ensemble à l’infirmerie

Publié le 9/11/2026 à 11:44 Twitter Facebook

NBA – Le meneur international allemand et le shooteur sophomore des Hornets souffrent tous les deux d’une déchirure aux ischio-jambiers.

kon knueppelLaMelo Ball n’est plus là mais les pépins physiques s’enchaînent pour les Hornets, cette saison encore.

Alors que Grant Williams (ischio) n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison, que Brandon Miller et Moussa Diabaté soignent des pépins à l’aine et à la cuisse, Charlotte a annoncé les forfaits pour les prochaines semaines de deux titulaires : Dennis Schröder et Kon Knueppel.

Dennis Schröder s’est blessé lors de ses retrouvailles avec Brooklyn mercredi. Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers, le meneur allemand ne sera réexaminé par le staff médical que dans deux semaines. C’est un coup dur de plus pour Charles Lee qui l’avait titularisé à sept reprises pour profiter de son expérience…

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Kon Knueppel a également dû (re)quitter ses coéquipiers prématurément lors du même match, après seulement six minutes sur les parquets. De retour après avoir passé un mois à l’infirmerie, l’arrière shooteur s’est blessé à nouveau aux ischio-jambiers lui aussi.

La déchirure semble plus importante que celle du meneur allemand puisque la franchise de Caroline du Nord a annoncé au moins quatre semaines avant que le staff médical ne réévalue sa situation.

Avec déjà six défaites consécutives au compteur, Charlotte reçoit Cleveland ce soir avant d’attaquer son premier gros « road trip » de la saison avec une série de quatre matchs à l’extérieur (Suns, Clippers, Lakers, Hawks).

TirsRebonds
JoueursMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdBpIntCtFtePts
Brandon Miller1031:0035.626.086.81.33.75.02.22.31.10.72.620.6
Naz Reid1029:1241.635.465.21.46.78.11.92.60.60.52.316.6
Grayson Allen1025:5444.446.493.50.52.22.72.72.30.60.41.914.1
Dennis Schroder929:5436.420.087.50.72.93.64.93.20.80.12.910.2
Moussa Diabate928:4263.50.073.75.23.99.12.01.81.60.92.88.9
Tidjane Salaun914:4843.235.560.01.02.43.40.10.40.60.21.46.1
Coby White316:4823.112.5100.00.31.72.02.02.70.00.31.36.0
Sion James1024:4832.323.977.80.72.33.02.50.90.70.02.85.8
Royce O'Neale1018:4832.627.983.30.62.53.10.70.40.70.21.24.7
Ryan Kalkbrenner1017:1277.30.091.72.42.04.41.41.20.31.11.64.5
Kon Knueppel15:540.00.0100.00.00.00.00.02.00.00.00.03.0
Liam McNeeley59:1819.010.085.70.41.41.80.81.00.20.01.23.0
Hannes Steinbach412:3046.20.00.01.82.84.50.50.80.00.80.53.0
Christian Anderson911:5428.29.1100.00.80.91.71.81.90.30.30.92.8
PJ Hall25:420.00.00.00.01.01.01.50.00.00.51.00.0

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