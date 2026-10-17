Tom Dundon assure vouloir garder les Blazers à Portland, mais…

Présents à Portland depuis 1970, les Blazers ne préparent pas officiellement leurs valises. Leur propriétaire, Tom Dundon, l’assure alors que les discussions avec les autorités locales autour de la modernisation du Moda Center entrent dans une phase décisive.

« Nous travaillons pour maintenir l’équipe à Portland. C’est la priorité », affirme-t-il auprès de The Athletic.

Critiqué depuis sa prise de pouvoir, notamment pour les suppressions de postes au sein de la franchise, Tom Dundon a d’ailleurs rencontré des représentants de la ville cette semaine, en marge d’un match de présaison. Un signe de rapprochement après plusieurs mois de négociations tendues.

Selon The Athletic, le propriétaire aurait pourtant évoqué en privé la possibilité d’un déménagement auprès de dirigeants de la NBA mais également d’autres propriétaires. Il ne s’agissait pas d’une demande officielle et la ligue l’aurait d’ailleurs invité à se concentrer sur la recherche d’une solution à Portland.

Une version formellement démentie par l’intéressé. « Ce n’est pas exact. Il nous reste quatre ans de bail, donc un déménagement n’est pas un sujet de discussion. »

Près de 600 millions de dollars en jeu

Le bail du Moda Center court effectivement jusqu’en 2030, mais la franchise et les pouvoirs publics tentent de conclure un nouvel accord permettant de rénover une enceinte inaugurée en 1995.

Une enveloppe publique pouvant approcher les 586 millions de dollars est sur la table, avec 365 millions apportés par l’État de l’Oregon, 120 millions par la ville de Portland et jusqu’à 101,6 millions par le comté de Multnomah. Ces engagements restent toutefois soumis à des conditions, notamment la signature d’un nouveau bail permettant de conserver les Blazers à Portland pendant au moins 20 ans.

Les deux parties ont théoriquement jusqu’au 31 décembre pour s’entendre sur les grandes lignes du projet et satisfaire aux conditions permettant de débloquer les 365 millions prévus par l’État de l’Oregon. Tom Dundon refuse toutefois de considérer cette échéance comme définitive.

« Ce serait formidable d’avoir terminé d’ici là. Mais nous avons quatre ans pour trouver une solution. J’espère donc que nous ne nous retrouverons jamais dans cette situation. »

Parmi les principaux points de friction figure la participation financière des Blazers. Tom Dundon considère déjà que le maintien de la franchise, les retombées économiques générées et les taxes acquittées représentent une contribution importante. Une position qui complique les discussions autour du partage des coûts.

La NBA pousse pourtant les deux camps à trouver un compromis. Adam Silver estime que Portland a besoin d’une salle moderne, le Moda Center étant notamment à la traîne sur le plan des équipements et des revenus commerciaux par rapport aux autres enceintes de la ligue.

Adam Silver verrait un départ comme « un échec »

Mais même en cas d’échec des négociations, un déménagement ne dépendrait pas uniquement de Tom Dundon. Le propriétaire devrait déposer une demande officielle, étudiée pendant quatre mois au maximum par une commission composée d’au moins cinq dirigeants de franchises.

Le projet devrait ensuite obtenir l’approbation de la majorité des propriétaires NBA. Adam Silver affiche de son côté une position très claire.

« Je veux être très direct : je considérerais comme un échec le fait de ne pas conserver l’équipe à Portland. Cette communauté a montré un soutien incroyable aux Blazers. Leurs fans font partie des meilleurs de toute la ligue. »

Le président de la franchise, Dewayne Hankins, a lui aussi récemment adopté un ton plus conciliant.

« Nous voulons un accord qui fonctionne pour notre propriétaire comme pour nos partenaires publics. Nous faisons tout notre possible pour que les Trail Blazers restent ici. »

Après 56 ans passés dans l’Oregon, les Blazers affichent donc toujours leur volonté de rester à Portland. Mais si Tom Dundon rappelle qu’il dispose encore de quatre ans de bail, les autorités locales ont un calendrier bien plus serré pour sécuriser le financement du Moda Center. Et tant qu’aucun accord ne sera signé…