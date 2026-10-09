Comme en Finales NBA, les Spurs dilapident une énorme avance…

La présaison ne sert pas à remplir une colonne de victoires, mais elle permet déjà de dégager quelques tendances. Pour leur première sortie, les Spurs ont ainsi pu apprécier les progrès de Dylan Harper à 3-points… avant de retrouver leur fâcheuse tendance à dilapider de larges avances, comme lors des dernières Finales NBA.

San Antonio a compté jusqu’à 23 points d’avance face à Atlanta, mais les Hawks ont progressivement inversé le scénario pour finalement s’imposer 123-116. Leur banc, emmené par Asa Newell et Kingston Flemings, a fait la différence, notamment en profitant d’une avalanche de ballons perdus.

Mitch Johnson devait profiter de cette rencontre pour tester son très attendu cinq à trois arrières puisque De’Aaron Fox, Dylan Harper et Stephon Castle avaient été annoncés titulaires aux côtés de Devin Vassell et Victor Wembanyama.

Mais quelques instants avant le coup d’envoi, les Spurs ont annoncé le forfait de De’Aaron Fox, jugé inapte après l’entraînement du matin. Julian Champagnie a donc intégré le cinq de départ.

Dylan Harper impressionne derrière l’arc

Ce changement tardif n’a pas perturbé les Texans, qui ont immédiatement étouffé Atlanta. Dylan Harper a imposé sa puissance pour multiplier les pénétrations, tandis que Victor Wembanyama (9 points, 6 rebonds, 1 contre) a transformé la raquette en zone interdite.

Le Français a également sanctionné à l’extérieur et servi de cible aérienne sur le « pick-and-roll ». Stephon Castle s’est montré agressif vers le cercle et a converti son unique tentative à 3-points en « catch-and-shoot ». Julian Champagnie a, lui, réussi deux tirs primés avant de punir les sorties défensives trop appuyées.

San Antonio s’est ainsi détaché de 23 unités et a terminé le premier quart-temps avec une avance conséquente (39-20).

Dylan Harper a été le principal artisan de cette entame. En seulement 16 minutes avant la pause, l’arrière a compilé 16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Sa capacité à dominer dans la peinture grâce à son gabarit n’est pas nouvelle. Son adresse extérieure l’est davantage. Le sophomore a réussi trois de ses cinq tentatives à 3-points, dont deux après dribble et une depuis le corner.

Carter Bryant a lui aussi confirmé ses progrès. Plus calme et plus rapide dans ses prises de décision, il a terminé avec 11 points, dont deux tirs à 3-points, et 5 rebonds en 23 minutes.

Atlanta revient grâce à sa défense

Malgré ce départ presque idéal, les Spurs n’ont pas su conserver leur maîtrise. Atlanta a progressivement réduit son retard grâce à une meilleure adresse et à une pression défensive accrue.

Les pertes de balle de San Antonio ont permis aux Hawks d’augmenter le rythme et de retrouver des paniers faciles. L’écart, monté jusqu’à 23 points, n’était ainsi plus que de sept unités à la pause.

Sans Jalen Johnson, Lu Dort, Mouhamed Gueye, Keshon Gilbert et Henri Veesaar, Atlanta a pu compter sur l’agressivité de Dyson Daniels. L’Australien s’est notamment distingué par son activité au rebond, terminant avec 13 points et 11 prises, malgré un 6/16 au tir.

Les titulaires des Spurs n’ont pas rejoué après le repos, laissant le champ libre aux remplaçants. Atlanta en a profité pour achever sa remontée sous l’impulsion de son banc.

Kingston Flemings a livré une prestation particulièrement convaincante. Le 8e choix de la dernière Draft a inscrit 15 points à 6/8 au tir, avec 5 passes décisives et 3 interceptions en moins de 20 minutes. Doublure de CJ McCollum, le rookie a joué avec beaucoup de maîtrise et s’est affirmé comme le principal créateur de la « second unit ».

Le banc des Hawks fait basculer le match

Asa Newell a également bien réagi après une première sortie difficile face aux Grizzlies. Le sophomore a inscrit 16 points à 5/8 au tir et terminé avec le meilleur différentiel de la rencontre (+21), marquant des points dans sa lutte avec Zuby Ejiofor pour une place dans la rotation.

Mais c’est surtout la défense d’Atlanta qui a fait la différence. Les Hawks ont provoqué 22 ballons perdus, contre seulement 10 de leur côté, et inscrit 30 points sur les pertes de balle adverses. Les Spurs n’en ont marqué que 16 dans la même situation.

David Jones-Garcia et Ja’Kobi Gillespie ont tenté de maintenir San Antonio dans le match en deuxième mi-temps. Le premier a inscrit 14 points à 4/9 au tir, tandis que le second a ajouté 8 points à 3/6, dont un tir à 3-points longue distance dans le dernier quart-temps.

Tarris Reed Jr. s’est également distingué par son activité au rebond, avec six prises dont deux offensives.

Cela n’a pas suffi pour éviter la « remontada » et la victoire d’Atlanta (123-116). Le résultat restera anecdotique, d’autant que les titulaires texans avaient déjà rejoint le banc. Mais quelques mois après la déception des Finales NBA, les Spurs auraient sans doute préféré ne pas commencer leur présaison en abandonnant une avance de 23 points.

Au moins, cette première sortie aura permis de confirmer les promesses entrevues chez Dylan Harper, dont les progrès à 3-points pourraient bien être l’un des enseignements les plus encourageants de la soirée.