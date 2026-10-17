Jimmy Butler prévient qu’il va en surprendre plus d’un

Plus de huit mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Jimmy Butler se souvient de chaque détail. Et c’est surtout le visage inquiet de Stephen Curry qui reste gravé dans sa mémoire.

« Quand j’ai ouvert les yeux, je vous jure que c’était comme si Jésus se tenait au-dessus de moi », plaisante-t-il en évoquant le meneur, qu’il surnomme « Batman ».

Stephen Curry avait immédiatement compris la gravité de la situation. « Jimmy est extrêmement dur au mal et il n’en rajoute jamais dans ces moments-là. Quand il a commencé à chambrer Buddy, j’ai compris qu’il essayait de gérer la situation comme il pouvait » explique le meneur de jeu.

Le sentiment d’avoir laissé tomber l’équipe

Cette blessure avait brutalement brisé l’élan des Warriors. Avant la blessure de leur ailier, ils avaient remporté 11 de leurs 15 derniers matchs, avec un Jimmy Butler à 21 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Golden State a ensuite terminé la saison sur un bilan de 12 victoires pour 26 défaites.

« Nous savions que nous étions encore bons et que, si nous restions en bonne santé, nous pouvions faire du bruit », confie Steve Kerr. « Mais lorsque Jimmy s’est blessé, nous avons immédiatement compris que nos ambitions de titre venaient de disparaître. »

Le principal intéressé a vécu cet effondrement comme un échec personnel.

« J’ai vraiment eu l’impression d’avoir laissé tomber Steph, Draymond et Steve. Ils ont pris un risque avec moi. Quand on ne me connaît pas, on peut se fier à tout ce qui s’écrit ou se raconte. Mais eux se sont dit : ‘On se fiche de tout ça, ce gars sait gagner.’ Ils m’ont fait confiance et j’ai eu le sentiment de les avoir déçus. »

Un sentiment qui n’est visiblement pas partagé par les dirigeants des Warriors. Malgré les rumeurs d’échange impliquant Anthony Davis ou Jaylen Brown, Golden State n’a jamais réellement envisagé de se séparer de Jimmy Butler. Le GM Mike Dunleavy le considère toujours comme une pièce essentielle du projet, alors que son contrat de 56,8 millions de dollars arrive à son terme.

Un retour espéré entre janvier et février

Pour l’instant, Jimmy Butler n’effectue encore que du travail individuel, et en interne, le staff de Golden State table sur un retour entre janvier et février. Mais à écouter l’intéressé, il assure déjà connaître la date précise de son retour. « Nous la connaissons. Vous, vous l’apprendrez quand vous l’apprendrez », sourit-il.

Steve Kerr veut donc maintenir les Warriors à flot jusqu’à son retour. Avec l’espoir de vivre le scénario inverse de celui de la saison dernière.

« Cela pourrait être exactement l’inverse de la saison dernière : récupérer Jimmy en février plutôt que le perdre à cette période. Notre travail consiste à construire la meilleure base possible avant son retour, afin de l’ajouter à une équipe lancée à l’approche des playoffs. »

Jimmy Butler, lui, ne se préoccupe ni de sa prolongation ni des doutes sur sa capacité à retrouver son niveau.

« Je veux aider ces gars à gagner un autre titre, et décrocher le mien. En recommençant à courir et à sauter, je me rends compte que je peux encore le faire. Ceux qui pensent que je vais revenir comme un joueur quelconque vont être très surpris. »

Quant aux sceptiques, sa réponse est plus directe encore.

« Aucune équipe ne fera l’impasse sur moi en défense. À mon retour, elles enverront encore plusieurs joueurs sur moi et continueront de faire faute. Alors, de quoi parle-t-on ? »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 8.5 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26.0 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 38.7 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 38.7 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 36.9 45.4 31.2 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37.0 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 36.7 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 MIN/PHI 65 33.6 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2019-20 MIA 58 33.8 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 33.6 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 33.9 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33.4 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34.0 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA/GSW 55 31.7 50.4 30.8 84.2 2.3 3.1 5.4 5.4 0.9 1.4 1.3 0.3 17.5 2025-26 GSW 38 31.1 51.9 37.6 86.4 2.3 3.2 5.6 4.9 1.2 1.4 1.6 0.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.