Gabby Williams et les Valkyries dans un mauvais Dream

Parmi les éléments clés de cette série entre les Valkyries et le Dream, il y avait les pertes de balle. Au tour précédent, Atlanta avait déjà piégé le Liberty dès le Game 1 en forçant la formation new-yorkaise à perdre 19 ballons.

Lors de la première manche de ces WNBA Finals, les Valkyries avaient évité le piège, mais la donne fut différente au Game 2, remporté par Atlanta. Golden State a perdu 18 ballons, offrant 24 points à la franchise de Géorgie.

« Tout commence avec moi. Je ne peux pas me contenter de lancer la balle », reconnaît Veronica Burton. « Prendre soin du ballon est l’une des choses les plus importantes. Nous devons toutes être organisées et sur la même longueur d’onde. En contre-attaque, nous ne devons pas nous précipiter, mais être décisives. Je pense qu’à plusieurs reprises, nous avons été hésitantes et c’est ce qui a engendré ces pertes de balle. »

Effectivement, les Valkyries ont manqué de tranchant en transition. Preuve en est, les joueuses de Natalie Nakase n’ont pas inscrit le moindre point en contre-attaque lors de cette rencontre…

Une statistique révélatrice de leurs difficultés à imposer leur rythme, alors qu’Atlanta a su les pousser à la faute sans leur laisser la possibilité de se projeter rapidement vers l’avant.

« C’est frustrant parce que c’est une part de notre identité. Notre identité, c’est la défense », rappelle ainsi la tacticienne de Golden State. « Mettre de l’intensité permet de forcer des pertes de balle parce que vous devez mettre plus d’énergie que votre adversaire pour les contraindre à perdre des ballons. »

Atlanta a coupé les lignes de pénétration

En plus de ces nombreuses pertes de balle, les Valkyries ont manqué de rythme en attaque. Lors du Game 1, Golden State avait pu compter sur Gabby Williams pour s’imposer, mais dans cette deuxième rencontre, la Française n’a pas été en réussite. Elle a terminé la partie avec 14 points à 3/15 au tir, symbole d’une équipe de Golden State globalement en manque d’adresse, avec seulement 34 % de réussite.

Mais cette maladresse s’explique aussi par le travail défensif du Dream. En fermant les accès au cercle et en obligeant les Valkyries à multiplier les passes, Atlanta a perturbé les automatismes offensifs de Golden State.

Et sans parvenir à créer les décalages habituels, les joueuses de Natalie Nakase ont trop souvent hésité.

« J’ai trouvé qu’elles ont vraiment réussi à nous empêcher de pénétrer pour nous forcer à faire plus de passes », a constaté Natalie Nakase. « Lorsque vous n’êtes pas au bon endroit pour recevoir ces passes et identifier le bon moment pour pénétrer à nouveau, le jeu se grippe. Encore une fois, elles ont mis plus d’intensité pour atteindre ces spots. Il faut simplement que nous gardions notre sang-froid. Si nous ne pouvons pas attaquer directement, nous devons garder notre calme et écarter le jeu. »

Le Dream et les Valkyries sont donc dos à dos à l’approche du Game 3, qui se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi, à Atlanta. Et pour reprendre l’avantage, Golden State va devoir sortir du piège défensif tendu par le Dream.