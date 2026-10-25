Malgré les défaites, Steve Kerr voit du positif chez ses Warriors

Obtenir sa première opportunité de se montrer ? « Je ne pensais pas que ça arriverait aussi tôt, mais honnêtement, je n’avais aucune attente en arrivant dans un nouvel environnement, une nouvelle situation comme celle-ci. J’essayais d’être prêt quand on ferait appel à moi », avoue volontiers Graham Ike.

Cette nuit à Phoenix, et pour le deuxième match de suite, le joueur non drafté en juin dernier, auteur de 12 points et 10 rebonds en 26 minutes, a été propulsé parmi les titulaires des Warriors. Un choix de Steve Kerr notamment motivé par les nombreuses absences durant ce déplacement.

Stephen Curry, Draymond Green ou Brandin Podziemski indisponibles, le coach californien a dû utilisé un cinq largement remanié. De quoi malgré tout faire douter les Suns une bonne partie de la rencontre.

Grâce à un trio de joueurs à 20 points ou plus, le prometteur Yaxel Lendeborg (26 points) et deux éléments plus expérimentés, De’Anthony Melton (25) et Brandon Williams (20), les visiteurs ont longtemps résisté.

« Tout le monde, les 17 joueurs de l’effectif, 16, peu importe le nombre, doit sentir qu’il a un rôle à jouer dans cette équipe. Et des soirées comme celle-ci prouvent que c’est le cas et que chacun aura sa chance », remarque le coach des Warriors. Celui-ci a notamment apprécié la bonne sortie de De’Anthony Melton, ou celle de Charles Bassey, auteur de son côté de 10 points et 7 rebonds en seulement 12 minutes.

« Georges (Niang) va finir par trouver ses marques. Avec les blessures, il n’a pratiquement pas joué depuis un an, donc il n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations. […] Graham Ike a été fantastique deux soirs de suite. Toutes ces minutes de jeu donnent confiance à ces joueurs et leur permettent de progresser », juge Steve Kerr.

Progresser malgré les défaites

Insuffisant toutefois pour l’emporter dans l’Arizona, car comme le souligne le technicien, les Warriors ont péché sur certains détails. À commencer par l’exécution du plan de jeu.

« Sur trois ou quatre remises en jeu, nous n’avons pas su nous démarquer ou nous étions au mauvais endroit. Ballon perdu », regrette Steve Kerr, dont les joueurs doivent comprendre « l’importance de chaque possession ».

Être continuellement bien placé « peut être monotone, mais c’est vraiment important si l’on veut être une bonne équipe », insiste le coach, dont la formation a encaissé 26 points après ses 17 ballons perdus dans la soirée.

Le technicien parle d’un « processus » en cours, dans lequel la combativité affichée à Phoenix doit rester une constante : « Tant que les joueurs restent soudés et unis, comme vous l’avez vu ce soir, tous ceux qui seront disponibles joueront et nous nous battrons comme des acharnés. C’est comme ça que nous progresserons. Que l’on gagne ou que l’on perde, des matchs comme celui-ci nous permettent d’avancer. »

Car avec trois défaites en trois matchs, les Warriors affichent leur pire démarrage de saison régulière depuis l’arrivée de Stephen Curry, drafté en 2009. Un bilan préoccupant, mais pas de quoi céder à la panique en interne.

« Il y a aussi de bonnes équipes qui n’ont pas encore gagné. Certaines démarrent très fort, d’autres trouvent leur rythme au milieu ou vers la fin de la saison. On doit donc veiller à faire tout ce qu’il faut pour nous donner les meilleures chances de gagner », affiche ainsi De’Anthony Melton.