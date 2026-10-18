WNBA Finals | Gabby Williams héroïque, les Valkyries arrachent le Game 1 !

Le public bouillant du Chase Center ne s’y est pas trompé en scandant « Gabby ! Gabby ! » au terme d’une rencontre aussi tendue que serrée face à une formation d’Atlanta qui n’a rien lâché.

À l’issue d’un match compliqué, et même touchée à la jambe gauche dans le « money-time », l’internationale française a encore été époustouflante, avec un coup de chaud qui a sonné la révolte avant la pause, et surtout un final dans lequel son sang-froid, couplé aux précieux stops défensifs de son équipe, a fini par payer.

Ses 26 points ont fait la différence dans une rencontre qui a basculé dans les derniers instants. Malgré le retour d’Allisha Gray (19 points) et le double-double d’Angel Reese (14 points, 12 rebonds), le Dream a de quoi nourrir des regrets après être passé à un cheveu de l’exploit !

Le Dream pas loin du match parfait

Atlanta a fait mieux que résister en début de rencontre, faisant front après un premier assaut des locales mené par Kaitlyn Chen (14-11), avant de répondre par un 11-0 largement alimenté par une Angel Reese sur la lancée de sa demi-finale (14-22).

On attendait le moment où Golden State allait emballer le match, ce qui est arrivé avant la pause. Gabby Williams a fait monter la température avec deux paniers à 3-points et un tir à mi-distance (25-29). Puis un 12-2 a permis aux Valkyries de renverser la situation.

Comme souvent, c’est la défense des protégées de Natalie Nakase qui a fait la différence. Atlanta a notamment perdu deux ballons de suite et les a payés au prix fort, se faisant à chaque fois sanctionner par Gabby Williams, sur un 3-points dans le corner puis en contre-attaque après avoir volé le ballon des mains de Jordin Canada pour aller conclure en transition (42-37).

Golden State a ainsi pu rejoindre les vestiaires en tête (42-39), mais tout restait à faire, surtout après le 11-2 passé d’entrée par le Dream dès la reprise, avec Rhyne Howard pour sonner la révolte et le tandem Canada-Borlase pour enfoncer le clou (44-50).

Les Valkyries sont brièvement repassées devant avant de flancher à nouveau sur deux paniers d’Allisha Gray (51-58). Le Chase Center restait à l’affût de la moindre étincelle, comme lorsque le 3-points de Tiffany Hayes a tutoyé le plafond avant de retomber dans le cercle, puis sur l’interception de Kaila Charles bonifiée par deux points en contre-attaque, et enfin lors de la claquette de Kiah Stokes (59-60).

Imperturbable Gabby Williams !

Pas de quoi faire paniquer le Dream, qui a gardé la tête froide à l’entrée du « money-time », avec un nouveau panier héroïque de Jordin Canada puis deux lancers de Rhyne Howard, auteure au passage d’une bonne manchette dans le visage de Veronica Burton (61-64). Par excès de combativité, Tiffany Hayes s’est retrouvée à son tour touchée au visage après avoir plongé au sol pour tenter de récupérer un ballon.

Sous pression, Golden State a toutefois réussi à se sortir de ce traquenard, s’en remettant à un 4/4 de Gabby Williams aux lancers-francs et, comme toujours, à sa défense pour étouffer le Dream dans les dernières possessions.

Atlanta, qui n’a inscrit que huit points dans le dernier quart-temps, a notamment buté sur la détermination de Kiah Stokes, auteure d’un rebond défensif capital devant Angel Reese.

Puis, à 66-64, Allisha Gray a manqué sa dernière tentative, envoyant un « airball » directement dans les mains de Kaila Charles. Le ballon est finalement revenu à Gabby Williams, qui n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs pour finir le travail et assurer un succès aussi court que précieux (68-64).

Les Valkyries prennent ainsi les commandes de ces Finals WNBA, avant le Game 2 programmé lundi soir, toujours au Chase Center !