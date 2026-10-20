JJ Redick et les Lakers convaincus de pouvoir jouer le titre

Chaque année, ou presque, la même question : les Lakers réussiront-ils à se mêler à la course au titre ? Depuis leur sacre en 2020, ils n’ont franchi l’obstacle du premier tour qu’à deux reprises, en 2023 (finale de conférence) puis 2026 (demi-finale de conférence).

À l’aube de cette nouvelle saison 2026/27, les « Purple & Gold » chercheront donc à retrouver les sommets, et JJ Redick est forcément le premier à croire aux chances de titre de son équipe.

« Je pense ça chaque saison. À moins que quelqu’un ne vienne me dire qu’on ne joue pas pour gagner, je pense ça tous les ans. C’est pour ça que je dis que je suis confiant », affirme le coach angeleno.

« J’ai répété la même chose l’an dernier, et tout au long des mois de janvier et février. J’ai dit qu’on finirait par trouver la formule à un moment donné, et on l’a fait. Puis on a eu des blessures… »

JJ Redick sait toutefois qu’avoir un effectif capable de jouer le titre ne garantit rien, notamment à cause des confrontations et des ajustements propres aux playoffs.

« Mais je trouve que grâce à notre talent, notre complémentarité et à notre profondeur de banc, j’aime vraiment notre équipe. »

De nouveaux visages, pour de nouvelles ambitions ?

À Los Angeles, LeBron James n’est plus là, tout comme plusieurs autres membres de l’effectif de la saison dernière, et c’est avec un trio Luka Doncic – Austin Reaves – Walker Kessler que la troupe californienne tentera de bousculer le Thunder et les Spurs, grandissimes favoris pour accéder aux Finals à l’Ouest.

Avec un groupe largement renouvelé, les Lakers devront notamment trouver leurs automatismes en défense et prouver que leur profondeur d’effectif peut faire la différence face aux meilleures équipes de la conférence.

« En ce qui concerne l’intégration de tous les nouveaux joueurs qui étaient disponibles, c’est-à-dire tout le monde sauf Collin [Sexton], ça s’est fait de façon très fluide. C’est un groupe intelligent. […] On a probablement réussi à installer plus de principes, en particulier en défense, que ces deux dernières saisons », livre JJ Redick.

« La saison dernière, on n’a eu que six entraînements pendant la présaison à cause du calendrier, des back-to-backs, des déplacements, etc. Puis on jouait dès la soirée d’ouverture, donc c’était un jour de moins sans s’entraîner. Cette année, on devrait finir avec douze [entraînements]. On double le temps d’entraînement, donc je pense que c’est une chance quand on doit intégrer de nouveaux joueurs. »

Du côté du leader incontesté de l’équipe, Luka Doncic, la confiance est tout aussi présente à l’approche de cette nouvelle saison.

« Je le pense depuis le premier jour. C’est aussi simple que ça », assure ainsi le meilleur marqueur de la ligue en titre, interrogé sur la capacité des Lakers à aller loin en playoffs. « Dès le premier jour où tout le monde s’est rassemblé en Slovénie, j’ai cru en nos chances d’aller remporter le trophée. »

JJ Redick sait néanmoins que cette ambition devra se construire au fil des mois, avec les ajustements nécessaires pour permettre à Los Angeles de rivaliser avec les meilleures formations de la conférence Ouest.

« Je pense qu’on cherche toujours à progresser », termine celui qui affiche 62% de victoires sur le banc angeleno, en deux ans. « Même plus tard dans la saison, on ajuste les systèmes, on ajuste l’attaque, on ajuste les schémas défensifs. Ça évolue et il n’y a pas un moment où l’on se dit : ‘Ça y est, le travail est fait.’ Mais on est prêts. »