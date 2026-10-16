La NBA interdit plusieurs types de paris sportifs pour éviter les matchs truqués

Après plusieurs scandales, la NBA resserre son contrôle sur les paris sportifs. D’après Shams Charania et David Purdum, d’ESPN, la ligue et plusieurs grands opérateurs ont convenu de supprimer certaines mises avant la reprise.

Première cible : les paris combinés reposant sur plusieurs « under » du même joueur. Les bookmakers concernés ne pourront plus réunir sur un même ticket des mises prévoyant qu’un joueur restera sous plusieurs seuils statistiques, en points et rebonds par exemple.

Deuxième catégorie supprimée : les paris sur certaines premières actions, comme le vainqueur de l’entre-deux initial, ou le premier tir, rebond, passe décisive ou interception d’un joueur. Enfin, les opérateurs ne proposeront plus de paris « under » sur les joueurs dont le temps de jeu attendu est inférieur à 12 minutes par rencontre.

Les « under », au cœur des scandales

Ces restrictions visent le même problème : il est plus facile d’organiser une contre-performance qu’un exploit. Il suffit parfois de quitter prématurément le terrain pour faire gagner des paris sur un faible total de points, de rebonds ou de passes.

C’est précisément ce qu’avait mis en lumière l’affaire Jontay Porter, banni à vie en 2024. Avant une rencontre des Raptors, un parieur avait notamment misé 80 000 dollars sur un combiné de sous-performances du joueur, avec un gain potentiel de 1,1 million de dollars. L’intérieur n’avait joué que trois minutes.

La ligue avait déjà obtenu la suppression des « under » visant les joueurs en « two-way contract » ou sous contrat de dix jours. D’autres restrictions avaient ensuite concerné les pertes de balle, les fautes personnelles et les lancers francs manqués.

Le dossier reste particulièrement sensible après l’inculpation de Terry Rozier dans une autre affaire de paris suspects. L’ancien meneur du Heat, qui a plaidé non coupable, doit être jugé en 2027.

Paradoxalement, cette volonté d’assainir les paris intervient alors que la NBA conserve des accords commerciaux avec DraftKings et FanDuel. Elle a même lancé cette semaine une campagne de prévention avec la WNBA. Son objectif reste donc de limiter les risques sans remettre en cause l’ensemble des paris sur les performances individuelles.