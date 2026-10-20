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WNBA Finals | Porté par Angel Reese, le Dream sort le match parfait pour égaliser !

Publié le 20/10/2026 à 6:15 Twitter Facebook

WNBA – Angel Reese a cette fois pesé sur la raquette des Valkyries pendant tout le match cette fois, contribuant activement au succès 79-65 du Dream sur le parquet de Golden State avec 30 points et 16 rebonds. Les deux équipes se retrouvent dos à dos : 1-1 !

Angel ReeseLe scénario cruel du Game 1 aura eu le mérite de surmotiver les troupes d’Atlanta, qui ont abordé ce Game 2 avec le couteau entre les dents. Résultat des courses : Golden State a pris une leçon sur son parquet et dans ses domaines de prédilection, à savoir l’agressivité et l’intensité défensive. Au terme d’une prestation presque parfaite, le Dream a pris sa revanche avec un succès net et sans bavure, 79 à 65 !

Grande artisane de la revanche de son équipe, Angel Reese a cette fois été dominante du début à la fin, terminant son récital avec 30 points à 10/16 au tir, 16 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres !

À ses côtés, Jordin Canada a parfaitement dirigé le jeu avec 13 points, 10 passes décisives et 7 rebonds. À l’inverse, Gabby Williams a beaucoup souffert, à l’image de son équipe, avec un petit 3/15 au tir pour 14 points.

Atlanta fait craquer Golden State après la pause

Le scénario du Game 1 s’est répété en première mi-temps, avec une formation d’Atlanta dans le coup, portée par une Angel Reese irrésistible et accompagnée par les tirs à 3-points de Jordin Canada et Allisha Gray pour prendre les commandes au début du deuxième quart-temps (24-25). Golden State n’arrivait pas à enclencher une dynamique positive, se limitant à quelques coups d’éclat de Tiffany Hayes, Kaila Charles ou Kaitlyn Chen.

Le Dream a confirmé ses bonnes dispositions en passant un 10-0 avant le repos, avec le trio Canada-Borlase-Reese à la manœuvre, puis un tir à 3-points d’Allisha Gray pour porter la marque à 33-37.

Mais c’est dans le troisième quart-temps que les protégées de Karl Smesko ont définitivement pris leur envol. Après le 2+1 arraché par Angel Reese devant Kiah Stokes, un 15-2 a mis les Valkyries hors course. La séquence a été marquée par six nouveaux points d’Angel Reese, mais aussi par le contraste entre la maladresse des Valkyries — à l’image de ce lay-up de Gabby Williams qui a tourné trois fois autour du cercle avant de ressortir — et l’efficacité du Dream. Atlanta a ainsi conclu la période par un tir à 3-points de Jordin Canada depuis le logo, au buzzer (46-60) !

Cette fois, Golden State était condamnée à l’exploit et n’a pas été en mesure d’inverser la tendance. Au contraire, Jordin Canada et DeWanna Bonner ont enfoncé le clou sur la ligne des lancers francs, avant de voir Allisha Gray y aller de son tir à 3-points pour offrir à son équipe le plus gros écart du match (48-67).

Les Valkyries n’ont jamais réussi à remettre la pression sur leur adversaire, étouffées par la défense du Dream, qui a provoqué 18 pertes de balle et signé 14 interceptions, dont 6 pour Rhyne Howard ! Limitées à 34.4% de réussite au tir, les joueuses de Natalie Nakase se sont inclinées 79-65. Il s’agit de leur plus mauvaise prestation offensive depuis leur première défaite en saison régulière, il y a plus de cinq mois (69-63 face au Chicago Sky).

Rendez-vous mercredi pour le Game 3, à Atlanta cette fois !

Atlanta DreamAtlanta Dream Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naz Hillmon 30 0/2 0/1 2/2 1 3 4 0 2 0 2 0 +14 2 2
Angel Reese 34 10/16 1/1 9/11 4 12 16 3 5 1 2 2 +13 30 42
Allisha Gray 34 4/11 3/6 7/8 1 4 5 1 3 1 2 0 +20 18 15
Jordin Canada 36 3/14 2/6 5/6 1 6 7 10 3 1 4 0 +9 13 15
Rhyne Howard 27 2/7 1/5 0/0 1 1 2 2 4 6 1 1 -2 5 10
DeWanna Bonner 20 2/7 0/3 5/6 0 2 2 0 0 4 1 0 +12 9 8
Madina Okot 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 -1
Shatori Walker-Kimbrough 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Isobel Borlase 17 0/5 0/3 2/2 0 0 0 1 1 1 1 1 +9 2 -1
Total 21/62 7/25 30/35 8 28 36 17 18 14 14 4 79

 
Golden State ValkyriesGolden State Valkyries Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kayla Thornton 19 1/3 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 1 +7 2 4
Gabby Williams 27 3/15 1/6 7/7 0 2 2 1 0 4 3 0 -12 14 6
Cecilia Zandalasini 17 1/8 1/4 2/2 0 0 0 1 1 0 3 1 0 5 -3
Kiah Stokes 30 0/0 0/0 0/0 2 9 11 0 4 0 2 4 -14 0 13
Veronica Burton 24 4/9 2/4 1/1 1 6 7 2 5 2 3 1 -8 11 15
Laeticia Amihere 8 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -1 2 4
Janelle Salaün 4 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -2 0 -2
Aminata Gueye 1 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +1 0 0
Tiffany Hayes 25 5/11 0/3 4/7 1 1 2 3 5 1 3 0 -18 14 8
Kaila Charles 26 3/7 3/5 0/0 1 2 3 0 2 0 2 1 -19 9 7
Kaitlyn Chen 18 3/4 0/0 2/2 0 1 1 3 3 0 1 0 -4 8 10
Total 21/61 7/24 16/19 6 26 32 10 23 8 18 8 65

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