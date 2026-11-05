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Luka Doncic, plus fort et plus leader que jamais

Publié le 5/11/2026 à 15:50 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 40 points face aux Kings, Luka Doncic confirme son début de saison exceptionnel. Mais au-delà de ses performances offensives, JJ Redick souligne surtout ses progrès dans le leadership.

Luka DoncicLes cartons offensifs de Luka Doncic commencent à devenir une habitude. Après ses 45 points face aux Raptors et ses 42 unités contre le Heat, le Slovène a encore frappé avec 40 points, 9 rebonds et 7 passes face aux Kings (116-103). Son troisième match consécutif à 40 points ou plus, et son sixième de suite à au moins 35 unités !

De quoi permettre aux Lakers d’enregistrer une troisième victoire consécutive, pour porter leur bilan à sept succès en neuf rencontres. Mais pour JJ Redick, la progression de son meneur ne se mesure pas seulement aux stats.

« C’est dans le leadership que j’ai constaté le plus de progrès chez lui », explique l’entraîneur des Lakers, qui observe un Luka Doncic de plus en plus impliqué dans les discussions avec ses partenaires.

Le technicien a notamment pris l’habitude de laisser ses joueurs échanger entre eux lors des temps-morts, avant d’intervenir lui-même.

Et c’est désormais Luka Doncic qui anime ces discussions. « Il parle à ses coéquipiers. […] Il y a beaucoup d’échanges et c’est très sain. […] C’est Luka qui mène tout cela actuellement », se réjouit JJ Redick.

Un leader qui prend plus la parole

Une évolution importante pour le Slovène, désormais véritable patron d’une équipe qui a tourné la page LeBron James. Déjà indispensable ballon en main, l’ancien Maverick cherche aussi à entraîner ses partenaires dans son sillage, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de marquer.

Cette implication se traduit également sur le terrain. Contre Toronto, JJ Redick avait déjà salué ses efforts défensifs, notamment sa communication et sa volonté de provoquer des passages en force.

« Je ne suis évidemment pas le meilleur défenseur de NBA, mais je pense avoir vraiment progressé cette saison », reconnaissait alors Luka Doncic, convaincu que ses progrès profitaient à toute l’équipe.

Et cette nouvelle dimension accompagne une production offensive absolument phénoménale. Avec 308 points inscrits lors de ses huit premiers matchs disputés, Luka Doncic affiche une moyenne de 38.5 points et réalise l’un des meilleurs départs offensifs de l’histoire NBA. Il fait notamment mieux que Michael Jordan, auteur de 307 points sur ses huit premiers matchs en 1986/87, et seuls les débuts de saison de Wilt Chamberlain restent au-dessus avec notamment 418 points inscrits par « The Stilt » sur les huit premiers matchs de la saison 1962/63.

Luka DoncicPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2018-19DAL7232.242.732.771.31.26.67.86.01.91.13.40.321.2
2019-20DAL6133.646.331.675.81.38.19.48.82.51.04.30.228.8
2020-21DAL6634.347.935.073.00.87.28.08.62.31.04.30.527.7
2021-22DAL6535.445.735.374.40.98.39.18.72.21.24.50.628.4
2022-23DAL6636.249.634.274.20.87.88.68.02.51.43.60.532.4
2023-24DAL7037.548.738.278.60.88.49.29.82.11.44.00.533.9
2024-25DAL/LAL5035.445.036.878.20.87.48.27.72.51.83.60.428.2
2025-26LAL6435.847.636.678.00.67.17.78.32.41.64.00.533.5
2026-27LAL735.749.742.788.70.37.78.08.12.71.95.00.738.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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