Le MVP de la nuit | Luka Doncic écrase les Blazers avec le sourire

Face aux Blazers, les Lakers ont mis du temps avant de lancer la machine. Luka Doncic a inscrit 9 des 11 premiers points de son équipe, mais il ne débordait pas d’adresse, à l’image de son 0/5 à 3-points en début de rencontre. Trois minutes avant la mi-temps, le Slovène trouve enfin la cible derrière l’arc, avant de signer l’action de la soirée juste avant de rejoindre les vestiaires.

Il ne reste alors que trois secondes à jouer avant la mi-temps lorsque Walker Kessler récupère un rebond après un « airball » à 3-points de Sidy Cissoko. L’intérieur rend le ballon à Luka Doncic, qui s’élève depuis sa propre moitié de terrain et fait mouche !

« Cela a changé toute l’énergie, que ce soit dans l’équipe ou dans toute la salle. Je pensais que c’était un tir important à mettre. C’est pour ça que j’ai décidé de le mettre », s’amuse-t-il.

Grâce à ce panier incroyable, les Lakers ne comptent plus que sept points de retard et, après la pause, Luka Doncic écrase les Blazers. Les Californiens passent un 17-0 pour reprendre l’avantage dans le troisième quart-temps. Lors de ce « run », le Slovène trouve ses coéquipiers démarqués derrière l’arc avant de sanctionner à son tour. En douze minutes, il inscrit 20 points, contre seulement 15 pour les Blazers, et affiche déjà 40 unités au compteur !

JJ Redick n’a plus les mots

« Je prends énormément de plaisir. Évidemment, jouer au basket, c’est très amusant pour moi et ça l’est encore plus quand vous jouez comme ça et que vous gagnez », affirme le Slovène. « Cela a été comme ça tout au long de ma vie. Le basket, c’était mon rêve et jouer en NBA aussi. Donc je vis mon rêve. »

Dans le dernier acte, Luka Doncic ajoute 13 points pour terminer avec 53 unités à 17/33 au tir. Et alors que Portland revient à quatre longueurs dans la dernière minute, il se charge encore de repousser les Blazers pour assurer la victoire des Lakers (124-118).

Depuis sept matchs, l’ancien meneur des Mavericks marche sur l’eau, avec 44,3 points de moyenne à 52 % de réussite au tir et 43 % à 3-points. Il vient notamment d’enchaîner quatre rencontres à 40 points ou plus !

Après neuf matchs, Luka Doncic totalise déjà 361 points. Dans toute l’histoire de la NBA, seul Wilt Chamberlain avait fait mieux à ce stade, avec 455 points lors de la saison 1961/62 et 472 la saison suivante.

« Je vais m’asseoir et trouver de nouveaux superlatifs pour avoir davantage de mots en réserve, mais pour le moment, je n’ai pas de mot », reconnaît JJ Redick, dépassé par les exploits de son meneur de jeu.

Et au rythme auquel Luka Doncic enchaîne les cartons, son entraîneur risque de devoir enrichir son vocabulaire.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32.2 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33.6 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34.3 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35.4 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36.2 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL/LAL 50 35.4 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35.8 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5 2026-27 LAL 8 35.7 49.5 43.1 89.3 0.3 7.9 8.1 8.0 2.5 1.8 5.1 0.8 38.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.