Draymond Green ne s’oppose pas à un retour de Jordan Poole aux Warriors…

Trois ans après son départ, Jordan Poole n’oublie pas Golden State. De passage dans la baie de San Francisco lundi, où il a subi une lourde défaite avec les Pelicans, il a retrouvé un environnement qui lui est cher.

Un endroit où il se verrait surtout bien revenir : « J’ai vraiment l’impression d’être à la maison », a détaillé l’arrière. « Prendre la route pour rejoindre cette salle, traverser le Bay Bridge ou d’où que vous veniez… Tout me paraît tellement naturel. Puis, je pense que c’est assez évident mais ma façon de jouer colle parfaitement à celle d’ici. Rien n’a changé, si ce n’est les systèmes dans lesquels j’évolue. On a remporté un titre, donc ça fonctionne. La formule a fonctionné. Et c’est l’objectif ultime quand on joue. Donc, pour répondre à la question : carrément [que je pourrais revenir]. C’est ma dernière année de contrat et je serai libre à la fin de la saison. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais s’il y a bien un endroit où je me sens bien, c’est probablement là où tout a commencé. »

L’histoire entre Jordan Poole et les Warriors s’est pourtant terminée dans un contexte tendu et douloureux. En octobre 2022, Draymond Green l’avait ainsi frappé lors d’un entraînement et, quelques mois plus tard, le plus jeune des deux joueurs était envoyé chez les Wizards.

Sacré champion avec les « Dubs » en 2022, « JP » n’a plus goûté aux playoffs depuis son départ, ni à Washington, ni à New Orleans, où le mot d’ordre était à chaque fois « reconstruction ».

À 27 ans, Jordan Poole n’a pas non plus décollé individuellement, signant certes deux saisons à 17 puis 21 points de moyenne dans la capitale, mais traversant désormais une sérieuse crise de confiance et d’adresse en Louisiane. Au point de disparaître de la rotation de Jamahl Mosley cette saison (6.2 points à 19% au shoot).

Draymond Green a enterré la hache de guerre

Autant de raisons qui le rendent nostalgique de son passage chez les Warriors : « Si ça me manque ? Carrément ! », a répondu sans détour le 28e choix de la Draft 2019. « Ils jouent comme il faut, ils pratiquent du bon basket, un basket collectif, et l’environnement est de très grande qualité. Comme je l’ai dit, quand on a beaucoup travaillé et qu’on a triomphé avec une franchise, une équipe, une ville, on entre pour de bon dans son histoire. Donc est-ce que ça me manque ? Oh que oui. »

Reste évidemment un obstacle potentiel à un retour : ses relations avec Draymond Green. Mais l’intérieur ne compte pas faire de leur vieille embrouille un problème si tout le monde y trouve son compte.

« C’est un joueur incroyablement talentueux et je suis un adulte », a réagi le vétéran. « Je ne reste pas bloqué sur les disputes du passé, j’ai enterré la hache de guerre. Donc c’est très bien. Je sais qu’il adore la Bay Area et je ne peux que comprendre l’envie de retourner là où l’on a été drafté et où l’on a connu le plus de succès. »

Draymond Green mesure aussi ce qu’a pu représenter le départ de Golden State pour son ancien coéquipier, lui qui n’a jamais connu d’autre franchise.

« Étant moi-même quelqu’un qui gère mal le changement, je n’ose imaginer ce que ça représente », a confié celui qui a passé toute sa carrière chez les Warriors. « Je n’imagine pas ce que ça fait. Mais je sais qu’il est très talentueux et qu’il nous a aidés à devenir champions. Je ne minimise absolument pas tout ce qu’il a apporté. »

Libre en fin de saison, Jordan Poole a donc ouvert la porte à un retour et Draymond Green ne compte pas la refermer. Sans pour autant présumer des intentions des dirigeants de Golden State, qui auront le dernier mot.

« On a eu notre accrochage sur lequel j’ai merdé, point », a reconnu le quadruple champion NBA. « Mais je ne suis pas du genre rancunier, ni à rester assis là à essayer de gâcher la chance d’un autre. Si [revenir] est ce qu’il souhaite, je le comprends. Mais ça n’a rien à voir avec moi. C’est un choix qui appartient aux Warriors. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GSW 57 22.3 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GSW 51 19.4 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GSW 76 30.0 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GSW 82 30.0 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30.1 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29.4 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5 2025-26 NOR 39 23.9 37.2 33.3 86.0 0.2 1.7 2.0 3.1 2.3 0.6 1.8 0.4 13.4 2026-27 NOR 5 19.5 19.2 23.5 94.4 0.4 1.8 2.2 2.8 2.4 1.0 1.0 0.6 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.