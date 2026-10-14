Partenaire des bookmakers, la NBA alerte sur les dangers des paris sportifs

La NBA veut rappeler à ses fans que parier sur le basket peut coûter cher. Alors que la saison régulière s’apprête à débuter, la ligue a en effet annoncé, avec la WNBA, le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers des paris sportifs, en collaboration avec le National Council on Problem Gambling (NCPG).

L’initiative, annoncée officiellement le 13 octobre, vise particulièrement les jeunes adultes et concernera aussi les marchés prédictifs, dont l’essor suscite de plus en plus de débats aux États-Unis.

« Que ce soit en plaçant un pari sportif ou en intervenant sur un marché prédictif, ces deux activités peuvent exposer les fans à des risques importants lorsqu’elles ne sont pas pratiquées de manière responsable », préviennent notamment les deux ligues.

Elles insistent sur les conséquences financières, mais aussi psychologiques et familiales de ces pratiques.

« Peu importe à quel point un fan pense connaître le sport, son argent reste en jeu. Ces activités doivent uniquement être considérées comme un divertissement, et non comme un moyen de gagner sa vie. »

Un message de prévention… et des partenaires commerciaux

« Alors que les façons de suivre et de vivre le sport continuent d’évoluer, il est important que les fans comprennent les risques liés au fait de miser de l’argent sur les résultats sportifs », explique Scott Kaufman-Ross, responsable de la distribution et des partenariats médias de la NBA.

« Avec cette campagne, nous voulons aider les fans à prendre des décisions éclairées, à comprendre les risques et, s’ils choisissent de parier ou d’effectuer des transactions similaires, à le faire de manière responsable. »

Le discours ne manque toutefois pas de contraste avec la stratégie commerciale de la Grande Ligue. DraftKings et FanDuel figurent toujours parmi ses partenaires officiels, tandis que les marchés prédictifs prennent une place toujours plus importante dans son environnement.

LeBron James s’est associé à Polymarket, tandis que Giannis Antetokounmpo a investi dans Kalshi. La NBA elle-même a engagé des discussions avec ces plateformes, dont le fonctionnement et le statut juridique font débat.

À l’inverse, Victor Wembanyama avait récemment assuré qu’il ne ferait « jamais » la promotion des paris sportifs, jugeant « très triste » de voir certains joueurs leur prêter leur image.

La WNBA veut aussi sensibiliser ses fans

« Aider nos fans à prendre des décisions éclairées est au cœur de cette initiative », assure de son côté Colie Edison, responsable de la croissance de la WNBA. « En déployant cette campagne auprès du public de la WNBA, nous pouvons toucher davantage de fans avec des conseils pratiques pour comprendre les risques financiers, fixer des limites et reconnaître quand et où demander de l’aide. »

La campagne encouragera notamment les supporters à limiter le temps et l’argent consacrés aux paris, à ne jamais miser des sommes qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre et à rechercher de l’aide lorsque leur pratique devient difficile à contrôler.

« La sensibilisation est une première étape importante pour prévenir les dommages liés aux jeux d’argent », souligne Derek Longmeier, président du conseil d’administration du NCPG.

« Nous sommes fiers de soutenir une campagne qui donne davantage de visibilité aux risques des paris sportifs et des marchés prédictifs, en plaçant l’éducation au premier plan. »

La NBA et la WNBA diffuseront cette campagne pendant la saison 2026/27, sur leurs réseaux sociaux et leurs plateformes de diffusion. Son contenu précis et sa date de lancement seront annoncés ultérieurement. Une nouvelle initiative qui s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour des paris, alors que la NBA et le syndicat des joueurs ont déjà réclamé des sanctions plus sévères contre les parieurs qui menacent les sportifs et leurs familles.