Le Dream prend le pouvoir dans les Finals WNBA !

Pour son retour à Atlanta, le Dream n’a pas déçu son public ! Devant une State Farm Arena pleine à craquer, les joueuses de Karl Smesko ont infligé une lourde défaite aux Valkyries (97-71), pour prendre l’avantage dans ces Finals WNBA. Et comme lors du Game 2, Angel Reese a été le moteur de cette victoire.

D’entrée, Atlanta impose son agressivité, avec une défense qui perturbe la circulation de balle des Californiennes. Angel Reese fait parler sa puissance près du cercle, tandis que Rhyne Howard et Naz Hillmon apportent leur contribution pour permettre au Dream de prendre les commandes (23-15).

Mais Golden State ne lâche pas. Après un premier quart-temps compliqué, Janelle Salaün apporte une belle étincelle en sortie de banc, avec notamment deux tirs primés dans le deuxième quart-temps. Gabby Williams accélère le jeu, et les Valkyries retrouvent de l’adresse extérieure pour revenir à six longueurs à la pause (46-40).

Le troisième quart-temps, encore fatal aux Valkyries

Au retour des vestiaires, Golden State poursuit sur sa lancée. Deux tirs à 3-points de Cecilia Zandalasini permettent aux visiteuses de recoller, jusqu’à égaliser à 49 partout. Tout est alors à refaire pour Atlanta.

Sauf que le Dream dispose d’une Angel Reese particulièrement inspirée. Avec quatre points de son intérieure, Atlanta signe un 8-0 pour reprendre ses distances (57-49). Tiffany Hayes tente de maintenir les Valkyries dans le match (59-55), mais la défense locale hausse encore le ton.

Les pertes de balle s’accumulent pour Golden State, et Atlanta en profite pour accélérer. DeWanna Bonner et Isobel Borlase participent à l’échappée, avant que Jordin Canada ne fasse à son tour parler sa vitesse. Résultat : un 12-2 pour terminer le troisième quart-temps et un écart qui grimpe à 14 points (71-57).

Cette fois, les Valkyries ne reviendront pas. Rhyne Howard continue de multiplier les interventions défensives et Atlanta déroule dans le dernier quart-temps, jusqu’à faire exploser l’écart.

Angel Reese confirme, les Françaises se battent

Avec 21 points et 12 rebonds, Angel Reese signe un nouveau double-double, après ses 30 points et 16 rebonds du Game 2. Rhyne Howard (16 points, 5 interceptions), Naz Hillmon (15 points) et Isobel Borlase (12 points) ont également apporté leur pierre à l’édifice.

En face, Gabby Williams (15 points mais à 5/18 au tir, 8 passes, 3 interceptions) a tenté de maintenir Golden State à flot, tandis que Janelle Salaün (13 points en 12 minutes) a affiché une belle efficacité offensive.

Mais avec 17 ballons perdus et seulement 35% de réussite au tir, les Valkyries ont fini par céder face à une équipe d’Atlanta qui a inscrit 51 points en seconde période. Un scénario qui rappelle les difficultés offensives rencontrées par Golden State lors du Game 2.

Après avoir perdu le premier match de la série, le Dream vient donc d’enchaîner deux victoires et n’est plus qu’à deux succès du premier titre de son histoire en WNBA.

Le Game 4 se jouera samedi, toujours à Atlanta, avec une pression maximale sur les épaules de Golden State…