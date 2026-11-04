Le Thunder se remet doucement de sa semaine en enfer

En quelques jours seulement, le Thunder a vu une partie de forces vives de son effectif rejoindre l’infirmerie. Jalen Williams souffre d’une fracture du péroné accompagnée d’une luxation de la cheville gauche, Cason Wallace a dû être opéré de l’épaule et Chet Holmgren s’est déchiré un tendon du genou droit…

Les deux premiers pourraient manquer le reste de la saison, tandis que le retour de l’intérieur n’est pas attendu avant au moins dix semaines. Alex Caruso est également arrêté par une entorse de la cheville, même si sa blessure semble moins sérieuse.

Une accumulation brutale pour une équipe bâtie pour jouer le titre et qui, après deux lourdes défaites consécutives, a retrouvé un peu d’air en s’imposant à Cleveland (117-112).

« Nous ne demandons pas de sympathie et nous ne chercherons pas d’excuses », prévient Mark Daigneault. « Nous allons accepter les circonstances telles qu’elles sont, reformuler le défi, mais continuer à nous appuyer sur les mêmes choses que d’habitude. »

Une profondeur réduite pendant l’été

La situation est d’autant plus délicate que OKC s’est séparé pendant l’intersaison de plusieurs membres importants de sa rotation. Luguentz Dort, Isaiah Joe et Aaron Wiggins ont été transférés afin de limiter une masse salariale appelée à exploser avec les prolongations accordées à Jalen Williams et Chet Holmgren.

Le plan consistait à repartir avec un noyau composé de Williams, Holmgren, Wallace, Alex Caruso et Shai Gilgeous-Alexander, tout en accordant davantage de responsabilités à Ajay Mitchell, Jaylin Williams ou Kenrich Williams.

Mais personne n’imaginait que ces joueurs seraient autant sollicités dès les premières semaines de la saison. À Cleveland, Ajay Mitchell a répondu présent avec 20 points, tandis que le rookie Aday Mara a compilé 10 points et 9 rebonds en sortie de banc.

Le Thunder va désormais devoir s’appuyer durablement sur ces éléments encore inexpérimentés, mais c’est justement ce qui a permis, dans le passé, à des éléments de se révéler. A commencer par Mitchell.

Avant de chercher des réponses tactiques, les joueurs du Thunder ont dû aussi absorber l’impact émotionnel des blessures. Celle de Jalen Williams, particulièrement impressionnante, avait poussé plusieurs de ses coéquipiers à détourner le regard. Isaiah Hartenstein ne cherche pas à masquer la difficulté de la période traversée par le groupe.

Le temps d’encaisser le choc

« Je ne vais pas mentir : il y a une dimension humaine », confie le pivot. « Nous avons perdu beaucoup de joueurs et nous n’avons plus la profondeur des années précédentes. Les deux derniers matchs nous avaient un peu affectés. Mais nous sommes désormais prêts à avancer et j’ai hâte de voir comment nous allons progresser. »

Le Thunder a l’expérience de l’adversité. Champion NBA en 2025, il était retourné jusqu’au Game 7 de la finale de conférence Ouest la saison suivante malgré les problèmes physiques récurrents de Jalen Williams.

L’hécatombe actuelle est toutefois d’une tout autre ampleur, avec trois membres majeurs de la rotation simultanément indisponibles.

Malgré l’urgence, aucun discours de repli n’émane du vestiaire ou des dirigeants. Avec une masse salariale qui devrait largement dépasser les 250 millions de dollars et plusieurs contrats majeurs déjà engagés, Oklahoma City reste construit pour gagner immédiatement. Mark Daigneault refuse donc de modifier les fondements de son projet en fonction des blessures ou des résultats.

« Ce qui m’intéresse, ce sont les choses qui dépassent le cycle d’une équipe », conclut ainsi le coach. « Ce que nous mettions en avant lorsque nous gagnions une vingtaine de matchs est exactement la même chose que lorsque nous sommes devenus une équipe prétendante au titre. C’est justement pour cela que vos principes sont vos principes. S’ils ne peuvent pas résister aux circonstances, alors ce ne sont pas les bons. »