Le MVP de la nuit | Luka Doncic était partout, même en défense !

Et dire que Luka Doncic assure qu’il cherche toujours son rythme… Au regard de ses dernières performances, le Slovène semble pourtant l’avoir trouvé. Face à Toronto, il a compilé 45 points, 15 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions pour conduire les Lakers à la victoire. Ce qui donne une évaluation de 54 !

Avec huit paniers à 3-points, le meneur All-Star a atteint la barre des 37 unités pour la quatrième rencontre consécutive. Il avait déjà inscrit 24 points à la pause, accompagnés de 8 rebonds, 4 passes, 5 interceptions et 1 contre. Une production devenue presque banale pour son entraîneur.

« Cela paraît assez normal », souriait JJ Redick. « Nous avons pu assister à cela pendant un mois la saison dernière. C’était une supernova. C’était spectaculaire et ça l’est encore aujourd’hui. »

Luka Doncic a naturellement minimisé son carton offensif. « Je dirais que mon rythme est plutôt correct », glissait-il. « Tant que nous gagnons, ça me va. Je n’ai pas joué pendant six ou sept mois, donc j’essaie encore de retrouver mes sensations. Mais ça va de mieux en mieux. »

Privé de Kawhi Leonard, Toronto a tenté de varier ses couvertures défensives, sans jamais trouver la solution. Défendu en individuel, Luka Doncic a puni ses adversaires par son adresse et sa puissance. Pris à deux, il a utilisé sa vision du jeu afin de créer des tirs ouverts pour ses coéquipiers.

+ 27 de différentiel lorsqu’il était sur le terrain

« Quand il est lancé, il faut choisir son poison », résumait JJ Redick. « Il peut mettre n’importe quel tir. Ensuite, si vous envoyez deux défenseurs sur lui, les autres en profitent. C’est un formidable moteur offensif. »

L’entraîneur regrettait d’ailleurs que ses joueurs aient refusé plusieurs tirs ouverts après les prises à deux sur leur meneur. Pour lui, les Lakers doivent mieux exploiter les avantages générés par Luka Doncic.

Celui-ci n’a pas seulement marqué. Il a contrôlé le rebond, lancé ses partenaires et scellé la victoire grâce à une passe de quarterback vers Walker Kessler. Sans lui, Los Angeles a beaucoup plus souffert : son avance est notamment passée de +22 à +12 points pendant son repos en seconde période.

La grande nouveauté de sa performance se situe peut-être dans l’autre moitié du terrain. En plus de ses cinq interceptions et de ses quinze rebonds défensifs, Luka Doncic a provoqué trois passages en force !

« Il a été formidable en défense », insistait JJ Redick. « Sa défense sur le porteur de balle est très bonne depuis le début de saison. Il communique, il montre les choses et il aide les autres joueurs. Au-delà des interceptions et des passages en force, ses quinze rebonds défensifs sont phénoménaux. »

L’ancien Maverick estime lui aussi avoir franchi un cap dans ce domaine. « Je ne suis évidemment pas le meilleur défenseur de NBA, mais je pense avoir vraiment progressé cette saison », expliquait-il. « Les gens et les médias diront ce qu’ils veulent. Mon équipe et moi savons que je suis meilleur cette année, et ça aide tout le monde. »

Le passage en force comme symbole de ses sacrifices

Même les passages en force font désormais partie de son arsenal. Une manière de montrer l’exemple et de donner de l’énergie au groupe.

« Avant la saison dernière, j’avais peut-être provoqué cinq passages en force en six ou sept ans », plaisantait-il. « Cela enflamme toute l’équipe. Je voulais progresser là-dessus, et trois dans un même match, ce n’est pas mal. »

Lorsqu’on lui demande s’il préférerait remporter le trophée de MVP ou celui de meilleur défenseur de l’année, le meilleur marqueur de la NBA choisit naturellement… les deux. Derrière la plaisanterie, sa progression en défense pourrait lui permettre de décrocher, enfin, un premier trophée de MVP en fin de saison.

Mais pour JJ Redick, cette implication est avant tout une preuve de leadership : « Provoquer un passage en force, c’est mettre son corps au service de l’équipe. Il essaie simplement de gagner. On voit souvent son esprit de compétition en attaque, mais il est également présent en défense. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32.2 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33.6 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34.3 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35.4 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36.2 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL/LAL 50 35.4 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35.8 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5 2026-27 LAL 5 35.9 47.5 39.1 87.5 0.4 6.4 6.8 7.6 2.4 1.2 5.2 0.8 36.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.