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Joueurs de la semaine | Luka Doncic, forcément !

Publié le 9/11/2026 à 21:38 Twitter Facebook

NBA – Avec 45 points de moyenne sur la semaine écoulée, Luka Doncic rafle son premier trophée de « Player of the Week » de la saison. Il est accompagné par son ancien coéquipier à Dallas, Jalen Brunson.

Sans aucune surprise, même si Victor Wembanyama se serait bien vu faire le doublé grâce à son match à 52 points, 24 rebonds et 8 contres, c’est Luka Doncic qui est nommé Joueur de la semaine dans la conférence Ouest.

Le Slovène, invaincu sur trois matchs avec les Lakers, et absent lors du quatrième, affiche des statistiques vertigineuses de 45 points, 8.3 passes, 7 rebonds et 1.3 interception de moyenne. Le tout à des pourcentages de 53% au shoot, 40% à 3-points et 83% aux lancers-francs !

En pleine forme, l’indéfendable Luka Doncic lance comme il se doit cette saison qui pourrait le voir enfin rafler le titre de MVP de la saison régulière. Car, non seulement, il possède actuellement les chiffres pour, mais Los Angeles est détenteur du meilleur bilan de la ligue après trois semaines.

Dans la conférence Est, c’est un autre ancien Maverick qui triomphe : Jalen Brunson. Bien sûr, ses statistiques n’ont rien à voir avec celles de son ex-coéquipier, mais le champion en titre est également invaincu sur la semaine écoulée : trois victoires en trois matchs. Tout en alignant 27.7 points, 6.3 passes et 3.3 rebonds de moyenne à 48% au shoot et 43% à 3-points.

Pas forcément à son meilleur niveau depuis la reprise, le dernier MVP des Finals a en tout cas haussé le curseur en fin de semaine avec notamment une nouvelle perf’ de patron à Cleveland.

C’est la 19e fois que Luka Doncic est nommé « Player of the Week », soit autant que Carmelo Anthony, Nikola Jokic et Dwyane Wade. Jalen Brunson est, lui, récompensé pour la 9e fois, un de plus que Steve Nash ou Tony Parker.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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