Rassurant à l’entraînement, Stephen Curry ne devrait pas manquer la reprise

Plus de peur que de mal pour Stephen Curry ? Tout porte à le croire après la frayeur vécue dimanche lors d’un entraînement ouvert au public. Sur une prise d’appui au moment de shooter, le pied droit du meneur des Warriors avait légèrement dérapé, provoquant son retour prématuré au vestiaire.

Le joueur et son entraîneur, Steve Kerr, avaient bon espoir que ce ne soit rien de grave. Le coach avait par ailleurs précisé que son genou droit, déjà malmené par des douleurs persistantes la saison dernière, n’était pas touché. Vingt-quatre heures plus tard, les nouvelles sont rassurantes.

Steve Kerr a ainsi indiqué que Stephen Curry avait pris part à l’intégralité de l’entraînement, ce lundi, et qu’il devrait pouvoir tenir sa place pour le premier déplacement de Golden State, sur le parquet des Lakers, mercredi soir.

La douleur s’est rapidement estompée et le staff médical a choisi de le laisser s’entraîner pour poursuivre sa montée en puissance. On a ensuite aperçu le quadruple champion NBA au Chase Center pour encourager les Valkyries lors du Game 2 des WNBA Finals face à Atlanta.

Il restera un dernier entraînement à valider ce mardi avant de confirmer sa participation au premier match de la saison régulière. Pour rappel, Stephen Curry sera ménagé lors des « back-to-back » et devrait à ce titre manquer un match en fin de semaine, entre la réception de Memphis vendredi et le déplacement à Phoenix le lendemain.

Un forfait de dernière minute du « franchise player » des Warriors aurait constitué un sérieux coup dur, tant Golden State est déjà plombé par les blessures. Au-delà des cas de Moses Moody et Jimmy Butler, toujours en rééducation, Kristaps Porzingis est à nouveau écarté des terrains en raison d’un nouveau problème de santé.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GSW 80 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GSW 74 33.6 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GSW 26 28.1 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GSW 78 38.2 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GSW 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GSW 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GSW 79 34.2 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GSW 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GSW 51 32.0 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GSW 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GSW 5 27.9 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GSW 63 34.2 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GSW 64 34.5 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GSW 56 34.7 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GSW 74 32.7 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GSW 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GSW 43 30.9 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.