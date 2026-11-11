Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Portland reçoit Oklahoma City au Moda Center dans la nuit de mercredi à jeudi 12 novembre 2026, avec un coup d’envoi prévu à 4 h 00, heure française. Cette seconde confrontation entre les deux équipes constitue le point de départ de notre pronostic NBA Portland Oklahoma City.

Portland a signé un succès 123-103 lors de la première manche et a stoppé une série de quatre victoires du Thunder, alors qu’Oklahoma City avait gagné 19 de ses 20 duels précédents contre les Blazers, ce qui donne à notre pronostic NBA cette nuit un fil conducteur clair, celui de la réaction immédiate.

Quelle forme pour Portland Trail Blazers et Oklahoma City Thunder ?

Forme : 5 derniers matchs Portland Trail Blazers 7-3 · 8e de l’Ouest · à domicile V V D D V 118,8 Pts/match 116,2 Pts encaissés +2,6 Différentiel B2B Repos Oklahoma City Thunder 8-3 · 5e de l’Ouest · à l’extérieur V V V V D 117,2 Pts/match 104,6 Pts encaissés +12,6 Différentiel B2B Repos

Oklahoma City aborde la rencontre avec un bilan de huit victoires pour trois défaites, qui le place au cinquième rang de la conférence Ouest. Sur ses cinq derniers matches, l’équipe affiche 117,2 points marqués et 104,6 encaissés en moyenne.

Quatre de ces cinq sorties se sont conclues par une victoire, dont un 128-97 à Memphis et un 114-75 face à Washington. La défaite lors de la première manche mardi soir apparaît donc davantage comme un accident que comme le reflet d’une tendance.

Portland, huitième de l’Ouest avec sept victoires et trois défaites, a marqué 118,8 points par match sur la même période, mais en a également concédé 116,2. Avant de battre le Thunder, les Blazers avaient subi deux revers contre les Lakers et San Antonio.

La défense demeure le point faible de Portland : ses adversaires tirent à 50,0% de réussite, alors qu’Oklahoma City limite les siens à 45,9%.

Comparatif des équipes : saison Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder Trail Blazers +5,8 118,5



112,7 Efficacité offensive Thunder -4,1 111,5



107,4 Efficacité défensive Thunder +2,0 45,1



47,1 Rebonds par match Thunder -3,0 16,1



13,1 Ballons perdus Trail Blazers +3,4 26,2



22,8 Passes décisives

Sur l’ensemble de la saison, Portland possède la meilleure attaque, avec une efficacité offensive de 118,5 contre 112,7, et fait davantage circuler le ballon, avec 26,2 passes décisives par match contre 22,8.

Oklahoma City répond par une défense plus solide et une meilleure maîtrise du ballon, avec 13,1 pertes de balle par match contre 16,1, ainsi qu’un avantage de 47,1 à 45,1 aux rebonds.

La première manche s’est jouée sur le tir extérieur : Portland a réussi 19 paniers à 3 points, contre seulement 8 pour le Thunder, alors que sa moyenne s’établit à 15,5. Le rythme plus lent d’Oklahoma City, 98,7 possessions par match contre 101,1, plaide également contre une rencontre à fort score.

Les deux équipes disputent la deuxième soirée d’un back-to-back dans la même salle. Les choix de rotation de Micah Nori et Mark Daigneault pèseront donc autant que les systèmes de jeu.

Absences et rotations chez Portland Trail Blazers et Oklahoma City Thunder

Absences Portland Trail Blazers Ja Morant, ischio-jambiers Absent Vit Krejci, cheville Absent Shaedon Sharpe, genou Absent Robert Williams III, repos Douteux Oklahoma City Thunder Chet Holmgren, genou Absent Jalen Williams, jambe Absent Cason Wallace, épaule Absent Thomas Sorber, genou Absent Jaylin Williams, dos Absent

Oklahoma City doit faire sans Jalen Williams, Chet Holmgren, Cason Wallace et Thomas Sorber. Shai Gilgeous-Alexander devra donc assumer l’essentiel de la création, avec Ajay Mitchell et Jared McCain appelés à jouer un rôle plus important comme relais offensifs.

Jaylin Williams est également indisponible en raison d’un problème au dos. Isaiah Hartenstein et le rookie Aday Mara se partageront ainsi les minutes au pivot, aux côtés de Jared McCain, Ajay Mitchell et Kenrich Williams, tous titulaires lors de la première manche.

Portland sera privé de Ja Morant, Vit Krejci et Shaedon Sharpe, tandis que Robert Williams III est incertain pour cause de repos après avoir disputé la première rencontre.

Sidy Cissoko a pris la place de Scoot Henderson dans le cinq majeur lors de la première manche et a inscrit 17 points. Damian Lillard, Deni Avdija, Toumani Camara et Donovan Clingan devraient donc l’entourer à nouveau.

Les duels qui peuvent faire basculer Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder

Deni Avdija face à Shai Gilgeous-Alexander Deni Avdija POR VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 22,5 Pts/match 22,0 Pts 5 derniers 29,5 Pts/match 33,8 Pts 5 derniers Les leaders offensifs des deux formations ont marqué la première manche, mais la comparaison de leurs performances sur les cinq dernières rencontres tourne à l’avantage du joueur du Thunder. Donovan Clingan face à Isaiah Hartenstein Donovan Clingan POR VS Isaiah Hartenstein OKC 10,3 Reb/match 11,6 Reb 5 derniers 10,0 Reb/match 11,0 Reb 5 derniers Moins d’un rebond sépare les deux pivots par match, donc la bataille des secondes chances peut se jouer sur la fatigue liée au back-to-back.

Shai Gilgeous-Alexander a terminé la première manche à 8 sur 22 aux tirs, sans convertir aucun de ses quatre essais à 3 points, tandis que Deni Avdija a compilé 24 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. Ce duel de stars a donné le ton de la rencontre.

À l’intérieur, les écrans placés plus haut par Donovan Clingan ont dégagé des espaces pour Damian Lillard. La manière dont Isaiah Hartenstein et Aday Mara défendront cette action, comme l’illustre le grand match de Damian Lillard face au Thunder, déterminera la capacité d’Oklahoma City à rompre le rythme de Portland.

Nos paris sur les performances individuelles dans Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder

Les trois lignes ci-dessous reposent sur des rôles peu susceptibles de changer après la première manche, et ceux qui comparent les marchés avant de miser peuvent consulter les nouveaux sites de paris sportifs pour trouver de meilleures conditions.

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 28,5 29,5 Saison PTS 33,8 5 derniers 11/11 Matchs joués Il porte la création d’une rotation amoindrie et doit une revanche après un premier match mardi moins convaincant. Deni Avdija POR Passes décisives Plus de 5,5 6,5 Saison PD 7,4 5 derniers 10/10 Matchs joués L’attaque de Portland passe par sa distribution, et il a donné six passes décisives lors de la première manche. Donovan Clingan POR Rebonds Plus de 9,5 10,3 Saison REB 11,6 5 derniers 10/10 Matchs joués Il dépasse cette barre depuis le début de la saison, et aucun joueur de Portland ne prend plus de rebonds.

Face-à-face récent entre Oklahoma City Thunder et Portland Trail Blazers

Confrontations directes Portland Trail Blazers VS Oklahoma City Thunder Portland 123-103 Oklahoma City Portland Portland 121-119 Oklahoma City Portland Oklahoma City 124-95 Portland Oklahoma City 123-115 Portland Oklahoma City 122-95 Portland

Portland n’avait remporté qu’une seule de ses 20 dernières confrontations avant la victoire de mardi. Ce deuxième succès en 21 rencontres redonne donc de la consistance à une série jusqu’ici largement dominée par le Thunder.

Oklahoma City s’était imposé lors de trois des quatre duels de la saison dernière. La seule victoire de Portland remontait au 5 novembre 2025 (121-119), après avoir comblé un retard de 22 points.

Ces rencontres datant de plus d’un an et les effectifs ayant évolué, l’élément le plus récent reste la réussite des Blazers aux tirs à 3 points hier soir.

Notre pronostic NBA Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder

Pronostics Écart Oklahoma City Thunder -1,5 Oklahoma City possède la meilleure défense et un long historique favorable contre Portland, et Shai Gilgeous-Alexander devrait être revanchard. Total Moins de 225,5 points Les matchs à l’extérieur d’Oklahoma City et à domicile de Portland affichent 222,2 et 222,0 points cumulés de moyenne, sous la ligne, et les deux équipes jouent en back-to-back. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 28,5 points Il reste le point d’ancrage d’une attaque privée de plusieurs titulaires, et un retour à l’efficacité habituelle suffit pour dépasser ce seuil. Perf. joueur Donovan Clingan plus de 9,5 rebonds Premier rebondeur de Portland dans un match qui peut se jouer sur les secondes chances. Combiné Shai Gilgeous-Alexander plus de 28,5 points + Deni Avdija plus de 5,5 passes décisives Deux joueurs des deux équipes qui devraient se répondre coup pour coup lors de ce match.

Pronostic sur le score du match Portland Trail Blazers 108-112 Oklahoma City Thunder Écart de points : 4 · Total de points : 220

Le tir à 3-points de Portland constitue le facteur décisif. Une deuxième soirée consécutive à ce niveau paraît toutefois improbable face à une défense qui limite ses adversaires à 45,9% aux tirs, tandis que l’avantage d’Oklahoma City sur les pertes de balle et les rebonds lui ouvre plusieurs chemins vers la victoire.

Notre pronostic retient donc une courte victoire du Thunder, qui devrait retrouver son efficacité dès cette deuxième soirée. Ceux qui ouvrent un compte peuvent consulter le code promo Unibet pour connaître les conditions de l’offre de bienvenue.