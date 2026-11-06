Doc Rivers : « Giannis n’a pas un QI basket très élevé »

Depuis qu’il a quitté les bancs NBA pour devenir consultant sur NBC, Doc Rivers n’a plus besoin de prendre des pincettes. Encore invité dans le podcast de Bill Simmons, l’ancien entraîneur des Bucks est ainsi revenu sur son expérience aux côtés de Giannis Antetokounmpo, et notamment sur la difficulté de diriger le double MVP.

« Il n’est pas facile à entraîner. Il joue à un rythme complètement fou lorsqu’il attaque le cercle. C’est vraiment un joueur difficile à gérer », reconnaît le technicien, qui a dirigé Milwaukee de janvier 2024 au printemps 2026.

Mais c’est surtout sur la lecture du jeu du « Greek Freak » que Doc Rivers se montre particulièrement critique…

« Il possède cette formidable qualité de passe, mais il n’a pas non plus un QI basket très élevé. C’est assez étrange. Il n’a vraiment qu’une seule manière de jouer : attaquer le cercle, forcer, forcer, forcer. Sur chaque action, il veut forcer les choses », lâche-t-il carrément.

Un problème d’exécution des systèmes ?

Une analyse particulièrement sévère pour un joueur qui a quand même construit sa carrière sur sa capacité à attirer plusieurs défenseurs avant de servir ses coéquipiers. Mais pour Doc Rivers, le problème ne concerne pas tant les qualités individuelles de Giannis que sa faculté à respecter les consignes collectives.

« Il y a une chose que j’aurais aimé qu’il apprenne : mieux exécuter les systèmes », poursuit l’ancien entraîneur des Celtics et des Clippers.

Après deux saisons compliquées sous les ordres de Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo, transféré à Miami durant l’intersaison, découvre désormais une autre approche du jeu collectif auprès d’Erik Spoelstra, dont il saluait déjà les qualités lorsqu’il évoluait à Milwaukee.

« Ce qu’il doit encore apprendre, c’est la valeur de l’exécution, à quel point c’est important, à l’entraînement comme lors des séances de shoot, de vraiment se concentrer sur l’exécution. »

Reste que Doc Rivers n’a lui-même jamais réussi à trouver la bonne formule pour exploiter pleinement les qualités du « Greek Freak », sa dernière saison à Milwaukee ayant notamment tourné au cauchemar. Il semble néanmoins convaincu que son successeur saura mieux s’y prendre.

« Maintenant, il a un entraîneur qui fait partie de ce qui se fait de mieux en matière d’exécution des systèmes. » Un compliment à Erik Spoelstra qui ressemble également à un aveu d’impuissance…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 8 32.9 56.2 21.1 65.8 3.9 8.6 12.5 5.8 3.0 1.0 3.4 1.1 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.