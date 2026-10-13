Jordan Poole peut-il se relancer sous les ordres de Jamahl Mosley ?

Chez les Pelicans, la politique de la « page blanche » est à l’œuvre. Une orientation dictée par leur nouvel entraîneur, Jamahl Mosley, arrivé du Magic cet été.

« Évidemment, certains joueurs ont mérité le droit de bénéficier de certaines choses, mais ce camp d’entraînement permet à chacun de repartir de zéro et de se tirer mutuellement vers le haut. Je ne peux me baser que sur ce qu’ils me montrent ici », décrit le technicien.

Cette politique concerne aussi les joueurs les plus expérimentés de l’équipe, parmi lesquels Jordan Poole, l’un des rares, avec DeAndre Jordan, à avoir déjà été champion NBA. Jamahl Mosley sollicite déjà l’ancien joueur des Warriors, titré en 2022, pour analyser à la vidéo certaines séquences de fin de match et identifier les erreurs.

Le technicien estime que son meneur/arrière « a une super compréhension du jeu ». « Pouvoir échanger avec lui, observer ses qualités et entendre les expériences qu’il a vécues à Golden State, c’est toujours particulier. »

Même si cette période semble bien lointaine pour l’ancien coéquipier de Stephen Curry, envoyé aux Wizards en 2023, avant d’être transféré à nouveau deux ans plus tard à La Nouvelle-Orléans. Avec les Pelicans, il n’était pas titulaire la saison passée et n’a disputé que 39 rencontres, pour 13 points de moyenne à un triste 37% de réussite…

Des efforts attendus en défense

Sa cote est donc au plus bas. Et Jordan Poole n’en a visiblement pas montré suffisamment pour récupérer une place dans le cinq majeur. Il était remplaçant pour les deux premiers matchs de présaison des Pelicans.

« Je sais ce que j’investis dans ce sport. Je sais le travail que je fournis, combien de temps je consacre à mon métier et à quel point cela compte pour moi. Je ne triche jamais avec le jeu. Chacun suit sa propre trajectoire. Nous courons tous une course différente, un marathon qui nous est propre », assure pourtant le joueur de 27 ans.

Ce dernier assure que la communication passe bien avec son nouveau coach, qui attend de lui qu’il apporte son expérience, du « scoring » ou encore de la création. Sans oublier la défense, un secteur dans lequel Jordan Poole devra progresser pour espérer retrouver un rôle plus important, tant il compte dans l’approche de Jamahl Mosley.

« Évidemment, la défense sera un élément essentiel de notre identité cette saison. J’essaie donc d’être un leader et de fédérer le groupe. C’est un nouveau départ avec un nouveau staff, même si on a conservé les mêmes joueurs que la saison dernière, ce qui nous donne certains repères. Le staff échange avec nous et nous guide dans la bonne direction. […] Jusqu’ici, tout se passe plutôt bien », termine-t-il ainsi.

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GS 57 22:21 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GS 51 19:22 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GS 76 30:02 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GS 82 29:59 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30:05 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29:26 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5 2025-26 NO 39 23:55 37.2 33.3 86.0 0.2 1.7 2.0 3.1 2.3 0.6 1.8 0.4 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.