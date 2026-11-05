Luka Doncic, plus fort et plus leader que jamais

Les cartons offensifs de Luka Doncic commencent à devenir une habitude. Après ses 45 points face aux Raptors et ses 42 unités contre le Heat, le Slovène a encore frappé avec 40 points, 9 rebonds et 7 passes face aux Kings (116-103). Son troisième match consécutif à 40 points ou plus, et son sixième de suite à au moins 35 unités !

De quoi permettre aux Lakers d’enregistrer une troisième victoire consécutive, pour porter leur bilan à sept succès en neuf rencontres. Mais pour JJ Redick, la progression de son meneur ne se mesure pas seulement aux stats.

« C’est dans le leadership que j’ai constaté le plus de progrès chez lui », explique l’entraîneur des Lakers, qui observe un Luka Doncic de plus en plus impliqué dans les discussions avec ses partenaires.

Le technicien a notamment pris l’habitude de laisser ses joueurs échanger entre eux lors des temps-morts, avant d’intervenir lui-même.

Et c’est désormais Luka Doncic qui anime ces discussions. « Il parle à ses coéquipiers. […] Il y a beaucoup d’échanges et c’est très sain. […] C’est Luka qui mène tout cela actuellement », se réjouit JJ Redick.

Un leader qui prend plus la parole

Une évolution importante pour le Slovène, désormais véritable patron d’une équipe qui a tourné la page LeBron James. Déjà indispensable ballon en main, l’ancien Maverick cherche aussi à entraîner ses partenaires dans son sillage, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de marquer.

Cette implication se traduit également sur le terrain. Contre Toronto, JJ Redick avait déjà salué ses efforts défensifs, notamment sa communication et sa volonté de provoquer des passages en force.

« Je ne suis évidemment pas le meilleur défenseur de NBA, mais je pense avoir vraiment progressé cette saison », reconnaissait alors Luka Doncic, convaincu que ses progrès profitaient à toute l’équipe.

Et cette nouvelle dimension accompagne une production offensive absolument phénoménale. Avec 308 points inscrits lors de ses huit premiers matchs disputés, Luka Doncic affiche une moyenne de 38.5 points et réalise l’un des meilleurs départs offensifs de l’histoire NBA. Il fait notamment mieux que Michael Jordan, auteur de 307 points sur ses huit premiers matchs en 1986/87, et seuls les débuts de saison de Wilt Chamberlain restent au-dessus avec notamment 418 points inscrits par « The Stilt » sur les huit premiers matchs de la saison 1962/63.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32.2 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33.6 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34.3 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35.4 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36.2 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL/LAL 50 35.4 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35.8 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5 2026-27 LAL 7 35.7 49.7 42.7 88.7 0.3 7.7 8.0 8.1 2.7 1.9 5.0 0.7 38.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.