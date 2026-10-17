Valkyries – Dream : qui remportera son premier titre WNBA ?

L’histoire va s’écrire lors de ces WNBA Finals puisque les Golden State Valkyries ou l’Atlanta Dream remporteront leur premier titre au terme de cette ultime série.

Pour Golden State, une victoire serait la cerise sur le gâteau d’une nouvelle saison historique. Pour leur deuxième campagne en WNBA, les joueuses de Natalie Nakase ont de nouveau atteint les playoffs, remportant leur première série face aux Wings (2-1). Au tour suivant, elles sont tombées sur les Las Vegas Aces d’A’ja Wilson et n’ont pas tremblé, avec un succès 3-0 face aux championnes en titre !

Le Dream a connu un parcours encore plus autoritaire. Au premier tour, elles ont éliminé le Fever en deux matchs avant de sortir le Liberty, champion 2025, sur le score sans appel de 3-0.

Ces deux formations vont donc se retrouver dans une série qui s’annonce serrée, avec deux équipes possédant un style de jeu similaire, largement fondé sur leur défense. Golden State a terminé la saison régulière avec la meilleure défense de WNBA, tandis qu’Atlanta occupait la troisième position.

Offensivement, les deux équipes aiment aussi tirer à 3-points, mais leur efficacité dépendra de leur capacité à résister à la pression défensive adverse. Pour le Dream, cela passera notamment par Allisha Gray, toujours incertaine pour ce premier match en raison de sa blessure à la main, survenue face au Liberty.

« Allisha Gray est une bonne joueuse, mais vous devez vous préparer à toutes les éventualités », reconnaît Karl Smesko. « Elle a participé de manière limitée aux entraînements, donc cela évolue dans le bon sens et nous espérons évidemment qu’elle sera présente. »

Des Françaises qui ont des coups à jouer

Sans Allisha Gray, Karl Smesko possède d’autres options. Il pourra se reposer sur Rhyne Howard ou sur Jordin Canada. La meneuse a réalisé une très bonne série face au Liberty pour pallier l’absence d’Allisha Gray.

À l’intérieur, le Dream peut compter sur Angel Reese, élue Défenseure de l’année, et qui pourrait rapidement devenir un casse-tête pour les Valkyries. Avec son activité au rebond, notamment offensif, l’ancienne joueuse du Sky peut multiplier les secondes chances pour Atlanta.

Mais Golden State a déjà prouvé sa capacité à contenir les meilleures intérieures de la ligue. Au tour précédent, les Valkyries ont réussi à éliminer les Aces d’A’ja Wilson, en s’appuyant notamment sur Kiah Stokes et les bonnes séquences de la Française Aminata Gueye.

Pour rester sur les joueuses tricolores, Gabby Williams va évidemment tenter de porter les Valkyries jusqu’au titre. Arrivée durant l’intersaison, la Française s’est imposée comme la patronne de cette équipe de Golden State.

Durant ces playoffs, elle affiche 22.7 points de moyenne à 45% de réussite au tir et 40% à 3-points. Évidemment, son apport ne se limite pas à l’attaque puisqu’elle est également capable de chiper des ballons dans les mains adverses et de couper les lignes de passe.

Son duel à distance avec Angel Reese pourrait d’ailleurs résumer cette finale : d’un côté, la polyvalence et l’activité défensive de Gabby Williams. De l’autre, la puissance intérieure et la domination au rebond de l’ancienne joueuse de Chicago.

Enfin, reste à savoir si Janelle Salaün aura un rôle dans cette série. Pourtant élue « Sixth Player of the Year », l’ailière a vu ses minutes fondre depuis le début des playoffs. Néanmoins, son adresse derrière l’arc pourrait faire basculer une rencontre en faveur des Californiennes, particulièrement si Atlanta décide de verrouiller la raquette.

La bataille des bancs peut faire la différence

Autre élément à suivre dans cette série : la profondeur des rotations. Juste avant les playoffs, le Dream a récupéré DeWanna Bonner. L’ancienne joueuse du Mercury s’était notamment illustrée lors du Game 1 face au Liberty, avec 23 points.

« La plus grosse différence pour Atlanta, c’est DeWanna Bonner, sur et en dehors du terrain », identifie Gabby Williams. « Je peux imaginer à quel point elle parle dans le vestiaire de l’importance de la victoire. Je pense que cette expérience de championne va donner un boost au Dream. »

Les Valkyries ne sont pas en reste et disposent aussi d’un banc fourni, avec Tiffany Hayes et Kaitlyn Chen, qui peuvent notamment relayer Veronica Burton.

Dans une série qui pourrait se jouer sur quelques possessions, l’apport des remplaçantes sera essentiel. D’autant que les deux équipes disposent de joueuses capables de changer le rythme d’un match grâce à leur activité défensive.

Avantage : Golden State

Si Atlanta possède DeWanna Bonner, les Valkyries disposent également de joueuses qui ont déjà remporté le titre, comme Kiah Stokes et Tiffany Hayes. La présence ou non d’Allisha Gray est évidemment un élément susceptible de faire basculer la série. Avec leur meilleure marqueuse, les Géorgiennes disposent de davantage de solutions pour attaquer une défense aussi solide que celle de Golden State. Sans elle, la pression offensive reposera encore davantage sur Rhyne Howard, Jordin Canada et Angel Reese.

Mais les Valkyries ont les armes pour ralentir l’attaque d’Atlanta. Dans des rencontres défensives, avec peu de points, les Californiennes ont déjà montré qu’elles pouvaient s’imposer même lorsque leur adresse n’était pas au rendez-vous.

Surtout, Golden State a remporté les trois confrontations entre les deux équipes cette saison, dont deux avec seulement quelques points d’écart. Un avantage psychologique qui pourrait compter dans les moments chauds.

Pour espérer remporter le titre, les Valkyries devront toutefois limiter leurs pertes de balle. Le Liberty s’était pris les pieds dans le tapis face au Dream, abandonnant notamment le Game 1 à cause de ses nombreux ballons perdus. Si Golden State se retrouve gêné par l’activité défensive d’Atlanta, les Géorgiennes pourraient obtenir de nombreux paniers faciles en contre-attaque.

Cette série débutera à San Francisco et, poussées par leur public, les Valkyries pourraient prendre l’avantage dès les deux premiers matchs avant que la série ne se déplace en Géorgie.

Notre pronostic : Golden State en six matchs.

Les confrontations en saison régulière

Jeudi 25 juin : Golden State Valkyries 77 – 66 Atlanta Dream

– 66 Atlanta Dream Samedi 27 juin : Golden State Valkyries 78 – 75 Atlanta Dream

– 75 Atlanta Dream Samedi 4 juillet : Atlanta Dream 83 – 88 Golden State Valkyries

Le calendrier des WNBA Finals

Diffusion en France : beIN SPORTS. Le Game 1 sera diffusé en direct ce samedi à 21h30 sur beIN SPORTS MAX 5, et le Game 2 sur beIN SPORTS 3.

Samedi 17 octobre, 21h30 : Golden State Valkyries – Atlanta Dream (beIN SPORTS MAX 5)

Mardi 20 octobre, 2h00 : Golden State Valkyries – Atlanta Dream (beIN SPORTS 3)

Jeudi 22 octobre, 2h00 : Atlanta Dream – Golden State Valkyries (beIN SPORTS 3)

Samedi 24 octobre, 19h00 : Atlanta Dream – Golden State Valkyries (beIN SPORTS MAX 4)

Mardi 27 octobre, 1h00* : Golden State Valkyries – Atlanta Dream

Vendredi 30 octobre, 1h00* : Atlanta Dream – Golden State Valkyries

Dimanche 1er novembre, 1h00* : Golden State Valkyries – Atlanta Dream

* Si nécessaire. Tous les horaires sont indiqués à l’heure française.