Spike Lee espère que les Knicks n’iront pas à la Maison-Blanche

« Il ne peut pas les forcer ! » Personnage emblématique des Knicks, constamment présent au Madison Square Garden, Spike Lee ne cache pas son opposition à une éventuelle visite des champions NBA à la Maison-Blanche.

En interne, la question n’était toujours pas réglée selon Mike Brown fin septembre, malgré l’invitation lancée par Donald Trump puis acceptée par le propriétaire, James Dolan.

« Ça fait des années qu’aucune équipe NBA ne s’y est rendue. Ils ne vont pas y aller. J’espère qu’ils n’iront pas ! J’espère vraiment qu’ils n’iront pas », a lancé le réalisateur dans un entretien accordé à Variety.

Si les Knicks acceptaient finalement de rencontrer Donald Trump, ils deviendraient la première franchise championne NBA à lui rendre visite à Washington durant l’un de ses deux mandats. Les équipes sacrées pendant sa première présidence avaient toutes décliné l’invitation.

Spike Lee distingue les Knicks de James Dolan

Mais Spike Lee sait aussi que James Dolan entretient des liens étroits avec Donald Trump. Les deux hommes se connaissent depuis une bonne trentaine d’années et le propriétaire des Knicks l’avait notamment invité à assister au Game 3 des dernières Finals contre les Spurs, dans sa loge. En 2024, il avait également mis le Madison Square Garden à disposition pour un meeting de campagne du candidat Trump.

Interrogé sur leur proximité, et sur la manière dont il pouvait continuer à soutenir une franchise dirigée par un proche de Donald Trump, Spike Lee a préféré faire la part des choses. En prenant l’exemple des Yankees et de leur ancien propriétaire, George Steinbrenner.

« Il y avait beaucoup de fans des Yankees qui n’aimaient pas George Steinbrenner ni ses opinions politiques… Mais il n’allait pas [jusqu’à inviter le président à des matchs importants en playoffs] », a ainsi rappelé le cinéaste.

Malgré tout, Spike Lee ne se fait guère d’illusions : c’est bien James Dolan qui pourrait avoir le dernier mot.

« Ça reste son équipe, donc il fait ce qu’il veut. On pourrait débattre longtemps, mais elle lui appartient. Et il veut aussi voir son équipe aller à la Maison-Blanche… », a-t-il ajouté pour conclure.