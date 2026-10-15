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Les Spurs remportent enfin une rencontre de présaison

Publié le 15/10/2026 à 6:56 Twitter Facebook

NBA – Pour la première fois de la présaison, Mitch Johnson a aligné De’Aaron Fox, Dylan Harper et Stephon Castle dans son cinq majeur. Avec une victoire à la clé face aux Suns.

spurs Mitch Johnson a enfin pu tester le cinq majeur qu’il avait initialement prévu d’aligner lors du premier match de présaison : De’Aaron Fox, Dylan Harper et Stephon Castle sur les lignes arrière, avec Devin Vassell et Victor Wembanyama dans le secteur intérieur.

En face des Spurs, une opposition très affaiblie puisque les Suns avaient mis au repos Devin Booker, Miles Bridges, Dillon Brooks, Jalen Green, Collin Gillespie et Oso Ighodaro.

Une entame laborieuse pour les trois arrières

L’association Fox–Harper–Castle a connu des débuts poussifs. Dylan Harper et Stephon Castle ont manqué leurs cinq premiers tirs cumulés, tandis que De’Aaron Fox a rejoint le banc après cinq minutes de jeu.

Phoenix en a profité pour prendre l’avantage sous l’impulsion de Jamaree Bouyea et Ryan Dunn (13-7). Duop Reath a ensuite apporté deux paniers à 3-points en sortie de banc, alors que la défense des Suns a transformé trois pertes de balle en sept points.

Victor Wembanyama a maintenu San Antonio au contact avec six points près du cercle, dont une grosse claquette dans les dernières secondes. Malgré un faible 9/25 au tir, Phoenix a bouclé le premier quart-temps en tête (23-22).

Les Spurs accélèrent avant la pause

San Antonio a pris le contrôle dans le deuxième acte. Plus agressifs vers le cercle, les Spurs ont provoqué neuf fautes et converti leurs douze lancers-francs sur la période. Stephon Castle a particulièrement profité de cette agressivité, au point d’inscrire 14 de ses 18 points sur la ligne et terminer meilleur marqueur de la rencontre.

Dylan Harper a également réveillé le Frost Bank Center en récupérant un tir manqué de Devin Vassell pour signer lui aussi une puissante claquette. De’Aaron Fox a complété la montée en puissance avec un dunk autoritaire, puis un panier à 3-points dans le corner à une seconde de la pause.

Après une entame compliquée, Fox, Harper et Castle ont ainsi cumulé 31 points, 12 rebonds et 6 passes décisives en première mi-temps. Sur leurs onze minutes communes, ils ont inscrit 19 points et affiché un différentiel positif de +10.

San Antonio a ainsi remporté le deuxième quart-temps 38-26 pour rejoindre les vestiaires avec onze longueurs d’avance (60-49).

Wembanyama creuse l’écart

De’Aaron Fox n’a pas repris après la pause, tandis que Wembanyama, Castle, Vassell et Harper n’ont disputé que quelques minutes supplémentaires avant de rejoindre définitivement le banc. Le Français a pleinement profité de ce court passage avec sept points à 3/3 au tir. San Antonio a ainsi porté son avance à +21 (77-56). Wembanyama termine avec 19 points à 9/14 et 4 contres en 23 minutes.

Les remplaçants de Phoenix ont tenté de réagir par l’intermédiaire de Koby Brea et Haywood Highsmith, mais San Antonio a continué de dominer le rebond et d’exploiter les pertes de balle adverses pour mener 92-75.

Dans le dernier acte, Ja’Kobi Gillespie a inscrit 12 points, dont trois paniers à 3-points, pour porter l’avance des Spurs jusqu’à 25 unités. Phoenix a réduit l’écart en fin de rencontre, sans menacer la victoire texane.

San Antonio s’impose finalement 123-103 avec un impressionnant 30/35 aux lancers-francs. Carter Bryant ajoute 16 points en sortie de banc à 4/7 de loin.

Côté Suns, Ryan Dunn termine avec 15 points sans manquer le moindre tir, tandis que Jamaree Bouyea compile 15 points et 8 passes décisives. Seul point d’inquiétude à Phoenix, la blessure au genou de Luke Kennard.

Phoenix SunsPhoenix Suns Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Haywood Highsmith 21 3/5 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 0 7 9
Ryan Dunn 23 6/6 0/0 3/3 0 2 2 0 3 1 1 2 +2 15 19
Khaman Maluach 13 1/4 0/2 1/2 1 3 4 1 4 0 0 1 +9 3 5
Luke Kennard 14 2/8 0/2 0/0 1 1 2 1 0 2 1 0 -1 4 2
Jamaree Bouyea 28 7/11 1/2 0/1 0 4 4 8 1 1 2 0 -12 15 21
CJ Huntley 12 2/6 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 +7 4 3
Phillip Wheeler 12 1/3 0/2 1/2 0 1 1 1 2 2 0 0 -3 3 4
Koa Peat 16 5/8 0/0 0/0 2 2 4 1 5 1 2 0 -15 10 11
Rasheer Fleming 18 4/10 0/4 0/0 1 3 4 0 3 1 3 0 -23 8 4
Duop Reath 19 3/10 2/8 0/0 0 4 4 1 2 0 0 1 -31 8 7
Jordan Goodwin 14 0/6 0/3 0/0 2 2 4 2 3 0 0 0 -13 0 0
Kennedy Chandler 15 3/6 0/0 4/4 0 0 0 2 0 1 1 2 -4 10 11
Koby Brea 17 2/3 2/3 1/1 0 1 1 3 2 1 2 0 -3 7 9
Pat Spencer 20 3/6 1/2 2/2 0 1 1 4 0 1 2 0 -13 9 10
Total 42/92 7/31 12/15 8 28 36 25 26 11 15 8 103

 
San Antonio SpursSan Antonio Spurs Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 23 9/14 0/3 1/1 1 3 4 3 2 2 3 4 +19 19 24
De’Aaron Fox 19 3/5 2/2 1/1 1 2 3 4 2 0 0 0 +13 9 14
Devin Vassell 25 5/10 1/6 1/1 1 5 6 2 3 3 0 1 +19 12 19
Stephon Castle 24 2/5 0/2 14/15 1 3 4 3 0 0 2 0 +24 18 19
Dylan Harper 23 4/11 1/2 0/0 2 4 6 1 1 0 0 0 +16 9 9
Harrison Barnes 20 1/5 1/4 4/4 1 1 2 1 0 2 0 0 +4 7 8
David Jones Garcia 17 2/5 0/1 0/0 0 3 3 0 3 1 3 0 -6 4 2
Carter Bryant 20 4/7 4/7 4/4 0 5 5 0 1 0 3 2 0 16 17
Maliq Brown 14 2/2 1/1 3/5 0 3 3 1 0 0 0 0 +5 8 10
Tarris Reed Jr. 21 2/2 0/0 0/0 3 6 9 1 3 1 4 3 -3 4 14
Jordan McLaughlin 11 1/3 0/0 0/0 0 0 0 4 0 0 1 0 +3 2 3
Jon Elmore 10 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 +4 2 4
Ja’Kobi Gillespie 15 4/11 3/7 2/4 2 2 4 4 2 1 4 0 +2 13 9
Total 40/81 13/35 30/35 12 38 50 26 17 10 21 10 123

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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