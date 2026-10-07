Dylan Harper apprend à vivre avec son nouveau statut

La vie de Dylan Harper a beaucoup changé en l’espace d’un an. Avant ses débuts en NBA, le jeune arrière pouvait encore passer relativement inaperçu. Sa première saison avec les Spurs et le parcours de San Antonio jusqu’aux Finals ont bouleversé son quotidien.

« Avant la Draft, les gens me connaissaient, mais je pouvais encore aller quelque part sans être reconnu », explique-t-il. « Maintenant, c’est complètement différent. »

Les sollicitations se sont multipliées, tout comme les signes de reconnaissance. Dylan Harper a notamment eu l’honneur d’apparaître seul en couverture d’un magazine pour la première fois.

« C’était fou. C’était la première fois que je faisais une couverture seul », confie-t-il. « Quand on voit tous les grands joueurs qui y sont apparus avant moi, c’est un honneur de voir mon nom à côté des leurs. »

Impossible désormais de passer inaperçu

Dylan Harper ne cherche pas à nier cette nouvelle réalité. Entre les réactions de son entourage, les notifications reçues sur son téléphone et les sollicitations dans les lieux publics, il lui serait de toute façon difficile d’ignorer sa popularité croissante.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on peut cacher. Les gens autour de vous vous le disent, vos proches vous le disent et votre téléphone vous le rappelle », poursuit-il. « Mais je suis simplement resté concentré sur le fait de progresser. Nous avons tous le même objectif et la saison dernière ne s’est pas terminée comme nous le souhaitions. Ma priorité était donc de trouver comment devenir la meilleure version de moi-même avant cette saison. »

Cette attention nouvelle accompagne également le changement de statut collectif des Spurs. San Antonio ne peut plus surprendre ses adversaires comme lors des premiers mois de la saison passée. Pour Dylan Harper, la perception de l’équipe a véritablement évolué autour de la NBA Cup.

« Nous avons toujours eu cette mentalité de chasseurs », rappelle-t-il. « Mais je dirais que les choses ont changé autour de la NBA Cup. Nous avons commencé à enchaîner les victoires alors que plusieurs joueurs étaient absents. Après la NBA Cup et Noël, tout le monde a compris que nous étions sérieux. »

Enfin un véritable training camp

Pour continuer à progresser malgré cette nouvelle exposition, Dylan Harper peut surtout compter sur une préparation bien différente de celle de sa saison rookie. Il y a un an, le sophomore n’était pas autorisé à participer aux exercices collectifs pendant le training camp et avait donc entamé sa première saison sans préparation complète.

« Lors de mon premier training camp, je ne pouvais participer à aucun exercice avec contact », rappelle-t-il. « Cette fois, j’ai la chance d’être sur le terrain et de pouvoir vraiment me mettre en condition. Je n’avais pas eu cette possibilité l’année dernière, que ce soit pour courir, accumuler les répétitions mentales ou les répétitions physiques. Maintenant, je me sens bien et prêt à jouer. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.