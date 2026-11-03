Les Nuggets se font dévorer au rebond

Après un raté de Jrue Holiday ligne de fond, Aaron Gordon a pensé bien faire en volleyant le ballon loin du cercle. Sauf que Damian Lillard, en cette entame de quatrième quart-temps à Denver, a pu récupérer le cuir et Chris Youngblood hériter d’un shoot ouvert dans le corner. Encore raté.

Là-dessus, Donovan Clingan a pris le dessus sur Marvin Bagley III sous le cercle. Un « tip-in » du pivot des Blazers, puis un second, puis un troisième plus tard, c’est finalement Youngblood qui est venu convertir avec une claquette. Soit cinq rebonds offensifs sur une même possession !

Les Nuggets ont subi plusieurs séquences du genre, et, dans leur défaite de huit points, concédé 21 rebonds offensifs en tout, dont 9 pour Donovan Clingan (autant que tous les Nuggets). Résultat, les visiteurs ont eu 15 tirs de plus.

« On s’est fait botter le cul au rebond », formule sans détour David Adelman. « Les rebonds offensifs nous ont vraiment posé un gros, gros problème », reconnaît aussi Nikola Jokic à l’issue du match, en citant également la bataille des « 50/50 balls » perdue par sa formation face à cette batailleuse formation de Portland.

Le pire élève de la ligue

« Ce gars (Clingan) est vraiment grand, même quand j’avais le sentiment qu’on le bloquait, il récupérait le ballon au-dessus de moi. Et ils se renvoyaient aussi le ballon les uns les autres. Donc ça commence avec moi bien sûr, mais c’était un effort collectif », développe le Serbe, pour qui l’enjeu est de bloquer davantage, surtout les tirs à 3-points avec des trajectoires plus difficilement prévisibles.

« Quinze tirs de plus, c’est embarrassant, surtout à domicile. Si vous gagnez les ballons partagés, vous pouvez creuser l’écart, vous contrôlez le match. Une fois qu’ils ont pris l’avantage dans le quatrième quart-temps, on a couru après le score », note le coach, dont la formation a perdu le dernier quart-temps de 10 points (23-33).

Ce souci n’est pas nouveau pour les Nuggets en ce début de saison. Ces derniers occupent la première place au classement des équipes qui concèdent le plus de rebonds offensifs (14.5 par match). Ce qui explique, en partie bien sûr, le bilan tout juste équilibré de Denver à l’heure actuelle : 3 victoires pour 3 défaites.

« La ligue est tellement remplie de talent qu’on ne peut pas donner autant de possessions à l’adversaire. Quand on joue bien, c’est vraiment très bon, et quand on joue mal, c’est vraiment très mauvais. On n’arrive pas à trouver de la régularité ou un juste milieu », regrette Nikola Jokic pour finir.