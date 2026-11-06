Les Warriors récoltent les fruits de leur patience

Le 24 octobre, les Warriors tombent chez les Suns. Golden State concède alors sa troisième défaite en trois matchs. Malgré ce démarrage raté, Steve Kerr refuse de céder à la panique, comme le raconte Stephen Curry.

« Steve a pris la parole et il a simplement dit qu’il fallait continuer de suivre le processus », se souvient le double MVP. « Il a ajouté qu’il avait vu des choses sur les vidéos et qu’il avait le sentiment, pendant les matchs, que nous étions sur le point de réaliser des prestations qui permettent de gagner. »

Le technicien avait vu juste puisque les Warriors n’ont plus perdu depuis ce revers face à Phoenix. Golden State reste sur six victoires consécutives, avec un dernier succès convaincant contre Miami, battu de 20 points.

Une rencontre lors de laquelle les Californiens ont notamment profité des 53 points de leur banc, preuve que leur redressement ne repose pas uniquement sur leurs cadres.

« Nous ne nous sommes pas laissés abattre après notre début de saison et c’est la marque des bonnes équipes », souligne Stephen Curry. « Nous aurions aimé mieux démarré, mais la manière dont nous avons répondu montre que nous voulons être une bonne équipe. Nous n’en sommes pas encore là, mais ça donne beaucoup de confiance. »

Les Warriors se réjouissent, mais ne s’emballent pas

Stephen Curry est évidemment toujours au centre de cette bonne période. Sur ses cinq dernières sorties, le « Chef » tourne à 32,4 points de moyenne, à 49 % de réussite au tir et 48 % derrière l’arc. Mais le meneur n’est pas le seul à briller. Face aux Clippers, alors qu’il était absent, Golden State a poursuivi sa série grâce notamment à Yaxel Lendeborg, intenable avec 37 points, son record en NBA.

Entre les coups de chaud de Stephen Curry, l’émergence de leur rookie et l’apport des remplaçants, Steve Kerr est conforté dans ses choix, même si le groupe refuse de s’emballer après seulement neuf rencontres.

« Nous avons encore du chemin à faire », nuance Draymond Green. « Nous ne sommes pas en train de nous dire : ‘Nous avons gagné six matchs, nous allons remporter le titre.’ Nous avons gagné six matchs parce que nous nous sommes dits en début de saison qu’il fallait suivre ce processus jour après jour. C’est un pas dans la bonne direction. Nous avons le même message qu’il y a trois semaines et demie. »

Pour terminer leur série de matchs à domicile, les Warriors recevront le Magic, en difficulté, puis les Pelicans. Deux adversaires a priori à leur portée avant un « road-trip » de cinq rencontres, avec notamment des déplacements à Houston et San Antonio. Un calendrier plus relevé qui permettra de mesurer les progrès de Golden State.