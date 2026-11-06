Les Warriors refroidissent le Heat pour une 6e victoire de suite

Miami poursuit sur la lancée de sa victoire arrachée la veille sur le terrain des Clippers. Sept points rapides de Giannis Antetokounmpo (20 points, 14 rebonds) et une défense prête à découdre lancent le Heat sur un 14-4. Draymond Green (11 passes) réveille la défense de Golden State, puis le trio Stephen Curry – Yaxel Lendeborg – Will Richard (10 points) allume la mèche (17-13). Un Bam Adebayo agressif (18 points, 10 rebonds) enfonce le clou, mais l’adresse extérieure des Warriors (6/13 à 3-points dans le premier quart-temps) garde les hommes de Steve Kerr dans le coup (29-26).

Malgré un coup de chaud de Ryan Conwell (11 points) et la maladresse de Stephen Curry, alors à 1/8 aux tirs, Brandon Williams et Will Richard empêchent le Heat de prendre le large (49-45). À force de jouer avec le feu, Miami finit par se brûler. Curry sort de sa torpeur et les Warriors passent devant pour la première fois du match juste avant la mi-temps (53-51).

Les « Splash Brothers » se réveillent

Au retour des vestiaires, Klay Thompson (11 points) trouve lui aussi son rythme et les deux anciens compères se tirent la bourre. Lors des six premières minutes du troisième quart-temps, Thompson marque 8 points, mais Curry en plante 14 pour placer les Warriors à +12 (76-64). Après leur prolongation de la veille à Los Angeles, les joueurs du Heat souffrent. Deux tirs primés de Pelle Larsson (13 points) leur permettent de stopper l’hémorragie, mais le deuxième cinq de Golden State, mené par Brandon Williams, ne relâche pas la pression (91-76).

Huit points rapides de Stephen Curry font vibrer le Chase Center et déchanter Miami (103-85). Seul Davion Mitchell (20 points, 7 passes), auteur de 14 points dans ce dernier quart-temps, maintient encore le Heat en vie. Un alley-oop de Brandon Williams (10 points, 4 passes) pour Yaxel Lendeborg (17 points, 8 rebonds, 6 passes) arrive toutefois comme la cerise sur le gâteau pour Golden State, qui confirme son excellente forme du moment.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Stephen Curry plombe le Heat. Face à une défense de Miami agressive, Stephen Curry est rentré aux vestiaires avec 7 points à seulement 2/11 aux tirs. Le double MVP a toutefois retrouvé son rythme pendant la pause. Il est revenu sur le parquet remonté comme une pendule. Face à Klay Thompson, Curry avait à cœur de montrer à son ancien acolyte qui était le patron. Il a enchaîné trois tirs à 3-points pour inscrire 14 de ses 29 points dans le troisième quart-temps. Dans son sillage, les Warriors ont pris quinze longueurs d’avance et n’ont plus été inquiétés par Miami.

– Draymond Green en mode maestro. Comme il l’a expliqué dans le dernier épisode de son podcast, en réponse aux critiques de Kendrick Perkins, Draymond Green n’est plus le joueur qu’il était. Ses qualités physiques sont sur le déclin, mais son QI basket reste toujours aussi élevé, et cela s’est vu ce soir. Pendant toute la rencontre, il a disséqué la défense de Miami pour offrir des paniers faciles sous le cercle ou des tirs ouverts à longue distance à ses coéquipiers. Il termine avec 11 passes décisives, dont plusieurs millimétrées.

– Miami a manqué de jus. Dans la foulée de leur victoire face aux Clippers, les joueurs du Heat ont commencé la rencontre sur les chapeaux de roues, livrant un premier quart-temps de haute volée avec 29 points à 54 % de réussite. Tout s’est corsé par la suite. Encore devant au cours du deuxième quart-temps, ils ont gardé les Warriors dans le match en perdant huit ballons et en ne tirant qu’à 36 %. Ils ont fait encore pire dans la troisième période (28 %). Face au tempo de Golden State, les jambes floridiennes se sont faites de plus en plus lourdes. Miami a terminé la rencontre avec 19 pertes de balle, qui ont offert 28 points à son adversaire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHO 117 ORL 104 GSW 120 MIA 100