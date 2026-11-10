Houston Rockets – Golden State Warriors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA Houston – Golden State porte sur un match entre deux équipes à huit victoires et trois défaites, une confrontation qui aura lieu au Toyota Center à 3h30, heure française, dans la nuit de mercredi à jeudi (jeudi 12 novembre 2026).

Les Warriors n’ont plus connu la défaite depuis leur mauvais départ de 0-3, mais les Texans réalisent un début de saison très solide avec des armes pour mettre fin à la série des Californiens. Nous passons en revue les absences, les duels clés et les paris joueurs pour votre pronostic nba cette nuit.

Forme et perspectives : Houston et Golden State à égalité au bilan

Forme : 5 derniers matchs Houston Rockets 8-3 · 6e de l’Ouest · à domicile V V D D V 108,8 Pts/match 102,0 Pts encaissés +6,8 Différentiel 1 jour Repos Golden State Warriors 8-3 · 4e de l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 124,8 Pts/match 106,2 Pts encaissés +18,6 Différentiel 1 jour Repos

Golden State a enchaîné huit victoires après un départ de 0-3, la dernière acquise lundi dans une démonstration face à New Orleans (138-87), avec 51 points d’écart.

Sur ses cinq dernières rencontres, toutes disputées à domicile, l’équipe de Steve Kerr produit 124,8 points et en concède 106,2, soit un différentiel de +18,6 points. Le banc a également pesé lundi, avec 16 points de De’Anthony Melton, 12 points et 10 rebonds pour Charles Bassey, ainsi que 10 points pour LJ Cryer.

Houston a connu un parcours plus haché, avec une défaite à domicile contre Minnesota (107-117), puis un revers à Phoenix (99-102), avant de battre Denver 110-100 lundi pour mettre fin à cette mauvaise passe.

Les cinq derniers matchs des Rockets se résument à 108,8 points marqués pour 102,0 encaissés, soit un différentiel de +6,8, inférieur à la moitié de celui des Warriors.

Comparatif des équipes : saison Houston Rockets Golden State Warriors Warriors +0,5 118,5



119,0 Efficacité offensive Rockets -1,3 109,0



110,3 Efficacité défensive Rockets +0,2 44,5



44,3 Rebonds par match Rockets -1,2 15,3



16,5 Ballons perdus par match Warriors +2,0 27,0



29,0 Passes décisives par match

Sur l’ensemble de la saison, l’attaque de Golden State (119,0 points pour 100 possessions) dépasse de peu celle de Houston (118,5).

Les Rockets reprennent toutefois l’avantage défensivement, en concédant 109,0 points pour 100 possessions contre 110,3, et en commettant moins de pertes de balle, 15,3 contre 16,5 par match.

À domicile, Houston limite ses adversaires à 104,7 points par rencontre, alors que Golden State en accorde 121,5 en déplacement.

Les Warriors ne sont pas démunis pour autant : ils marquent en moyenne 120,0 points loin de leurs bases et affichent un bilan de deux victoires pour deux défaites sur la route.

Absences chez les Rockets et les Warriors avant le coup d’envoi

Absences Houston Rockets Steven Adams, mollet retour possible dès le 15 novembre Absent Clint Capela, cheville retour possible les 15 ou 16 novembre Absent Oscar Tshiebwe, maladie absent lundi Incertain Golden State Warriors Jimmy Butler, genou retour attendu entre janvier et février Absent Moses Moody, genou retour attendu entre décembre et janvier Absent Will Richard, blessure opération ou attelle à l’étude Absent Kristaps Porzingis, en retrait du basket annoncé le 6 novembre Absent Brandon Williams, ischio-jambier gauche sorti après 1 min 39 lundi Incertain Gary Payton II, genou absent lundi Incertain Gui Santos, titulaire lundi Probable

Houston est privé de Steven Adams (mollet) et de Clint Capela (cheville), avec un retour envisagé par Ime Udoka pour le déplacement à Washington le dimanche 15 novembre ou à Miami le lendemain. Oscar Tshiebwe, quant à lui, est incertain en raison d’une maladie.

Golden State doit composer sans Jimmy Butler et Moses Moody, tous deux blessés au genou, sans Will Richard, qui attend une décision entre une opération et une attelle, et sans Kristaps Porzingis, en retrait du basket depuis le 6 novembre.

Brandon Williams (ischio-jambier gauche) est sorti après 1 min 39 lundi et reste incertain, tout comme Gary Payton II (genou), qui n’avait pas disputé la rencontre contre New Orleans. Gui Santos, titulaire lundi pendant près de 21 minutes, est en revanche probable.

Les cinq de départ probables devraient réunir Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun côté Houston, puis Stephen Curry, Brandin Podziemski, Yaxel Lendeborg, Gui Santos et Draymond Green côté Golden State.

Duels à suivre entre Houston et Golden State

Alperen Sengun face à Draymond Green Alperen Sengun HOU VS Draymond Green GSW 21,3 Pts/match 7,8 Passes/match 2,8 Pts/match 7,6 Passes/match Deux intérieurs qui distribuent le jeu, mais un seul des deux pèse davantage au scoring. Stephen Curry face à Kevin Durant Kevin Durant HOU VS Stephen Curry GSW 34,3 Minutes 1,4 Tirs à 3 pts 28,6 Minutes 4,7 Tirs à 3 pts Stephen Curry marque plus en jouant moins, et Kevin Durant doit répondre présent pour que Houston garde la main.

Alperen Sengun et Draymond Green orchestrent l’attaque de leur équipe respective, mais Houston peut également s’appuyer sur la production de son pivot, tandis que Golden State doit trouver ses points ailleurs.

Stephen Curry marque davantage que Kevin Durant en jouant près de six minutes de moins. Son adresse à 3 points, de 45,7%, contraindra la défense des Rockets à monter très tôt sur lui.

Nos paris joueurs pour Houston – Golden State

Paris sur les performances individuelles Stephen Curry GSW Points marqués Plus de 27,5 30,6 Saison 32,3 5 derniers 9/11 Matchs joués Stephen Curry reste au-dessus de la ligne sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, malgré la solidité de la défense adverse à domicile. Alperen Sengun HOU Passes décisives Plus de 6,5 7,8 Saison 8,4 5 derniers 9/11 Matchs joués Alperen Sengun dépasse nettement ce seuil en moyenne et reste le point d’appui de l’attaque de Houston. Yaxel Lendeborg GSW Points marqués Plus de 18,5 21,4 Saison 23,2 5 derniers 11/11 Matchs joués Yaxel Lendeborg tourne au-dessus de ce plafond sur la saison comme sur les cinq derniers matchs et n’a manqué aucun match de Golden State.

Lundi, Stephen Curry, Brandin Podziemski et Yaxel Lendeborg ont cumulé 73 points, ce qui explique que deux de nos trois paris joueurs portent sur des Warriors.

Les lignes peuvent varier d’un opérateur à l’autre, y compris sur les nouveaux sites de paris sportifs. Il est donc préférable de les comparer avant de placer une mise.

Historique entre Houston et Golden State, trois matchs serrés la saison passée

Confrontations directes Houston Rockets VS Golden State Warriors Rockets 117-116 Warriors Chase Center Warriors 115-113 Rockets Toyota Center Rockets 104-100 Warriors Chase Center

Houston a remporté deux des trois confrontations de la saison régulière 2025-26, dont la dernière sur le score de 117-116 le 5 avril 2026.

Les trois rencontres se sont toutes jouées à quatre points d’écart ou moins, la plus serrée s’étant décidée par un seul point.

Golden State avait toutefois remporté le septième match du premier tour des playoffs 2025 (103-89 à Houston). Ces précédents ne pèsent toutefois pas dans notre pronostic, la rotation actuelle intégrant désormais le rookie Yaxel Lendeborg, titularisé lundi.

Pronostic : Houston doit s’imposer face à Golden State

Pronostics Vainqueur Houston Rockets vainqueur La défense de Houston à domicile fait la différence face à une équipe de Golden State qui encaisse beaucoup de points en déplacement. Total Plus de 220 points Les quatre matchs de Golden State à l’extérieur ont tous dépassé 220 points au total. Perf. joueur Stephen Curry plus de 27,5 points Stephen Curry dépasse ce plafond de plus de trois points sur la saison et reste au-dessus sur ses cinq derniers matchs. Perf. joueur Alperen Sengun plus de 6,5 passes décisives Alperen Sengun distribue davantage sur ses cinq derniers matchs que sur l’ensemble de la saison. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 18,5 points Yaxel Lendeborg dépasse ce seuil de près de trois points sur la saison et de plus de quatre sur ses cinq derniers matchs.

Pronostic sur le score du match Houston Rockets 116-111 Golden State Warriors Écart de points : 5 · Total de points : 227

Nous retenons Houston, dont la défense à domicile concède 16,8 points de moins par match que celle de Golden State en déplacement.

Le total s’annonce plus ouvert : les quatre déplacements des Warriors produisent en moyenne 241,5 points, contre 220,2 pour les six matchs des Rockets à domicile.

Le risque pour Houston réside dans l’adresse extérieure de Golden State. Yaxel Lendeborg (44,3%) et Brandin Podziemski (40,3%) à 3 points sont capables de garder les Warriors au contact dans une rencontre serrée.

Les joueurs qui souhaitent miser sur cette rencontre peuvent consulter les conditions du code promo Unibet avant de s’inscrire.