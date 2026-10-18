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WNBA Finals | Gabby Williams héroïque, les Valkyries arrachent le Game 1 !

Publié le 18/10/2026 à 0:12 Twitter Facebook

WNBA – Après avoir couru après le score durant une grande partie du match, les Valkyries ont réussi à finir plus fort pour l’emporter de justesse (68-64), grâce notamment au sang-froid de Gabby Williams (26 points) sur la ligne des lancers-francs.

Gabby WilliamsLe public bouillant du Chase Center ne s’y est pas trompé en scandant « Gabby ! Gabby ! » au terme d’une rencontre aussi tendue que serrée face à une formation d’Atlanta qui n’a rien lâché.

À l’issue d’un match compliqué, et même touchée à la jambe gauche dans le « money-time », l’internationale française a encore été époustouflante, avec un coup de chaud qui a sonné la révolte avant la pause, et surtout un final dans lequel son sang-froid, couplé aux précieux stops défensifs de son équipe, a fini par payer.

Ses 26 points ont fait la différence dans une rencontre qui a basculé dans les derniers instants. Malgré le retour d’Allisha Gray (19 points) et le double-double d’Angel Reese (14 points, 12 rebonds), le Dream a de quoi nourrir des regrets après être passé à un cheveu de l’exploit !

Le Dream pas loin du match parfait

Atlanta a fait mieux que résister en début de rencontre, faisant front après un premier assaut des locales mené par Kaitlyn Chen (14-11), avant de répondre par un 11-0 largement alimenté par une Angel Reese sur la lancée de sa demi-finale (14-22).

On attendait le moment où Golden State allait emballer le match, ce qui est arrivé avant la pause. Gabby Williams a fait monter la température avec deux paniers à 3-points et un tir à mi-distance (25-29). Puis un 12-2 a permis aux Valkyries de renverser la situation.

Comme souvent, c’est la défense des protégées de Natalie Nakase qui a fait la différence. Atlanta a notamment perdu deux ballons de suite et les a payés au prix fort, se faisant à chaque fois sanctionner par Gabby Williams, sur un 3-points dans le corner puis en contre-attaque après avoir volé le ballon des mains de Jordin Canada pour aller conclure en transition (42-37).

Golden State a ainsi pu rejoindre les vestiaires en tête (42-39), mais tout restait à faire, surtout après le 11-2 passé d’entrée par le Dream dès la reprise, avec Rhyne Howard pour sonner la révolte et le tandem Canada-Borlase pour enfoncer le clou (44-50).

Les Valkyries sont brièvement repassées devant avant de flancher à nouveau sur deux paniers d’Allisha Gray (51-58). Le Chase Center restait à l’affût de la moindre étincelle, comme lorsque le 3-points de Tiffany Hayes a tutoyé le plafond avant de retomber dans le cercle, puis sur l’interception de Kaila Charles bonifiée par deux points en contre-attaque, et enfin lors de la claquette de Kiah Stokes (59-60).

Imperturbable Gabby Williams !

Pas de quoi faire paniquer le Dream, qui a gardé la tête froide à l’entrée du « money-time », avec un nouveau panier héroïque de Jordin Canada puis deux lancers de Rhyne Howard, auteure au passage d’une bonne manchette dans le visage de Veronica Burton (61-64). Par excès de combativité, Tiffany Hayes s’est retrouvée à son tour touchée au visage après avoir plongé au sol pour tenter de récupérer un ballon.

Sous pression, Golden State a toutefois réussi à se sortir de ce traquenard, s’en remettant à un 4/4 de Gabby Williams aux lancers-francs et, comme toujours, à sa défense pour étouffer le Dream dans les dernières possessions.

Atlanta, qui n’a inscrit que huit points dans le dernier quart-temps, a notamment buté sur la détermination de Kiah Stokes, auteure d’un rebond défensif capital devant Angel Reese.

Puis, à 66-64, Allisha Gray a manqué sa dernière tentative, envoyant un « airball » directement dans les mains de Kaila Charles. Le ballon est finalement revenu à Gabby Williams, qui n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs pour finir le travail et assurer un succès aussi court que précieux (68-64).

Les Valkyries prennent ainsi les commandes de ces Finals WNBA, avant le Game 2 programmé lundi soir, toujours au Chase Center !

Atlanta DreamAtlanta Dream

 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naz Hillmon 30 2/4 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 1 1 +7 5 5
Angel Reese 35 5/11 0/1 4/7 5 7 12 0 5 2 4 1 +2 14 16
Allisha Gray 33 5/19 1/8 8/8 1 5 6 2 0 0 1 0 +2 19 12
Jordin Canada 38 3/9 0/1 2/2 0 5 5 7 3 2 3 0 -11 8 13
Rhyne Howard 38 3/14 2/9 4/4 0 7 7 4 5 1 3 2 -3 12 12
DeWanna Bonner 13 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -14 2 3
Madina Okot 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isobel Borlase 12 2/5 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 1 -3 4 5
Total 21/64 4/25 18/21 7 28 35 15 14 5 12 5 64


Golden State ValkyriesGolden State Valkyries

 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kayla Thornton 7 0/2 0/2 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 -15 0 2
Gabby Williams 33 8/22 3/11 7/8 1 3 4 2 0 1 2 0 +16 26 16
Cecilia Zandalasini 22 3/10 1/5 1/3 1 0 1 1 2 1 2 1 +2 8 1
Kiah Stokes 25 4/7 0/1 1/2 3 4 7 1 1 0 0 4 +1 9 17
Veronica Burton 30 2/7 0/2 1/1 1 3 4 3 3 1 2 2 +9 5 8
Laeticia Amihere 14 2/2 0/0 1/2 1 4 5 0 0 1 0 1 +9 5 11
Janelle Salaün 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -1
Tiffany Hayes 24 1/12 1/5 0/0 1 5 6 4 3 1 1 1 0 3 3
Kaila Charles 30 3/10 1/4 0/0 3 7 10 2 2 2 1 1 +13 7 14
Kaitlyn Chen 10 2/5 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -5 5 4
Total 25/78 7/33 11/16 12 29 41 15 13 7 8 10 68

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