Les Warriors ont plus d’un tour dans leur sac

Les trois défaites consécutives de Golden State pour débuter la saison, contre les Lakers, les Grizzlies et les Suns, semblaient présager une longue saison pour les Warriors. Stephen Curry trop esseulé, un effectif limité par les absences de Jimmy Butler, Moses Moody et Kristaps Porzingis, et un chemin tout tracé vers la lottery en juin…

Une semaine et trois victoires consécutives plus tard, contre trois adversaires de qualité (Nuggets, Wolves et Lakers), le regard sur les Warriors a pourtant changé. Stephen Curry continue de porter l’attaque, tandis que l’éclosion de Yaxel Lendeborg a fait souffler un vent d’optimisme dans les travées du Chase Center.

Le nom du rookie était d’ailleurs sur toutes les lèvres avant le match de cette nuit contre les Lakers. Après son duel face à Luka Doncic lors du match d’ouverture et ses 22 points de moyenne après cinq rencontres, tout le monde s’attendait à un nouveau face-à-face entre les deux joueurs. Mais cette fois, le débutant est passé au travers. Et c’est justement là que les Warriors ont montré qu’ils avaient plus d’une corde à leur arc.

« Nous avons un super groupe et notre banc a été incroyable ce soir », expliquait Steve Kerr après la rencontre. « Depuis le camp d’entraînement, nous sommes persuadés que l’un des points forts de cette équipe est la profondeur de notre banc et notre jeunesse. »

Un banc qui change la donne

Évidemment, tout part de Stephen Curry et Draymond Green. Les deux vétérans ont été excellents, chacun dans son registre, mais ils n’auraient sans doute pas suffi sans l’apport de leurs remplaçants.

« Dans la NBA d’aujourd’hui, vous avez besoin d’avoir des jambes fraîches et de l’énergie », poursuivait l’entraîneur. « La vitesse de Brandon Williams, les qualités physiques de Charles Bassey… Son contre sur Kessler en deuxième mi-temps a été très important. Will Richard ne joue pas beaucoup depuis le début de la saison, mais cette nuit, il a terminé à +20 en 13 minutes. Il a tout donné. »

Brandin Podziemski est également en train de trouver son rythme, tandis que les vétérans apportent leur expérience et leur adresse. « Georges (Niang) et Melt’ (De’Anthony Melton) nous ont permis de revenir dans le match au deuxième quart-temps », confirmait Stephen Curry.

« De’Anthony est un vétéran, Georges également, et ils ont été les leaders du banc ce soir. Georges ne paie pas de mine, mais c’est un joueur intelligent et un excellent shooteur à 3-points », complétait Steve Kerr.

Après six rencontres, les Warriors comptent ainsi cinq joueurs à plus de dix points de moyenne (Stephen Curry, Yaxel Lendeborg, Brandin Podziemski, De’Anthony Melton et brandon Williams) et possèdent le cinquième banc le plus prolifique de la ligue, avec 43 points inscrits par match.

De quoi revoir leurs ambitions à la hausse ? Il est sans doute encore bien trop tôt pour le dire, mais Golden State va désormais enchaîner cinq rencontres consécutives à domicile pour confirmer cette dynamique. Et prouver que sa profondeur d’effectif n’est pas qu’une bonne surprise de début de saison.

Propos recueillis à San Francisco.