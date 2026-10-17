Victor Wembanyama et les Spurs écrabouillent les Kings

À quatre jours de leurs retrouvailles avec le Thunder, les Spurs ont terminé leur présaison sur une démonstration face aux Kings (126-97). Une rencontre à sens unique, dominée dès les premières minutes par Victor Wembanyama et ses coéquipiers.

Avec leur cinq majeur au complet, composé de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama, les Texans n’ont pas tardé à prendre les commandes. Face à son ancienne équipe, De’Aaron Fox donne le ton, tandis que Victor Wembanyama impose sa présence dans la raquette et fait le spectacle, en contrant Domantas Sabonis puis en remontant tout le terrain pour conclure un « self-alley-oop » avec la planche…

Les Spurs déroulent offensivement, avec six paniers à 3-points dès le premier quart-temps, et Sacramento est déjà complètement dépassé (42-18). La domination se poursuit dans le deuxième quart-temps, San Antonio profitant de son adresse extérieure et de sa supériorité physique pour atteindre la pause avec 34 points d’avance (71-37).

Dylan Harper termine meilleur marqueur

Avec 14 points, 8 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en seulement 17 minutes, Victor Wembanyama n’a pas eu besoin de forcer son talent. Même constat pour De’Aaron Fox (16 points, 6 rebonds), qui termine avec un impressionnant différentiel de +33 en 22 minutes…

Mais c’est Dylan Harper qui termine meilleur marqueur des Texans avec 19 points à 7/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points. Une nouvelle prestation encourageante pour le jeune arrière, qui entame sa deuxième saison avec de nouvelles responsabilités, alors que Mitch Johnson poursuit ses essais avec trois arrières dans son cinq de départ. Une formule qui va être utilisée pour débuter la saison, comme l’a confirmé l’entraîneur après la rencontre.

Les Kings relèvent légèrement la tête après la pause, grâce notamment à Zach LaVine (20 points), Ben Simmons (14 points, 8 rebonds, 7 passes) et Domantas Sabonis (14 points, 10 rebonds). Mais l’écart est beaucoup trop important pour espérer inverser la tendance.

Au final, San Antonio domine également très largement la bataille du rebond (61-38), avec 19 prises offensives. De quoi conclure sa préparation sur une deuxième victoire consécutive, après avoir débloqué son compteur face aux Suns, tandis que Sacramento termine sa présaison avec cinq défaites en autant de rencontres.

Pour les Spurs, la prochaine étape sera autrement plus relevée, avec la réception du Thunder mardi, pour leur premier match officiel depuis les dernières Finales NBA.