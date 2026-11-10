Le « supporting cast » autour du duo Jokic-Murray a encore fait défaut

Le sujet revient régulièrement dans le Colorado. La confrontation avec les Rockets cette nuit n’a fait que le remettre en lumière. Dans un match où ils ont compté jusqu’à 19 points de retard, les Nuggets ont principalement pu s’appuyer sur leur duo d’hommes forts, Nikola Jokic et Jamal Murray.

Le premier a de nouveau flirté avec le triple-double (25 points, 16 rebonds et 9 passes), quand le second a fini avec 38 points. Autour d’eux ? Les soutiens ont été peu nombreux. Aucun autre joueur n’a atteint la barre des 10 points.

Les trois autres titulaires de l’équipe, Cam Johnson (8 points à 2/6), Christian Braun (4 points à 2/7) et Aaron Gordon (3 points à 1/6), n’ont pas réussi à convertir plus de deux tirs chacun. Résultat, le duo de stars a inscrit 63% des points de l’équipe.

« Il faut continuer à jouer de manière agressive. J’aimerais que Cam prenne davantage de tirs. Il en a tenté six, dont cinq à 3-points. J’ai trouvé qu’en première mi-temps, nous étions retombés dans nos travers, comme lorsque nos tirs ne rentraient plus. Il y avait donc beaucoup d’hésitation et des passes supplémentaires qui n’étaient pas nécessaires », juge David Adelman.

Le coach rappelle que ses joueurs doivent tirer lorsqu’ils sont démarqués. « Je ne cesse de le répéter, mais les joueurs doivent aussi en être convaincus. Vous ne sortirez pas du terrain parce que vous avez pris un tir ouvert. C’est comme ça qu’on joue au basket. C’est notre façon de jouer », insiste l’entraîneur, en évoquant également les problèmes au rebond de son équipe (51-39 en faveur des Rockets).

Jokic et Murray ne peuvent pas tout faire

Puis, il adresse cet avertissement à ses seconds rôles : « Mentalement, nous n’étions pas au niveau ce soir. […] Et évidemment, demander à nos deux joueurs de prendre en charge l’essentiel du scoring ne peut pas nous permettre de gagner. Leurs autres joueurs ont inscrit des tirs à 3-points importants à des moments clés. »

Lors de la victoire précédente à Mexico face aux Pacers, la question d’une répartition insuffisante de la marque ne s’était pas posée, puisque quatre titulaires avaient terminé à 12 points ou plus. Mais le sujet revient fréquemment, alors que la paire Jokic – Murray pèse environ 40% du « scoring » de l’équipe cette saison.

« Ce n’est pas un problème offensif. Il faut prendre le rebond, puis partir en contre-attaque et courir pour se créer des opportunités, pour soi-même et pour les autres. En première mi-temps, on a réussi à se procurer des tirs ouverts. Mais on ne les a pas mis. Et quand on commence le match assez lentement, dans une rencontre avec peu de points, c’est difficile de trouver son rythme. Voilà, ça arrive », relativise Jokic.

Le Serbe ne cherche par ailleurs pas d’excuse de fatigue liée aux complications logistiques du déplacement à Mexico.

De son côté, Jamal Murray avoue qu’il préfère les matchs où il termine avec 14 ou 16 points et repart avec la victoire, comme lors des deux rencontres précédentes, plutôt que d’inscrire 40 points pour « rien ».

« Mais ce sont des matchs qu’on peut vraiment gagner », regrette le meneur, alors que Denver affiche désormais un bilan de cinq victoires pour quatre défaites, contre sept succès et deux revers à la même période la saison passée.