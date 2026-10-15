Les Spurs expérimentent leur trio Fox – Castle – Harper

« Le plus important, c’est que j’ai des joueurs capables de porter le ballon tout autour de moi. » Victor Wembanyama semble séduit par le dispositif mis en place cette nuit par Mitch Johnson face aux Suns. Pour la première fois durant cette présaison, De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper ont démarré ensemble.

Le coach des Spurs estime qu’il était temps d’accompagner cette « évolution naturelle » de la formation texane, signe qu’il s’agit d’une orientation faite pour perdurer, tout en précisant que celle-ci « prendra encore du temps ». Car faire cohabiter trois joueurs de ce profil, habitués jusqu’ici à se relayer, soulève forcément des interrogations.

Le démarrage de cette association a d’ailleurs été particulièrement poussif. Malgré la présence de ce trio, les Texans ont eu beaucoup de mal à imprimer leur rythme. Dans un début de rencontre laborieux offensivement, le score après six minutes de jeu étant de 7 à 8, les trois hommes ont démarré par un 0/5 aux tirs en cumulé.

Une association qui doit encore trouver ses marques

La suite sera plus intéressante quand les Spurs ont pu enchaîner les bonnes séquences défensives pour mieux jaillir en transition. Des phases de jeu rapides qui devraient naturellement permettre au trio d’exploiter ses qualités.

À l’approche de la fin de la première période, après un ballon perdu par les Suns et une remise en jeu effectuée par San Antonio, on a par exemple vu Stephon Castle signer une passe de relance éclair vers Dylan Harper, qui a pu finir au cercle avant le replacement de la défense adverse.

« Je suis content qu’ils aient pu jouer un peu ensemble et accumuler du temps de jeu. J’ai trouvé que nous avions commencé le match par plusieurs possessions très brouillonnes. Tout le monde devra mieux entamer les rencontres et adopter une meilleure approche », réclame Mitch Johnson, dont l’équipe a marqué au moins 30 points sur les trois derniers quart-temps du match (contre 22 au premier).

Fox, Harper et Castle ont passé 11 minutes ensemble sur le parquet en première mi-temps, inscrivant 19 points à eux trois et affichant un différentiel de +10. La saison dernière, ils n’avaient joué que 69 minutes ensemble, dont 25 en Finales NBA, durant lesquelles les adversaires des Spurs avaient inscrit 47 points de plus que San Antonio.

Faciliter la vie de « Wemby »

« Évidemment, pendant les Finales et plus largement durant les playoffs, on a eu plusieurs occasions de jouer tous les trois ensemble, bien plus souvent que pendant la saison régulière. Mais on savait qu’il y avait une possibilité qu’on soit tous titulaires. On est tous ravis », rapporte De’Aaron Fox, en précisant que cette possibilité avait été évoquée cet été lors de leur passage en France.

Ce dernier a bouclé sa soirée avec 9 points (3/5 aux tirs), tout comme Dylan Harper (9 points à 4/11), tandis que Stephon Castle en a inscrit le double en passant sa soirée à provoquer des fautes sous le cercle (18 points, 14/15 aux lancers). De quoi enthousiasmer « Wemby », pour qui la présence sur le terrain de ce trio de joueurs capables de jouer le pick-and-roll autour de lui « facilite les choses ».

Reste à voir comment cette association fonctionnera sur demi-terrain, alors que Castle et Harper doivent encore progresser à 3-points. Un enjeu important pour préserver les espaces dont Victor Wembanyama a besoin.

« Je comprends le débat autour de cette formule. Mais au final, j’en reviens toujours au même raisonnement : ce sont trois de nos meilleurs joueurs. Je sais que, pendant une grande partie de leur carrière, leurs actions les plus marquantes ont souvent été réalisées avec le ballon entre les mains. Mais De’Aaron Fox a joué avec d’autres joueurs capables de mener le jeu et a très souvent évolué sans le ballon. Stephon Castle a remporté le titre universitaire avec UConn en touchant à peine le ballon en début de possession », termine Mitch Johnson.