Kelly Olynyk estime que le moment était venu de quitter la NBA

Deux semaines après avoir quitté la NBA pour prendre la direction du BC Roma SPQR, Kelly Olynyk a évoqué son choix de refermer son chapitre américain, après une ultime saison chez les Spurs. Où il était proche de remporter son premier titre en juin et où il était même annoncé sur le retour il y a encore quelques semaines.

« J’ai joué 13 ans en NBA, donc le moment était venu de faire de la place aux jeunes », explique le Canadien, qui a signé ses débuts avec le club italien ce mardi. « C’était le timing idéal pour venir ici. Quand l’opportunité de rejoindre Rome s’est présentée, nous avons trouvé que c’était parfait. »

La « parfaite opportunité » pour Kelly Olynyk, venu renforcer le projet mené notamment par Luka Doncic et qui retrouve là une destination qui lui plaît tout particulièrement.

Motivé par le projet NBA Europe ?

« C’est une superbe opportunité, dans un grand club et dans une ville magnifique », ajoute le natif de Toronto, passé par huit franchises différentes outre-Atlantique. « C’est avant tout une belle opportunité pour moi et pour ma famille, qui adorons l’Italie et l’Europe. Je suis vraiment ravi d’être arrivé ici. »

Néanmoins, Kelly Olynyk pourrait vite remettre un pied en NBA, ou presque, puisque le projet NBA Europe a des chances de voir le jour dans les prochains mois. Un argument supplémentaire pour le convaincre ?

« Non », répond-il simplement. « Évidemment, si ça arrive, ce sera fantastique, mais ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai signé ici. Pour l’instant, nous sommes concentrés sur le championnat italien et sur l’EuroCup. Nous voulons juste donner le meilleur de nous-mêmes et gagner un maximum de matchs. »

Kelly Olynyk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BOS 70 20:00 46.6 35.1 81.1 2.0 3.2 5.2 1.6 3.2 0.5 1.5 0.4 8.7 2014-15 BOS 64 22:14 47.5 34.9 68.4 1.4 3.3 4.7 1.7 3.3 1.0 1.5 0.6 10.3 2015-16 BOS 69 20:13 45.5 40.5 75.0 1.0 3.0 4.1 1.5 2.4 0.8 1.1 0.5 10.0 2016-17 BOS 75 20:59 51.2 35.4 73.2 1.0 3.8 4.8 2.0 2.8 0.6 1.3 0.4 9.0 2017-18 MIA 76 23:24 49.7 37.9 77.0 1.2 4.5 5.7 2.7 2.9 0.8 1.9 0.5 11.5 2018-19 MIA 79 22:56 46.3 35.4 82.2 0.9 3.8 4.7 1.8 2.3 0.7 1.4 0.5 10.0 2019-20 MIA 67 19:24 46.2 40.6 86.0 0.7 3.9 4.6 1.7 2.6 0.7 1.1 0.3 8.2 2020-21 HOU 27 31:07 54.5 39.2 84.4 1.6 6.9 8.4 4.1 3.1 1.4 2.6 0.6 19.0 2020-21 MIA 43 26:54 43.1 31.7 77.5 1.0 5.0 6.1 2.1 2.9 0.9 1.3 0.6 10.0 2021-22 DET 40 19:06 44.8 33.6 77.5 1.4 3.1 4.4 2.8 2.5 0.8 1.5 0.5 9.1 2022-23 UTA 68 28:34 49.9 39.4 85.3 1.2 5.0 6.2 3.7 3.4 0.9 2.5 0.5 12.5 2023-24 UTA 50 20:23 56.2 42.9 84.2 1.3 3.8 5.1 4.4 2.6 0.7 1.6 0.2 8.1 2023-24 TOR 28 26:26 54.8 33.8 82.4 1.6 4.0 5.6 4.6 3.5 1.3 2.5 0.6 12.7 2024-25 NO 20 25:24 50.0 38.9 75.4 1.9 4.0 5.9 3.6 3.2 0.9 2.1 0.6 10.7 2024-25 TOR 24 15:58 50.0 44.2 79.1 1.0 2.7 3.7 2.3 2.5 0.7 1.5 0.3 7.1 2025-26 SA 42 8:34 49.0 25.5 71.1 0.6 1.2 1.8 1.2 0.9 0.4 0.6 0.1 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.