Angel Reese : « Les grandes joueuses sont faites pour ces moments »

Angel Reese en rêvait depuis près d’un an, et l’intérieure vedette du Dream se trouve aux portes du titre, à la veille du premier match des Finals WNBA entre Atlanta et Golden State. Pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs, l’ancienne joueuse du Chicago Sky a signé le meilleur exercice de sa jeune carrière professionnelle. Alors que les vétérans répètent souvent que les playoffs constituent une compétition différente, elle n’a pas attendu pour s’adapter.

« Il faut savoir élever son niveau en playoffs », affirme-t-elle à la veille du Game 1. « Les grandes joueuses sont faites pour ces moments. Si vous voulez être considérée comme l’une des meilleures et être respectée, vous ne pouvez pas vous dérober. »

Encore plus forte en playoffs

En cinq rencontres de playoffs, Angel Reese affiche 18.0 points, 8.4 rebonds, 2.2 contres, 2.0 passes et 1.6 interception de moyenne. Son rendement offensif a progressé par rapport à la saison régulière, tout comme son impact dans la protection du cercle. Souvent critiquée pour son absence de tir extérieur, elle convertit également 38.5% de ses tirs derrière l’arc durant cette campagne. Une nouvelle dimension offensive qui l’empêche d’être uniquement cataloguée comme une spécialiste du rebond et du jeu intérieur.

Surtout, Angel Reese s’impose comme le point d’ancrage de la meilleure défense de ces playoffs. Son activité, sa mobilité et son intensité ont transformé le Dream, et fait oublier son départ houleux du Sky. Comme Caitlin Clark, elle a tous les projecteurs braqués sur elle depuis la NCAA, mais la voilà aux portes d’un premier titre WNBA.

Si elle découvre les Finals WNBA, Angel Reese possède déjà une solide expérience des plus gros événements. Championne NCAA avec LSU en 2023, elle a également remporté la Coupe du monde avec Team USA en septembre dernier à Berlin. Deux expériences sur lesquelles elle compte s’appuyer au moment de défier les Valkyries.

« Partout où je vais, je cherche à gagner », poursuit-elle. « J’ai gagné à tous les niveaux auxquels j’ai évolué. Lorsque j’arrive dans une nouvelle situation, j’apporte une mentalité de gagnante, quelles que soient les circonstances ou les sacrifices nécessaires. »

Face à Golden State, Angel Reese aura désormais l’occasion de tenir la promesse qu’elle s’était faite : atteindre les Finals, puis ne surtout pas se contenter d’y participer. « Il a fallu prendre des risques et devenir maîtresse de mon destin. Je voulais venir à Atlanta, et je pense que tout le monde le savait. Pouvoir rejoindre le Dream et contribuer à écrire une histoire qui n’a encore jamais été menée à son terme, c’est quelque chose que j’attends avec impatience. Revenir en Finals, ce que la franchise n’avait plus fait depuis 2013, puis essayer de terminer le travail : voilà ce que je voulais accomplir ici. »